Японцы оставили в раздевалке 11 журавликов-оригами. Это древнее искусство – ему обучались даже самураи и аристократы

Оригами есть даже на форме сборной.

После победного матча со сборной Германии (2:1) японские футболисты порадовали организаторов не только идеально чистой раздевалкой (они уже делали так на ЧМ-2018), но и красивым подарком на столе. Игроки оставили 11 бумажных журавликов-оригами и записку, где на арабском и японском языках было написано «спасибо».

Для журавлей из оригами нашлось место и на формах сборной Японии для ЧМ – они есть на обоих комплектах. На домашнем – по периметру всей футболки, на гостевой – на рукавах и гетрах.

В переводе с японского оригами ( 折り紙) дословно означает «сложенная бумага». Это вид декоративно-прикладного искусства – складывание фигурок из бумаги. Термин появился в 1880 году, хотя история оригами началась почти на 10 веков раньше. Искусство оригами в Японии стало традицией, которая передается из поколения в поколение в основном по женской линии. Историки оригами утверждают, что по манере складывания и набору фигурок можно определить провинцию Японии, в которой выросла и обучалась девушка.

Все началось с бумаги: китайский сановник вдохновился осами, а буддийский монах тайком привез ее в Японию

Возникновение оригами напрямую связано с историей бумаги. В Древнем Китае для фиксирования информации использовали деревянные дощечки и шелк. Оба материала имели больше минусов: письмо на дереве было слишком объемным (например, литератор династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) Дуфань Шо написал для императора статью на трех тысячах дощечек), а шелк – слишком дорогим и непрочным. Тогда перед сановником династии Хань Цай Лунем поставили задачу – разработать более дешевый и технологичный способ производства материала для письма.

Цай Лунь, рисунок из книги «Наука и цивилизация в Китае» (1985) Поиски привели Цай Луня к осам. А точнее, к тому, из чего сделаны их гнезда – омертвелая древесина и растительные волокна. Насыщенное целлюлозой сырье насекомые тщательно пережевывают и смачивают клейкой, богатой белками слюной. Цай Лунь взял несколько образцов и провел несколько экспериментов, прежде чем установил – похожий материал можно воспроизвести из коры тутового дерева, конопляного лыка, изорванных рыболовных сетей, ветхих тканей, волокна шелковицы и древесной золы.

Опыт удался – в 105 году н.э Цай Лунь сделал официальный доклад императору, где отчитался о существовании технологии производства бумаги.

Почти 500 лет китайцам удавалось хранить тайну производства бумаги, технологию ее производства было запрещено вывозить за границу. Согласно данным «Нихонги» (официальной японской историографии и летописи), в 610 году странствующий буддийский монах Дан-Хо, который умел делать тушь и бумагу, добрался до Японии и познакомил местных с методом производства бумаги.

Японцы быстро наладили массовое производство бумаги, во многом обогнав Китай.

Если у бумаги есть хотя бы примерная дата рождения (105 год н.э), то фиксировать время возникновения техники оригами не стали. Известно, что листы бумаги, сложенные в фигурки появились в японских монастырях в конце VII века. Одними из первых были коробочки «санбо», в которые японцы вкладывали кусочки рыбы и овощей, используя их в качестве жертвоприношений.

Постепенно техника оригами стала покидать пределы монастырей. В периоды правления Камакура (1185-1333 гг.) и Муромати (1333-1573 гг.) складывание бумаги достигло императорского двора. Аристократия и придворные должны были обладать навыками и в искусстве оригами. Умение складывать фигурки из бумаги стало одним из признаков хорошего образования и изысканных манер. Знатные семьи использовали фигурки оригами как герб и печать.

Самураи обменивались подарками, украшенными носи – символами удачи, сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги бабочки использовались во время празднования свадеб синто и представляли жениха и невесту. Записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка или любой геометрической фигуры были символом дружбы или доброго пожелания для близкого человека. В периоды Адзути-Момояна (1573-1603 гг.) и Эдо (1603-1867 гг.) оригами из церемониального искусства превратилось в популярное времяпрепровождение. Тогда бумага перестала быть предметом роскоши и оригами распространилось среди простого народа.

Виды оригами: от простого складывания для новичков до модульной техники на основе силы трения

Существует несколько техник оригами, отличающихся друг от друга уровнем сложности, способом соединения деталей и материалами. Простое оригами – стиль, придуманный британским оригамистом Джоном Смитом. Ограничено использованием только складок горой и долиной. Цель – облегчить занятия неопытным оригамистам и людям с ограниченными двигательными навыками.

Складывание по паттерну – прием предполагает предварительное нанесение на лист схемы, соответствующей будущей фигуре. Этот этот способ используется при проектировании новых моделей оригами.

Мокрое складывание – техника, разработанная Акирой Есидзавой, использует смоченную водой бумагу для придания фигуркам плавности линий и жесткости.Чаще всего используется для негеометричных объектов – например, животных и цветов.

Модульное оригами – целая фигура собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем все соединяются путем вкладывания друг в друга. Сила трения модулей не дает конструкции распасться.

Журавль – особый символ в оригами. С ним связана трагическая история девочки из Хиросимы

Первым японским изданием по оригами считается книга «Семба-цуру ориката» (1797). Перевод названия «как сложить тысячу журавлей» намекает на старинную легенду – согласно ей, тысяча сложенных бумажных журавликов помогает осуществить желания.

Книга полностью посвящена складыванию птицы из бумаги – внутри инструкцию по складыванию 49 моделей. Все строится на различном сочетании журавликов между собой. Например, они могут иметь вид гирлянды, в которой фигурки соединены кончиками крыльев или клювами.

В восточной культуре журавль – символ веры, любви и надежды.

6 августа 1945 года двухлетняя японская девочка Садако Сасаки оказалась всего в полутора километрах от эпицентра взрыва атомной бомбы «Малыш». Садако выжила, но из-за сильнейшего радиационного облучения заболела лейкемией.

Первые признаки болезни появились только спустя девять лет после бомбардировки (октябрь 1954-го), а уже в январе 1955-го врачи констатировали: у Садако остался год. В августе Сасаки перевели в палату, где ее соседкой стала девочка по имени Киё. Вскоре друзья Киё принесли ей бумажных журавликов. Отец Садако Сигэо узнав от дочери о журавликах, рассказал ей ту самую легенду о тысяче бумажных птиц, исполняющих желания.

Легенда впечатлила девочку, и она, как многие другие пациенты хиросимской больницы Красного креста для лечения и переливания крови, стала складывать журавликов из любой бумаги, попадавшей в руки.

25 октября 1955-го Садако умерла. Ей было 12 лет.

Долго время считалось, что Садако не успела сложить тысячу журавликов и остановилась на 644 фигурках. Эта версия в том числе была озвучена в книге канадской писательницы Элеоноры Керр «Садако и тысяча бумажных журавликов». На самом деле девочка успела сделать заветную тысячу – это подтверждал и ее брат Масахиро, и данные из Музея мира Хиросимы.

*** Если вы вдруг тоже хотите сложить бумажного журавлика, но не знаете, как это сделать – вот простая инструкция.

Фото: commons.wikimedia.org/Jacek Halicki, Angie from Sawara; globallookpress.com; pexels.com/Ron Lach