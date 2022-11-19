Состав Аргентины в 25 раз дороже, чем у Саудовской Аравии. Не помогло – победный гол у парня за €1,8М

Сборная Аргентины ужасно стартовала на ЧМ – проиграли Саудовской Аравии (1:2). Неожиданный результат выглядит еще ярче при сравнении стоимостей игроков старта обеих команд – пропасть просто бесконечная.

•‎ Суммарно основа Саудовской Аравии на Transfermarkt равна примерно четверти Месси. Или связке Отаменди – Тальяфико. Самые дорогие игроки старта – Салем Аль-Досари и Фирас Аль-Брейкан.

‎•‎ Самый дорогой игрок в составе – Султан Аль-Ганам (2,5 млн евро). Он вышел на замену вместо Аль-Шехри.

• В составе Саудовской Аравии нет ни одного легионера: все игроки из местного чемпионата. У Аргентины только Франко Армани играет в «Ривер Плейт».

• В основе 9 игроков «Аль-Хилаля» (всего в составе 12) – победителя азиатской ЛЧ-2021 и 2019, то есть двух из трех последних турниров. Не из «Аль-Хиляля» в старте были только Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех») и Хассан Томбакти («Аль-Шабаб Эр-Рияд»).

Фото: REUTERS/Dylan Martinez