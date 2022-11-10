Зарплаты тренеров ЧМ: лидируют Флик (6,5 млн евро) и Саутгейт (5,8), Луис Энрике получает меньше тренера Австралии

Тренер Катара – в топ-10.

Продолжаем знакомство со звездами группового этапа ЧМ-2022. Мы уже провели мини-анализ тренеров (узнали, из каких они стран и какие сборные тренируют иностранцы) и выяснили, кто из футболистов зарабатывает больше всех. Возвращаемся к тренерам и изучаем их зарплаты. Кто получает больше всего в каждой группе? А как выглядит топ-10?

Группа А

• Ван Гал – не только самый высокооплачиваемый тренер в группе, но и самый возрастной турнире. 8 августа Луи исполнился 71 год. 2,9 млн евро в год – отличная прибавка к пенсии.

Группа В

• Кейруш пришел в сборную Ирана в сентябре и получает больше бывшего тренера Драгана Скошича (650 тысяч евро).

• Меньше всех в Европе зарабатывает Роб Пейдж. Роб работал и.о. главного в Уэльсе с ноября 2020-го, но полноценный контракт получил только сейчас. Правда, судя по инсайдам Sky Sports, зарплата осталась такой же.

Группа С

• Пункт для фиксации: тренер Мексики получает больше тренера Аргентины.

Группа D

• В группе D самый большой разрыв между первым и четвертым тренером: Дидье Дешам получает в 29 раз больше Джалала Кадери.

• Такая разница не должна удивлять. Кадери – с отрывом самый низкооплачиваемый тренер на ЧМ-2022. Даже Алиу Сиссе из Сенегала – второй с конца – получает в 2,4 раза больше. Ханс-Дитер Флик – в 50.

Группа Е

•‎ Ханс-Дитер Флик зарабатывает больше всех на ЧМ-2022.

•‎ В этой же группе Луис Энрике – 16-й в списке зарплат. Энрике зарабатывает всего на 100 тысяч больше Хадзиме Мориясу. И меньше, например, Грэма Арнолда (Австралия) и Паулу Бенту (Корея).

Группа F

• Тренеры группы F суммарно получают меньше всех: 3,15 млн евро на четверых.

• Златко Далич – лучший тренер по соотношению цена/качество: серебряный призер ЧМ-2018 зарабатывает 550 тысяч евро в год.

Группа G

• Контракт Тите заканчивается после ЧМ-2022. Кажется, продление и увеличение дохода возможны только в случае победы Бразилии – а как иначе с таким составом?

Группа H

• Зарплата Отто Аддо неизвестна, но предыдущий тренер Ганы зарабатывал 400 тысяч евро в год. Сам Аддо параллельно работает скаутом в «Боруссии», так что, возможно, не так нуждается в высокой зарплате.

Теперь суммируем и смотрим на топ-10.