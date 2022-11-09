Самые большие зарплаты ЧМ-2022: трио из «ПСЖ» в лидерах, Бускетс и Азар выше Роналду

Продолжаем знакомство со звездами группового этапа ЧМ-2022. Мы уже провели мини-анализ тренеров (узнали, из каких они стран и какие сборные тренируют иностранцы). Теперь посмотрим на зарплаты игроков. Кто получает больше всего в каждой группе? Как выглядит общий топ зарплат? Важная деталь на старте: все суммы – до уплаты налогов.

Группа А

• Технически Де Йонг зарабатывает 37,5 млн евро в год, но «Барселона» выплачивает лишь часть зарплаты.

Группа В

•‎ Самый зарабатывающий англичанин – Джейдон Санчо (20,9 млн евро в год), но он не поехал на ЧМ.

• Гарет Бэйл, который совсем недавно получал в «Реале» больше 600к евро в неделю (32-34 млн в год), теперь играет в «Лос-Анджелесе» за скромные 30 тысяч евро в неделю – спасибо потолку зарплат в МЛС.

Группа С

• Ждали что-то про Месси или Левандовского? Зря, ловите факт про Ирвинга Лосано. Перейдя в «Наполи» в 2019-м, мексиканец увеличил зарплату в 6 раз: в ПСВ ему платили всего 16к евро в неделю. • Ладно, держите пункт и про Роберта. Если он отработает контракт с «Барсой» до конца (в конце сезона-2025/26 Леве будет 37), то за четыре года в Испании заработает 83,3 млн евро.

Группа D

• Годовой доход Мбаппе это: - 60 годовых зарплат Арзани - 42 годовых зарплаты Схири - 9 годовых зарплат Кристенсена

Группа E

•‎ Самый зарабатывающий немец (422k) Тони Кроос завершил карьеру в сборной.

Группа F

• Группа F – единственная, где все лидеры получают больше 10 млн евро в год

Группа G

• «Ман Сити» поднял зарплату Аканджи больше, чем в четыре раза. В «Боруссии» Д он получал 48 тысяч евро в неделю, в «Сити» – 207.

Группа H

• Только в группе H все самые высокооплачиваемые игроки – из одной лиги. • Фактическая зарплата Роналду на 25% меньше. Такое снижение коснулось нескольких игроков «МЮ», точно известно, что в их числе Криштиану и Давид Де Хеа. Все из-за невыхода «Ман Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Теперь смотрим на топ-20.

• В топе больше всего игроков «Баварии» – 5 (Мане, Нойер, Мюллер, Сане, Киммих). У «Реала» и «Барсы» – по 4, у «ПСЖ» – 3, у «МЮ» и «Сити» – по 2.

• «ПСЖ» тратит на зарплату Мбаппе, Месси и Неймара 191 млн евро в год.