Франция, Германия, Португалия или Бразилия? Выбираем лучший состав на ЧМ-2022

Голосуйте за самую мощь.

Концентрация топ-футболистов в заявках на ЧМ у Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Португалии и Франции зашкаливает – до такой степени, что можно составить приличную сборную из тех, кого не взяли на ЧМ.

Мы рассмотрели заявки топ-сборных и представили глубину по позициям. Вот что получилось.

Такой пост не может обойтись без опроса. У какой сборной заявка мощнее?