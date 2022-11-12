Франция, Германия, Португалия или Бразилия? Выбираем лучший состав на ЧМ-2022
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Концентрация топ-футболистов в заявках на ЧМ у Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Португалии и Франции зашкаливает – до такой степени, что можно составить приличную сборную из тех, кого не взяли на ЧМ.
20 звезд, которых не взяли на ЧМ-2022. Не нашлось места даже Рамосу и Фирмино
Мы рассмотрели заявки топ-сборных и представили глубину по позициям. Вот что получилось.
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