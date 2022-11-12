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Франция, Германия, Португалия или Бразилия? Выбираем лучший состав на ЧМ-2022

Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Голосуйте за самую мощь.

Концентрация топ-футболистов в заявках на ЧМ у Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Португалии и Франции зашкаливает – до такой степени, что можно составить приличную сборную из тех, кого не взяли на ЧМ.

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Мы рассмотрели заявки топ-сборных и представили глубину по позициям. Вот что получилось.

Такой пост не может обойтись без опроса. У какой сборной заявка мощнее?

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У какой сборной заявка мощнее?
4883 голосa
Англия
5%
Сборная Англии по футболу
Аргентина
10%
Сборная Аргентины по футболу
Бразилия
33%
Сборная Бразилии по футболу
Германия
10%
Сборная Германии по футболу
Испания
2%
Сборная Испании по футболу
Португалия
12%
Сборная Португалии по футболу
Франция
28%
Сборная Франции по футболу

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