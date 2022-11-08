У Бразилии игроков минимум на 4 топ-состава! Показываем варианты

И еще на 10 просто крепких команд.

Тите назвал состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022. В финальную заявку попали 26 футболистов.

Но количество талантов в стране так велико, что с запасом хватит на четыре неповторяющихся команды. Вот наши варианты.

Первый: 4-2-3-1, похожая на основу.

•‎ Из уважения к ветерану в основу поставили 39-летнего Дани Алвеса – если защитник выйдет в Катаре, то станет самым возрастным бразильским игроком на ЧМ. Ранее рекордсменом сборной был участник ЧМ-1966 Джалма Сантос (37 лет).

Второй вариант сборной – 4-3-3 с центром поля из АПЛ и туринской защитой.

Третий вариант сборной Бразилии – 4-2-4 с остатками заявки плюс теми, кто мог бы поехать.

•‎ В финальную заявку Бразилии не попали Эмерсон, Рожер Ибанес, Габриэл Магальяэс, Ренан Лоди, Дуглас Луис, Матеус Кунья и Роберто Фирмино. Особенно грустно за Бобби: после слабого сезона-2021/22 форвард «Ливерпуля» расцвел в этом (8+4 в 19 матчах).

Четвертый – 4-1-2-1-2 полностью из тех, кто не поехал.

Это далеко не все бразильцы, которых можно было позвать в сборную – есть еще Малком, Юри Алберто, Коутиньо, Артур Мело и десятки других талантов. У Тите самая сложная работа – в случае неудачи припомнят игнор Фирмино и крайних защитников младше 30.