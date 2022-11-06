Буря в стакане
Блог

Легендарная «Барса» Гвардиолы-2011. Где они сейчас?

Жерар Пике Жерар Пике
Ла Лига Ла Лига
Сейду Кейта Сейду Кейта
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Виктор Вальдес Виктор Вальдес
Лионель Месси Лионель Месси
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Адриано Адриано
Ибраим Афеллай Ибраим Афеллай
Барселона Барселона
Максвелл Максвелл
Габриэль Милито Габриэль Милито
Педро Педро
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Эрик Абидаль Эрик Абидаль
Давид Вилья Давид Вилья
Дани Алвес Дани Алвес
Хосе Пинто Хосе Пинто
Боян Кркич Боян Кркич
Жеффрен Суарес Жеффрен Суарес
Хави Хави
Футбол Футбол

В сезоне-2010/11 «Барселона» Пепа Гвардиолы была неудержима. Они разгромили «Реал» Моуринью со счетом 5:0 (Месси даже не пришлось забивать) и без шансов вынесли сильный «МЮ» Фергюсона в финале ЛЧ (3:1). Спустя 11 лет от великой команды в «Барсе» остался только Серджи Бускетс. Был еще Жерар Пике – но он на днях завершил карьеру после матча с «Альмерией». А где сейчас остальные звезды той команды?

•‎ Хосе Пинто (вратарь) – сейчас 46 лет. Музыкант, певец, преподаватель танцев.

•‎ Максвелл (защитник) – сейчас 41 год. Спортивный координатор в «ПСЖ».

•‎ Габриэль Милито (защитник) – сейчас 42 года. Главный тренер «Архентинос Хуниорс».

•‎ Адриано (защитник) – сейчас 38 лет. С июля 2021-го без клуба. Отбывает срок (14 месяцев условно) за неуплату налогов.

•‎ Тиаго Алькантара (полузащитник) – сейчас 31 год. Выиграл все с «Баварией» и перешел в «Ливерпуль».

•‎ Хеффрен (нападающий) – сейчас 34 года. Играет в Таиланде. 

•‎ Боян Кркич (нападающий) – сейчас 32 года. Вместе с Иньестой играет в «Виссел Кобе».

Больше ностальгии – в телеграм-канале авторов

«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные