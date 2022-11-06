Легендарная «Барса» Гвардиолы-2011. Где они сейчас?
В сезоне-2010/11 «Барселона» Пепа Гвардиолы была неудержима. Они разгромили «Реал» Моуринью со счетом 5:0 (Месси даже не пришлось забивать) и без шансов вынесли сильный «МЮ» Фергюсона в финале ЛЧ (3:1). Спустя 11 лет от великой команды в «Барсе» остался только Серджи Бускетс. Был еще Жерар Пике – но он на днях завершил карьеру после матча с «Альмерией». А где сейчас остальные звезды той команды?
• Хосе Пинто (вратарь) – сейчас 46 лет. Музыкант, певец, преподаватель танцев.
• Максвелл (защитник) – сейчас 41 год. Спортивный координатор в «ПСЖ».
• Габриэль Милито (защитник) – сейчас 42 года. Главный тренер «Архентинос Хуниорс».
• Адриано (защитник) – сейчас 38 лет. С июля 2021-го без клуба. Отбывает срок (14 месяцев условно) за неуплату налогов.
• Тиаго Алькантара (полузащитник) – сейчас 31 год. Выиграл все с «Баварией» и перешел в «Ливерпуль».
• Хеффрен (нападающий) – сейчас 34 года. Играет в Таиланде.
• Боян Кркич (нападающий) – сейчас 32 года. Вместе с Иньестой играет в «Виссел Кобе».
Комментарии