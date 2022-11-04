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Кто в АПЛ лучше всех отражает пенальти? Харт и Шмейхель (сын) в топ-10, Льорис – проклятие для «Ман Сити»

Бен Фостер Бен Фостер
Симон Миньоле Симон Миньоле
Брэд Фридель Брэд Фридель
Тим Ховард Тим Ховард
Уго Льорис Уго Льорис
Эурелио Гомес Эурелио Гомес
Роберт Грин Роберт Грин
Мануэль Альмуния Мануэль Альмуния
Лестер Лестер
Эдерсон Эдерсон
Алиссон Алиссон
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
Али Аль-Хабси Али Аль-Хабси
Джо Харт Джо Харт
Дэвид Джеймс Дэвид Джеймс
Ливерпуль Ливерпуль
Юсси Яаскелайнен Юсси Яаскелайнен
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
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В сезоне-2022/23 пенальти в АПЛ отбивали только четыре голкипера. Алиссон и Эмилиано Мартинес отразили по одному удару, Дин Хендерсон и Жозе Са – по два. 

А кто из вратарей АПЛ лидирует по сэйвам за все историю? У кого лучший процент отраженных ударов? Как справлялись с пенальти легенды прошлого и как тащат удары с точки современные суперзвезды лиги? 

Неожиданный лидер по количеству – Фабианьски, лучший процент отраженных – у Альмунии!

В профиле каждого голкипера на сайте Transfermarkt есть раздел с пенальти – пропущенными и отраженными. Погрешность этих данных в том, что в раздел отраженных попадают вообще все удары, которые не были забиты – в том числе удары мимо и попадания в каркас. Для чистоты подсчетов мы сверили данные Transfermarkt с данными официального сайта АПЛ – это позволило отсечь промахи и зафиксировать чистый процент отраженных ударов. 

• Удивлены лидерству Фабианьского? Мы тоже. Еще круче то, что Лукаш вырвался на первое место всего за шесть лет. Первый удар он отбил 27 августа 2016-го, хотя дебютировал в АПЛ еще в 2007-м. • Получается, поляк никогда не отбивал пенальти за «Арсенал» (дальше были «Суонси» и «Вест Хэм»)? Отбивал, но исключительно в Лиге чемпионов. Таких сэйвов было два. Первый – в матче с «Партизаном» из Белграда, второй – в игре с «Баварией» в 1/8 ЛЧ-2013/14 (тогда Фабианьски отразил удар Мюллера). •‎ Вернемся в АПЛ. Еще у двух киперов по 5 отбитых (Томас Соренсен, Шей Гивен) – но процент сэйвов с пенальти хуже. •‎ Пункт для того, чтобы вы еще раз посмотрели на процент отбитых у Мануэля Альмунии. Выборка слишком мала, но процент отраженных – вау! •‎ Среди тех, кому в АПЛ били больше 20 пенальти, лучшие по проценту отбитых – Миньоле и Аль-Хабси (по 28,6%). 

Теперь подробнее остановимся на пяти голкиперах из списка лучших, которые еще не завершили карьеру. Их спасения максимально свежи, а некоторые еще и могут улучшить статистику. Зеленые точки – сэйвы, оранжевые – удары мимо.  

Начинаем с Фабианьски.

Кто на забивал Фабианьскому:

1. Рияд Марез (16/17) 2. Марко Арнаутович (16/17) 3. Уэйн Руни (17/18) 4. Габриэл Жезус (17/18) 5. Джердан Шакири (17/18) 6. Джо Роллс (18/19) 7. Демарай Грей (19/20) 8. Адемола Лукман (20/21) 9. Олли Уоткинс (20/21) 10. Александр Ляказетт (20/21) 11. Максвелл Корнет (21/22) 12. Жоржиньо (21/22) 13. Рияд Марез (21/22)

•‎ Марез – уникум, который дважды не забил одному вратарю. Фабианьски потащил его удары и в «Суонси», и в «Вест Хэме». У Рияда вообще большие проблемы с пенальти: по данным Transfermarkt, Марез не забил 10 из 32 ударов в карьере. •‎ Среди отраженных ударов Лукаша есть один особенный: в сезоне-2020/21 Адемола Лукман пытался забить поляку паненкой. Вышло так себе – поляк легчайше поймал мяч.

Кто не забивал Миньоле: 1. Томаш Росицки (10/11) 2. Луис Суарес (11/12) 3. Демба Ба (11/12) 4. Джонатан Уолтерс (13/14) 5. Уэйн Руни (14/15) 6. Глен Мюррей (14/15) 7. Садьо Мане (15/16) 8. Тео Уолкотт (16/17) 9. Диего Коста (16/17) 10. Джейми Варди (17/18) •‎ У Миньоле самый жесткий список отраженных пенальти – за исключением Ба, Уолтерса и Мюррея в нем только суперзвезды АПЛ. 

Кто не забивал Харту: 1. Денни Мерфи (07/08) 2. Сеск Фабрегас (10/11) 3. Скотт Синклейр (11/12) 4. Фрэнк Лэмпард (12/13) 5. Роберто Сольдадо (14/15) 6. Уэйн Руни (17/18) 7. Поль Погба (18/19) •‎ Харт – единственный вратарь в нашей пятерке, который отбивал пенальти в трех разных клубах («Ман Сити», «Вест Хэм», «Бернли»). 

Кто не забивал Шмейхелю: 1. Робин ван Перси (07/08) 2. Меттью Тейлор (14/15) 3. Ромелу Лукаку (17/18) 4. Глен Мюррей (17/18) 5. Серхио Агуэро (19/20) 6. Нил Мопе (19/20) 7. Мохамед Салах (21/22) 8. Уилфрид Заа (21/22) •‎ У Каспера Шмейхеля больше отраженных пенальти на «Олд Траффорд» (1), чем у Петера Шмейхеля (0). 

Кто не забивал Льорису: 1. Джейсон Панчон (13/14) 2. Стивен Сидуэлл (13/14) 3. Марк Нобл (14/15) 4. Серхио Агуэро (14/15) 5. Габриэл Жезус (17/18) 6. Джейми Варди  (18/19) 7. Пьер-Эмерик Обамеянг (18/19) 8. Илкай Гюндоган (19/20) •‎ Льорис – проклятие игроков «Ман Сити». Уго дважды тащил их удары (Агуэро и Гюндоган), а еще один прилетел в штангу (бил Жезус).

Еще немного фактов об отраженных пенальти в АПЛ

•‎ АПЛ ведет статистику отраженных пенальти с сезона-2006/07. С тех пор лучший показатель по количеству сэйвов за один сезон – 4. Это удавалось двум вратарям. Бреду Фриделю («Блэкберн», 2006/07) и Али Аль-Хабси («Уиган», 2011/12). 

•‎ Во всех сезонах с начала подсчета статистики отраженных пенальти был минимум один голкипер, который тащил больше одного удара. Но в сезоне-2020/21 этот тезис не сработал – больше одного не отбил никто. Зато вратарей, отразивших по одному пенальти, было сразу 13! 

•‎ Пенальти в АПЛ отбивали 93 разных голкипера.

•‎ У лучшего вратаря мира Тибо Куртуа всего один сэйв с пенальти в АПЛ. В «Реале» дела идут получше – из 10 последних ударов Тибо отбил 5. •‎ Суперзвезды АПЛ нулевых Петр Чех и Эдвин ван дер Сар далеки от лидеров списка. У Чеха четыре сэйва с пенальти, у ван дер Сара – один (по данным TM, четыре, но не забываем, что мы учитываем только удары, где вратарь именно потащил, фильтруя удары в каркас и мимо). • Современные топы лиги Алиссон и Эдерсон тоже вряд ли занесут отражение пенальти в список сильных качеств. У Алиссона 2 отраженных удара в 148 матчах, у Эдерсона – 3 в 194. Забавно, что результативных действий у Алиссона больше, чем сэйвов с точки (3 ассиста и гол). У Эдерсона – столько же (3 голевых). 

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Мы узнали, как отбивать пенальти: гадать, смотреть на разбег и унижать бьющего

Взять пенальти на реакцию почти невозможно (доказано научно), надо прыгать за 0,2 секунды до удара. А ведь Рамос, Левандовски и Дзюба еще и читерят 

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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