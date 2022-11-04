Кто в АПЛ лучше всех отражает пенальти? Харт и Шмейхель (сын) в топ-10, Льорис – проклятие для «Ман Сити»

В сезоне-2022/23 пенальти в АПЛ отбивали только четыре голкипера. Алиссон и Эмилиано Мартинес отразили по одному удару, Дин Хендерсон и Жозе Са – по два.

А кто из вратарей АПЛ лидирует по сэйвам за все историю? У кого лучший процент отраженных ударов? Как справлялись с пенальти легенды прошлого и как тащат удары с точки современные суперзвезды лиги?

Неожиданный лидер по количеству – Фабианьски, лучший процент отраженных – у Альмунии!

В профиле каждого голкипера на сайте Transfermarkt есть раздел с пенальти – пропущенными и отраженными. Погрешность этих данных в том, что в раздел отраженных попадают вообще все удары, которые не были забиты – в том числе удары мимо и попадания в каркас. Для чистоты подсчетов мы сверили данные Transfermarkt с данными официального сайта АПЛ – это позволило отсечь промахи и зафиксировать чистый процент отраженных ударов.

• Удивлены лидерству Фабианьского? Мы тоже. Еще круче то, что Лукаш вырвался на первое место всего за шесть лет. Первый удар он отбил 27 августа 2016-го, хотя дебютировал в АПЛ еще в 2007-м. • Получается, поляк никогда не отбивал пенальти за «Арсенал» (дальше были «Суонси» и «Вест Хэм»)? Отбивал, но исключительно в Лиге чемпионов. Таких сэйвов было два. Первый – в матче с «Партизаном» из Белграда, второй – в игре с «Баварией» в 1/8 ЛЧ-2013/14 (тогда Фабианьски отразил удар Мюллера). •‎ Вернемся в АПЛ. Еще у двух киперов по 5 отбитых (Томас Соренсен, Шей Гивен) – но процент сэйвов с пенальти хуже. •‎ Пункт для того, чтобы вы еще раз посмотрели на процент отбитых у Мануэля Альмунии. Выборка слишком мала, но процент отраженных – вау! •‎ Среди тех, кому в АПЛ били больше 20 пенальти, лучшие по проценту отбитых – Миньоле и Аль-Хабси (по 28,6%).

Теперь подробнее остановимся на пяти голкиперах из списка лучших, которые еще не завершили карьеру. Их спасения максимально свежи, а некоторые еще и могут улучшить статистику. Зеленые точки – сэйвы, оранжевые – удары мимо.

Начинаем с Фабианьски.

Кто на забивал Фабианьскому:

1. Рияд Марез (16/17) 2. Марко Арнаутович (16/17) 3. Уэйн Руни (17/18) 4. Габриэл Жезус (17/18) 5. Джердан Шакири (17/18) 6. Джо Роллс (18/19) 7. Демарай Грей (19/20) 8. Адемола Лукман (20/21) 9. Олли Уоткинс (20/21) 10. Александр Ляказетт (20/21) 11. Максвелл Корнет (21/22) 12. Жоржиньо (21/22) 13. Рияд Марез (21/22)

•‎ Марез – уникум, который дважды не забил одному вратарю. Фабианьски потащил его удары и в «Суонси», и в «Вест Хэме». У Рияда вообще большие проблемы с пенальти: по данным Transfermarkt, Марез не забил 10 из 32 ударов в карьере. •‎ Среди отраженных ударов Лукаша есть один особенный: в сезоне-2020/21 Адемола Лукман пытался забить поляку паненкой. Вышло так себе – поляк легчайше поймал мяч.

Кто не забивал Миньоле: 1. Томаш Росицки (10/11) 2. Луис Суарес (11/12) 3. Демба Ба (11/12) 4. Джонатан Уолтерс (13/14) 5. Уэйн Руни (14/15) 6. Глен Мюррей (14/15) 7. Садьо Мане (15/16) 8. Тео Уолкотт (16/17) 9. Диего Коста (16/17) 10. Джейми Варди (17/18) •‎ У Миньоле самый жесткий список отраженных пенальти – за исключением Ба, Уолтерса и Мюррея в нем только суперзвезды АПЛ.

Кто не забивал Харту: 1. Денни Мерфи (07/08) 2. Сеск Фабрегас (10/11) 3. Скотт Синклейр (11/12) 4. Фрэнк Лэмпард (12/13) 5. Роберто Сольдадо (14/15) 6. Уэйн Руни (17/18) 7. Поль Погба (18/19) •‎ Харт – единственный вратарь в нашей пятерке, который отбивал пенальти в трех разных клубах («Ман Сити», «Вест Хэм», «Бернли»).

Кто не забивал Шмейхелю: 1. Робин ван Перси (07/08) 2. Меттью Тейлор (14/15) 3. Ромелу Лукаку (17/18) 4. Глен Мюррей (17/18) 5. Серхио Агуэро (19/20) 6. Нил Мопе (19/20) 7. Мохамед Салах (21/22) 8. Уилфрид Заа (21/22) •‎ У Каспера Шмейхеля больше отраженных пенальти на «Олд Траффорд» (1), чем у Петера Шмейхеля (0).

Кто не забивал Льорису: 1. Джейсон Панчон (13/14) 2. Стивен Сидуэлл (13/14) 3. Марк Нобл (14/15) 4. Серхио Агуэро (14/15) 5. Габриэл Жезус (17/18) 6. Джейми Варди (18/19) 7. Пьер-Эмерик Обамеянг (18/19) 8. Илкай Гюндоган (19/20) •‎ Льорис – проклятие игроков «Ман Сити». Уго дважды тащил их удары (Агуэро и Гюндоган), а еще один прилетел в штангу (бил Жезус).

Еще немного фактов об отраженных пенальти в АПЛ

•‎ АПЛ ведет статистику отраженных пенальти с сезона-2006/07. С тех пор лучший показатель по количеству сэйвов за один сезон – 4. Это удавалось двум вратарям. Бреду Фриделю («Блэкберн», 2006/07) и Али Аль-Хабси («Уиган», 2011/12).

•‎ Во всех сезонах с начала подсчета статистики отраженных пенальти был минимум один голкипер, который тащил больше одного удара. Но в сезоне-2020/21 этот тезис не сработал – больше одного не отбил никто. Зато вратарей, отразивших по одному пенальти, было сразу 13!

•‎ Пенальти в АПЛ отбивали 93 разных голкипера.

•‎ У лучшего вратаря мира Тибо Куртуа всего один сэйв с пенальти в АПЛ. В «Реале» дела идут получше – из 10 последних ударов Тибо отбил 5. •‎ Суперзвезды АПЛ нулевых Петр Чех и Эдвин ван дер Сар далеки от лидеров списка. У Чеха четыре сэйва с пенальти, у ван дер Сара – один (по данным TM, четыре, но не забываем, что мы учитываем только удары, где вратарь именно потащил, фильтруя удары в каркас и мимо). • Современные топы лиги Алиссон и Эдерсон тоже вряд ли занесут отражение пенальти в список сильных качеств. У Алиссона 2 отраженных удара в 148 матчах, у Эдерсона – 3 в 194. Забавно, что результативных действий у Алиссона больше, чем сэйвов с точки (3 ассиста и гол). У Эдерсона – столько же (3 голевых).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill