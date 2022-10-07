Все зарплаты топ-6 АПЛ: Марсьяль и Стоунз зарабатывают больше Кейна, Канселу – меньше Чуквуэмеки

Наконец-то у нас есть полные ведомости.

В культовой книге Soccernomics Саймон Купер и Стефан Шиманьски пришли к выводу, что расходы на заработную плату гораздо точнее предсказывают положение футбольных клубов в лиге, чем чистые расходы на трансферы.

Авторы запустили мыслительный процесс в массы – но вот с данными до недавнего времени была проблема. Условного Transfermarkt, но про зарплаты, не существовало.

Но теперь он есть. Пять лет назад появился достоверный (хоть и неофициальный) агрегатор информации о зарплатах – Capology, которому доверяет даже FBRef, серьезный сайт со статистикой для гиков. В августе компании стали партнерами.

Capology полагается на сеть инсайдеров. Если цифры минимум двух из них совпадают, напротив игрока появляется зеленая галочка – она стоит у 30% игроков, но почти у всех топов зарплаты подтверждены. В остальных случаях в дело вступают алгоритмы (пишут, что они используют больше 20 переменных – что бы это в реальности ни значило, звучит убедительно).

Тимофей Ушанский и Дмитрий Мухин, написавшие огромное исследование зарплат в мировом футболе, подтверждают достоверность оценок: 90% российских и зарубежных менеджеров сказали, что данные близки к истине и с ними можно работать.

Мы собрали зарплаты топ-6 АПЛ и добавили к суммам дополнительные данные: сыгранное время (% от максимума) и результативные действия (если они есть) – в этом нам помог как раз FBRef. Статистика актуальна на понедельник, 10 октября. Все зарплаты gross – то есть до уплаты налогов.

•‎ Зинченко – единственный игрок основы «Арсенала», по зарплате которого у Capology нет подтверждения. Поэтому мы оттолкнулись от новостей (а точнее слухов) в Daily Mirror и The Sun.

• Самый высокооплачиваемый игрок, сыгравший меньше 30% от максимума – Седрик Соареш (75К).

•‎ Зинченко, Смит Роу, Эль-Ненни наверняка сыграли бы больше – подводят травмы.

• Букайо Сака уже один из лидеров, но получает все еще на уровне игрока резерва.

• Если по зарплате Зинченко был хотя бы плохой источник, то по Обамеянгу нет даже такого. Поэтому мы допустили, что габонец в «Челси» будет получать на уровне себя в «Арсенале» – 13 млн фунтов в год.

• Карни Чуквуэмеку купили этим летом, но платят больше Менди и почти как Маунту. Sky Sports писал, что именно из-за серьезных запросов «Астон Вилла» и продала игрока.

• Канте и Обамеянг в топ-5 зарплат, но играли мало – это точно не приговор: оба еще наберут время. Габонец пришел под закрытие ТО, а француза мучают травмы.

• Конору Галлахеру, который в прошлом сезоне блистал в аренде в «Пэлас», а недавно забил первый гол за «Сити», должно быть обидно – он пока получает меньше третьего вратаря Маркуса Беттинелли.

• «Ливерпуль» замучали травмы, но самые высокооплачиваемые футболисты играют стабильно (исключение Тиаго, но и он подтянется).

• Харви Эллиотт – лучшее соотношение зарплаты и игрового времени в «Ливерпуле»: играет почти 60% времени, а получает 15 тысяч в месяц. И это он в августе продлил контракт с повышением зарплаты!

• Дарвин Нуньес пришел на зарплату 9,3 млн в год – больше Алиссона, но меньше Фирмино, Трента и Фабиньо. У них 9,4 – интересно, уругвайцу специально не доплачивают 100 тысяч?

• Салах этим летом подписал новый контракт и явно выделяется на общем фоне. По прошлым сезона вопросов бы не было, по этому – пока могут быть.

• Холанд получает меньше КДБ, но добирает свое бонусами. По данным Daily Mail, к базовому недельному окладу норвежца добавляются легкодостижимые, практически гарантированные бонусы – суммарно выходит 865 тысяч фунтов в неделю!

• Вообще все новички «Сити» пришли на солидные зарплаты. Даже резервный вратарь Штефан Ортега получает больше некоторых полевых в других командах.

• Канселу, один из самых важных игроков для Пепа, получает смешные 80 тысяч в неделю – меньше Чуквуэмеки или Алекса Окслейда-Чемберлена. Зарплата Фодена тоже совсем скоро должна возрасти в несколько раз.

• Точных данных по Каземиро нет. Поэтому мы отталкивались от инсайда The Athletic: медиа считает, что у бразильца зарплата на уровне Давида Де Хеа – то есть 375 тысяч фунтов в неделю.

• Диогу Далот расположился рядом с Сака и Эллиоттом: играет много, получает мало (25 тысяч в неделю). Его конкурент по позиции Аарон Уан-Биссака зарабатывает 90 тысяч.

• Огромная зарплата Давида Де Хеа рушит стереотипы о том, что вратарям сильно недоплачивают по сравнению с полевыми. Однако дискриминация все еще заметна по зарплатам Эдерсона в «Сити» (меньше Седрика Соареша) или Менди в «Челси» (меньше Лофтуса-Чика или Томиясу).

• «Тоттенхэм» – самый закрытый топ-клуб АПЛ: ноль информации по зарплатам новичков, много вопросов по тем, кто уже был в команде.

• Ну и, конечно, потолок зарплат: Кейн с 200 тысячами в неделю не попадает в топ-20 АПЛ. Потолок хорошо виден на примере Лангле: если бы «Тоттенхэм» платил всю зарплату француза (около 10,5 млн фунтов), то защитник стал самым зарабатывающим в клубе.

• Ндомбеле, ушедший в «Наполи» (аренда), зарабатывает больше Моуры: 88к в неделю.