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125,5 млн фунтов – столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель – в топ-3

Роберто Ди Маттео Роберто Ди Маттео
Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Тодд Боэли
Роман Абрамович Роман Абрамович
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Авраам Грант Авраам Грант
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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«Челси» расстался с Томасом Тухелем. Кристиан Фальк писал, что Тодд Боэли уволил Тухеля со словами: «Мы хотим начать все с чистого листа». Томас был удивлен и шокирован.

Тухель – 14-й тренер, пришедший в клуб при Романе Абрамовиче и первый, уволенный при новых владельцах. Общая черта почти всех уходов – огромные компенсации за разрыв контракта.

• Только три тренера ушли без компенсации: Рафаэль Бенитес (май 2013-го), Гус Хиддинк (май 2016-го) и Маурицио Сарри (июль 2019-го). Бенитес и Сарри брали с «Челси» Лигу Европы.

• Томас Тухель обошел Виллаш-Боаша, Ди Маттео и Сколари – больше немца за увольнение получили только Моуринью и Конте. Daily Mail писал, что еще 2 млн фунтов получит штаб Тухеля.

• Среди тренеров, которые получили деньги за увольнения, без трофеев ушли Раньери, Грант, Сколари, Виллаш-Боаш и Лэмпард. Подписывайтесь на телегу автора. Там: вау-статистика Рэшфорда против топов АПЛ, шутки из раздевалки «Ман Сити», график трансферной инфляции в Англии

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Фото: Gettyimages.ru/Chris Young; East News/IMAGO/www.imagephotoagency.it

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