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Антони просил сделать его крупнейшей продажей в истории Эредивизи. Получилось: обошел Де Йонга и Де Лигта

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Мы собрали этот топ.

«Аякс» долго отбивался от предложений «МЮ» по Антони – и так за лето потеряли половину основы. Бразилец включил чит-код: пошел на исповедь к главному инсайдеру Фабрицио Романо.

«На встрече с клубом я выразил прежний интерес к трансферу, только на этот раз с солидным предложением на столе, – объяснялся футболист. – «Аякс» отказался, аргументировав это тем, что у них есть только 5 дней, чтобы найти мне замену»

Клуб сдался и согласился на 100 млн евро от «Юнайтед». Удалось ли Антони стать главным трансфером на выход в истории лиги? Да, с запасом.

•‎ Предыдущих лидеров – Френки де Йонга и Маттейса де Лигта – продали после невероятного сезона «Аякса»: команда дошла до полуфинала ЛЧ-2018/19. Через год забрали еще двух – Донни ван де Бека и Хакима Зиеша.

•‎ В топ-10 сразу четыре продажи в «Ман Юнайтед» – две из них случились этим летом.

На всякий случай (хотя разница с общим по чемпионату невелика) дадим и топ продаж конкретно «Аякса».

Трансферные рекорды – это хорошо. Но где-то грустит один Алфред Схройдер. У тренера «Аякса» опять увели игрока:

«Все дело в деньгах... Я считаю, что это грустно. Но таков наш мир. Это очень грустно, и я вообще не одобряю такие вещи».

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Три года назад Антони играл в «Сан-Паулу» и стоил 5 млн евро. Сегодня «МЮ» купил его за 100

442 млн евро – столько заработал «Реал» на продажах в АПЛ за 10 лет. Хватило 10 трансферов, Каземиро – в тройке самых дорогих

Фото: East News/Pro Shots Photo Agency/Sipa USA

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