Бермудский треугольник – так Анчелотти назвал Каземиро, Крооса и Модрича. А в чем секрет этого странного места?

Главная загадка ХХ века.

31 июля в разговоре с Marca Карло Анчелотти интересно описал звездное трио полузащиты «Реала»: «Это классика в сочетании с рок-н-роллом, и мне нравится это. Я называю Каземиро, Крооса и Модрича Бермудским треугольником, потому что там исчезает мяч».

Сравнение Карло – нетипичное. Обычно футболистов сравнивают либо с состоявшимися звездами (новый Пеле, русский Месси), либо проводят параллели с другими селебрити (когда Неймар играл за «Сантос», Джоуи Бартон называл его Джастином Бибером от футбола).

Но если в Бермудском треугольнике из «Реала» пропадают мячи, то что исчезает в настоящем? Слова Анчелотти – хороший повод рассказать о важном культурном и научном явлении прошлого века.

Где находится Бермудский треугольник?

Впервые название «Бермудский треугольник» использовал американский писатель Винсент Гэддис в журнале Argosy в 1964 году для описания области за пределами побережья Флориды.

Загадочный треугольник – район в Саргассовом море (Атлантический океан). Вершины – Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), площадь – 700 тысяч квадратных километров.

Даже геология области поощряет веру в мистику. Несмотря на небольшую площадь (0,6% Атлантического океана), в Бермудском треугольнике целая россыпь форм рельефа морского дна: шельф с мелководными банками, материковый склон, краевые и срединные плато, глубокие проливы, абиссальные равнины, глубоководный желоб Пуэрто-Рико (глубина 8742 метра, максимум Атлантического океана).

То же самое можно сказать про флору и фауну Бермуд: здесь уникальная экосистема, которая существует из-за изоляции островов от материковой части Северной Америки. Одних птиц насчитывается 360 видов, насекомых – 1100.

Мистический образ треугольника создала команда Христофора Колумба, а пик пришелся на середину XX века

Феномен Бермудского треугольника был настоящим хитом конспирологии XX века, хотя странные (на самом деле нет) исчезновения начались раньше. Одним из создателей мистического образа места можно считать экипаж Христофора Колумба. Именно его моряки писали в бортовом журнале о загадочных водорослях, светящейся воде и о том, как компас «сходил с ума».

«Корабли Колумба». И.К. Айвазовский, 1880-е

Якобы паранормальная активность увеличилась с конца ХIХ века. Вот несколько примеров:

1872 год. Корабль «Мария Целеста» без команды на борту нашли у берегов Португалии. Судно выглядело так, будто было готово к отплытию, но экипаж почему-то покинул его. Груз и запасы продовольствия были на месте, а исчезновение людей списали на маршрут, который проходил через Бермудский треугольник.

1881 год. Корабль «Эллен Остин» следовал из Лондона в Нью-Йорк, когда команда заметила парусное судно без экипажа на борту, плывущее по Бермудскому треугольнику.

1918 год. Американский танкер «Циклоп» исчез в Бермудском треугольнике, следуя в Бразилию из США. 309 членов экипажа и тысячи тонн марганцевой руды пропали. Транспортный корабль после выхода в рейс больше никогда не видели.

Cамый известный случай – пропажа звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». 5 декабря 1945 года они взлетели с базы военно-морских сил США в Форт-Лодердейле и не вернулись. Обломки самолетов не нашли. Гидросамолет PBM-5 «Мартин Маринер», который отправили на поиски звена, тоже исчез.

Звено из пяти торпедоносцев ТВМ-3 «Эвенджер» выполняет полёт строем пеленга.

Официальная версия происшествия – человеческий фактор: лидер группы лейтенант Тэйлор плохо знал район, ошибся с навигацией и вел звено интуитивно. Следствие допустило, что группа заблудилась, сожгла топливо и рухнула в океан. Правда, версия не объясняет, почему ни один самолет не выходил на связь.

Исчезновение спасательного гидросамолета «Мартин Маринер» списали на взрыв.

Мартин «Маринер» PBM-5.

Отсутствие обломков и несхождение деталей (например, никто не объясняет присутствие среди курсантов двух капитанов корпуса морской пехоты) породили конспирологические теории. По разным версиям, звено испытывало новое физическое оружие и перехватывало поставки гаитянским повстанцам.

Мистики в историю добавила формулировка ВМС США: ответственным за происшествие сделали Тейлора, но под давлением его матери (считала, что у следствия нет достаточных доказательств для обвинения сына) формулировку в деле заменили на «неизвестные причины». Звучит как магнит для уфологов и экстрасенсов.

Лейтенант Чарльз Тейлор.

Дальше с жутью помог Стивен Спилберг. В 1977-м в прокат вышел фильм «Близкие контакты третьей степени» – там экипажи оказались похищены пришельцами. Итог – 288 млн долларов сборов (при бюджете в 20) и два «Оскара».

Но вернемся в реальность, где у «самой таинственной истории авиации XX века» есть объяснение.

Штурманский состав звена выглядел слабо: три штурмана-бомбардира были кадетами и проходили первоначальную подготовку, еще один – сержантом. Некоторые источники утверждают, что он готовился к сдаче квалификационного экзамена на штурмана морской авиации.

Вопросы по квалификации были и к самому Тэйлору. Во время службы на Тихом Океане в годы Второй мировой он дважды экстренно сажал самолеты на воду – полностью сжигал горючее. В 2020-м австралийский ученый Шейн Саттерли, собрав все доступные данные по инциденту, сделал вывод, что причиной стали неправильные действия экипажа. Главным образом – решение Тейлора ориентироваться не по приборам, а по происходящему за бортом, после того как наступила темнота и изменилась погода.

Самые безумные объяснения странных событий: НЛО, технологии Атлантиды и параллельные вселенные

Сейчас мы ненадолго превратимся в филиал канала «РЕН-ТВ». Вот несколько версий, которыми сторонники мистификации пропажи кораблей и самолетов объясняли происходящее. В некоторые люди верят до сих пор:

Бермудский треугольник действительно странный, загадочный и там постоянно кто-то пропадает? Кажется, нет

Как бы ни хотелось верить в инопланетян, у ученых другие, более разумные версии. Сотрудники Университета Саутгемптона предполагают, что в гибели кораблей виноваты блуждающие волны высотой 30 метров и больше.

Гигантские «волны-убийцы» возникают внезапно. Долгое время их считали мифом, но в 1997 году спутники зафиксировали блуждающую волну высотой около 30 метров у южноафриканского побережья. Феномен зарождения такого массива воды до конца не изучен, но вот две самых популярных версии:

•‎ Форма берега или морского дна направляет несколько небольших волн навстречу друг другу. Их высота гребня в совокупности создает волну-убийцу.

•‎ Волны одного течения переходят в противоположное течение, увеличивая высоту волны. Встречные волны сжимаются вместе в волну-убийцу. Как раз такое происходит на юге Африки.

Сотрудники Университета Саутгемптона создали модель «Циклопа», исчезнувшего в Бермудском треугольнике в 1918 году. Эксперимент доказал: огромная волна может расколоть даже танкер!

«Чем больше корабль, тем сильнее будут разрушения», – объясняет доктор Саймон Бокселл. По его подсчетам, «Циклоп» мог затонуть за две-три минуты.

Более того, моряки и судовладельцы не избегают «проклятого» участка. Сервис Ships (показывает суда в реальном времени) подтверждает.

Согласно отчету, подготовленному в 2013 году Всемирным фондом дикой природы, больше всего кораблекрушений в мире происходит в Южно‑Китайском, Средиземном и Северном морях. Кроме того, корабли часто пропадают в Восточном Средиземноморье, у Панамского канала, на Черном море и поблизости от Британских островов.

Причина очень проста: там выше трафик. Саргассово море вообще не попало в рейтинг.

Статистика исчезновений судов и кораблекрушений лишь подтверждает – Бермудский треугольник это просто городская легенда, разросшаяся до мировых масштабов.

Похоже, единственным треугольник, в котором что-то будет пропадать, так и останется рок-н-ролльное трио «Реала».

Фото: commons.wikimedia.org; globallookpress.com