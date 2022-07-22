Считаем сухие матчи вратарей: Буффон берет количеством, Облак лучший по процентам, Акинфеев – в топ-15

Статистика XXI века.

Мы уже рассказывали о твиттере PopFoot, который занимается монументальными футбольными подсчетами (вот пост про лучшую посещаемость клубов Европы).

И теперь новая подборка – топ вратарей по количеству сухих матчей.

• В списке киперы, которые играли в XXI веке, даже если начали карьеру в прошлом.

• Учитываются и матчи за сборные.

• Для удобства у всех вратарей указаны клубы.

•‎ 21. Джо Харт (Шрусбери Таун | Ман Сити | Бирмингем | Торино | Вест Хэм | Бернли | Тоттенхэм | Селтик | Англия) – 254.

•‎ 22. Грегори Купе (Сент-Этьен | Лион | Атлетико | ПСЖ | Франция) – 251.

•‎ 23. Каспер Шмейхель (Ман Сити | Дарлингтон | Бери | Фолкирк | Кардифф | Ковентри | Ноттс Каунти | Лидс | Лестер | Дания) – 251.

•‎ 24. Марк Шварцер (Маркони Сталлионс | Динамо Дрезден | Кайзерслаутерн | Брэдфорд | Мидлсбро | Фулхэм | Челси | Лестер | Австралия) – 246.

• 25. Юсси Яаскелайнен (Миккелин Паллоильят | ВПС | Болтон | Вест Хэм | Уиган | Финляндия) – 245.

•‎ 26. Ян Облак (Олимпия Любляна | Бенфика | Лейрия | Риу Аве | Атлетико | Словения) – 242.

•‎ 27. Стив Манданда (Гавр | Марсель | Кристал Пэлас | Франция) – 240.

•‎ 28. Шэй Гивен (Блэкберн | Сандерленд | Ньюкасл | Ман Сити | Астон Вилла | Мидлсбро | Сток Сити | Ирландия) – 240.

•‎ 29. Дида (Витория | Крузейро | Милан | Коринтианс | Португеза Деспортос | Гремио | Интернасьонал | Бразилия) – 238.

•‎ 30. Ульриш Раме (Анже | Бордо | Седан | Франция) – 238.

•‎ 31. Брэд Фридель (Галатасарай | Коламбус Крю | Ливерпуль | Блэкберн | Астон Вилла | Тоттенхэм | США) – 236.

•‎ 32. Морган де Санктис (Пескара | Ювентус | Удинезе | Севилья | Галатасарай | Наполи | Рома | Монако | Италия) – 229.

•‎ 33. Фернандо Муслера (Монтевидео Уондерерс | Насьональ | Лацио | Галатасарай | Уругвай) – 229.

•‎ 34. Ян Зоммер (Базель | Вадуц | Грассхопер | Боруссия М | Швейцария) – 228.

•‎ 35. Жулио Сезар (Фламенго | Интер | Кьево | КПР | Торонто | Бенфика | Бразилия) – 223.

•‎ 36. Волкан Демирел (Карталспор | Фенербахче | Турция) – 218.

•‎ 37. Гильермо Очоа (Америка | Аяччо | Малага | Гранада | Стандард | Мексика) – 217.

•‎ 38. Клаудио Браво (Коло-Коло | Реал Сосьедад | Барселона | Ман Сити | Бетис | Чили) – 211.

•‎ 39. Андреас Исакссон (Треллеборг | Юргорден | Ренн | Ман Сити | ПСВ | Касымпаша | Швеция) – 210.

• 40. Давид де Хеа (Атлетико | Ман Юнайтед | Испания) – 209.

Нам показалось очевидным, что сравнивать Буффона с тысячей матчей и Куртуа некорректно. Поэтому пересобрали эту подборку, но вместо количества сухарей – проценты.

•‎ 21. Клаудио Браво (211/566) – 37,3%

•‎ 22. Волкан Демирел (218/586) – 37,2%

•‎ 23. Оливер Кан (322/871) – 37%

•‎ 24. Йенс Леманн (309/853) – 36,2%

•‎ 25. Уго Льорис (301/835) – 36%

•‎ 26. Андреас Исакссон (210/583) – 36%

•‎ 27. Морган де Санктис (229/639) – 35,8%

•‎ 28. Самир Ханданович (278/783) – 35,5%

•‎ 29. Каспер Шмейхель (251/729) – 34,4%

•‎ 30. Фернандо Муслера (229/674) – 34%

•‎ 31. Давид де Хеа (209/616) – 33,9%

•‎ 32. Стив Манданда (240/726) – 33,1%

•‎ 33. Ян Зоммер (228/697) – 32,7%

•‎ 34. Марк Шварцер (246/757) – 32,5%

•‎ 35. Шэй Гивен (240/750) – 32%

•‎ 36. Дэвид Джеймс (292/915) – 31,9%

•‎ 37. Брэд Фридель (236/743) – 31,8%

•‎ 38. Тим Ховард (256/809) – 31,6%

•‎ 39. Юсси Яаскелайнен (245/800) – 30,6%

•‎ 40. Гильермо Очоа (217/784) – 27,7%