Считаем сухие матчи вратарей: Буффон берет количеством, Облак лучший по процентам, Акинфеев – в топ-15

Статистика XXI века.
Мы уже рассказывали о твиттере PopFoot, который занимается монументальными футбольными подсчетами (вот пост про лучшую посещаемость клубов Европы).
И теперь новая подборка – топ вратарей по количеству сухих матчей.
• В списке киперы, которые играли в XXI веке, даже если начали карьеру в прошлом.
• Учитываются и матчи за сборные.
• Для удобства у всех вратарей указаны клубы.
• 21. Джо Харт (Шрусбери Таун | Ман Сити | Бирмингем | Торино | Вест Хэм | Бернли | Тоттенхэм | Селтик | Англия) – 254.
• 22. Грегори Купе (Сент-Этьен | Лион | Атлетико | ПСЖ | Франция) – 251.
• 23. Каспер Шмейхель (Ман Сити | Дарлингтон | Бери | Фолкирк | Кардифф | Ковентри | Ноттс Каунти | Лидс | Лестер | Дания) – 251.
• 24. Марк Шварцер (Маркони Сталлионс | Динамо Дрезден | Кайзерслаутерн | Брэдфорд | Мидлсбро | Фулхэм | Челси | Лестер | Австралия) – 246.
• 25. Юсси Яаскелайнен (Миккелин Паллоильят | ВПС | Болтон | Вест Хэм | Уиган | Финляндия) – 245.
• 26. Ян Облак (Олимпия Любляна | Бенфика | Лейрия | Риу Аве | Атлетико | Словения) – 242.
• 27. Стив Манданда (Гавр | Марсель | Кристал Пэлас | Франция) – 240.
• 28. Шэй Гивен (Блэкберн | Сандерленд | Ньюкасл | Ман Сити | Астон Вилла | Мидлсбро | Сток Сити | Ирландия) – 240.
• 29. Дида (Витория | Крузейро | Милан | Коринтианс | Португеза Деспортос | Гремио | Интернасьонал | Бразилия) – 238.
• 30. Ульриш Раме (Анже | Бордо | Седан | Франция) – 238.
• 31. Брэд Фридель (Галатасарай | Коламбус Крю | Ливерпуль | Блэкберн | Астон Вилла | Тоттенхэм | США) – 236.
• 32. Морган де Санктис (Пескара | Ювентус | Удинезе | Севилья | Галатасарай | Наполи | Рома | Монако | Италия) – 229.
• 33. Фернандо Муслера (Монтевидео Уондерерс | Насьональ | Лацио | Галатасарай | Уругвай) – 229.
• 34. Ян Зоммер (Базель | Вадуц | Грассхопер | Боруссия М | Швейцария) – 228.
• 35. Жулио Сезар (Фламенго | Интер | Кьево | КПР | Торонто | Бенфика | Бразилия) – 223.
• 36. Волкан Демирел (Карталспор | Фенербахче | Турция) – 218.
• 37. Гильермо Очоа (Америка | Аяччо | Малага | Гранада | Стандард | Мексика) – 217.
• 38. Клаудио Браво (Коло-Коло | Реал Сосьедад | Барселона | Ман Сити | Бетис | Чили) – 211.
• 39. Андреас Исакссон (Треллеборг | Юргорден | Ренн | Ман Сити | ПСВ | Касымпаша | Швеция) – 210.
• 40. Давид де Хеа (Атлетико | Ман Юнайтед | Испания) – 209.
Нам показалось очевидным, что сравнивать Буффона с тысячей матчей и Куртуа некорректно. Поэтому пересобрали эту подборку, но вместо количества сухарей – проценты.
• 21. Клаудио Браво (211/566) – 37,3%
• 22. Волкан Демирел (218/586) – 37,2%
• 23. Оливер Кан (322/871) – 37%
• 24. Йенс Леманн (309/853) – 36,2%
• 25. Уго Льорис (301/835) – 36%
• 26. Андреас Исакссон (210/583) – 36%
• 27. Морган де Санктис (229/639) – 35,8%
• 28. Самир Ханданович (278/783) – 35,5%
• 29. Каспер Шмейхель (251/729) – 34,4%
• 30. Фернандо Муслера (229/674) – 34%
• 31. Давид де Хеа (209/616) – 33,9%
• 32. Стив Манданда (240/726) – 33,1%
• 33. Ян Зоммер (228/697) – 32,7%
• 34. Марк Шварцер (246/757) – 32,5%
• 35. Шэй Гивен (240/750) – 32%
• 36. Дэвид Джеймс (292/915) – 31,9%
• 37. Брэд Фридель (236/743) – 31,8%
• 38. Тим Ховард (256/809) – 31,6%
• 39. Юсси Яаскелайнен (245/800) – 30,6%
• 40. Гильермо Очоа (217/784) – 27,7%
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