Буря в стакане
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Считаем сухие матчи вратарей: Буффон берет количеством, Облак лучший по процентам, Акинфеев – в топ-15

Хосе Рейна Хосе Рейна
серия А Италия серия А Италия
Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
Петр Чех Петр Чех
Стив Манданда Стив Манданда
Юсси Яаскелайнен Юсси Яаскелайнен
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Йенс Леманн Йенс Леманн
Руй Патрисиу Руй Патрисиу
Манчестер Сити Манчестер Сити
Самир Ханданович Самир Ханданович
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
Дэвид Джеймс Дэвид Джеймс
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Ла Лига Ла Лига
Шэй Гивен Шэй Гивен
Микаэль Ландро Микаэль Ландро
Ян Облак Ян Облак
Морган де Санктис Морган де Санктис
Гильермо Очоа Гильермо Очоа
Ян Зоммер Ян Зоммер
Реал Мадрид Реал Мадрид
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Фернандо Муслера Фернандо Муслера
Уго Льорис Уго Льорис
Андреас Исакссон Андреас Исакссон
бундеслига Германия бундеслига Германия
Джо Харт Джо Харт
Дида Дида
Виктор Вальдес Виктор Вальдес
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ЦСКА ЦСКА
Брэд Фридель Брэд Фридель
Ювентус Ювентус
Марк Шварцер Марк Шварцер
ПСЖ ПСЖ
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Оливер Кан Оливер Кан
лига 1 Франция лига 1 Франция
Аллан Макгрегор Аллан Макгрегор
Андрей Пятов Андрей Пятов
Жулио Сезар Жулио Сезар
Барселона Барселона
Фабьен Бартез
Тим Ховард Тим Ховард
Ульриш Раме Ульриш Раме
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Грегори Купе Грегори Купе
Икер Касильяс Икер Касильяс
Волкан Демирел Волкан Демирел
Клаудио Браво Клаудио Браво
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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Короткий Спортс
Футбол Футбол

Статистика XXI века.

Мы уже рассказывали о твиттере PopFoot, который занимается монументальными футбольными подсчетами (вот пост про лучшую посещаемость клубов Европы).

И теперь новая подборка – топ вратарей по количеству сухих матчей.

• В списке киперы, которые играли в XXI веке, даже если начали карьеру в прошлом.

• Учитываются и матчи за сборные.

• Для удобства у всех вратарей указаны клубы.

•‎ 21. Джо Харт (Шрусбери Таун | Ман Сити | Бирмингем | Торино | Вест Хэм | Бернли | Тоттенхэм | Селтик | Англия) – 254.

•‎ 22. Грегори Купе (Сент-Этьен | Лион | Атлетико | ПСЖ | Франция) – 251.

•‎ 23. Каспер Шмейхель (Ман Сити | Дарлингтон | Бери | Фолкирк | Кардифф | Ковентри | Ноттс Каунти | Лидс | Лестер | Дания) – 251.

•‎ 24. Марк Шварцер (Маркони Сталлионс | Динамо Дрезден | Кайзерслаутерн | Брэдфорд | Мидлсбро | Фулхэм | Челси | Лестер | Австралия) – 246. 

• 25. Юсси Яаскелайнен (Миккелин Паллоильят | ВПС | Болтон | Вест Хэм | Уиган | Финляндия) – 245.

•‎ 26. Ян Облак (Олимпия Любляна | Бенфика | Лейрия | Риу Аве | Атлетико | Словения) – 242. 

•‎ 27. Стив Манданда (Гавр | Марсель | Кристал Пэлас | Франция) – 240. 

•‎ 28. Шэй Гивен (Блэкберн | Сандерленд | Ньюкасл | Ман Сити | Астон Вилла | Мидлсбро | Сток Сити | Ирландия) – 240. 

•‎ 29. Дида (Витория | Крузейро | Милан | Коринтианс | Португеза Деспортос | Гремио | Интернасьонал | Бразилия) – 238. 

•‎ 30. Ульриш Раме (Анже | Бордо | Седан | Франция) – 238. 

•‎ 31. Брэд Фридель (Галатасарай | Коламбус Крю | Ливерпуль | Блэкберн | Астон Вилла | Тоттенхэм | США) – 236. 

•‎ 32. Морган де Санктис (Пескара | Ювентус | Удинезе | Севилья | Галатасарай | Наполи | Рома | Монако | Италия) – 229. 

•‎ 33. Фернандо Муслера (Монтевидео Уондерерс | Насьональ | Лацио | Галатасарай | Уругвай) – 229. 

•‎ 34. Ян Зоммер (Базель | Вадуц | Грассхопер | Боруссия М | Швейцария) – 228. 

•‎ 35. Жулио Сезар (Фламенго | Интер | Кьево | КПР | Торонто | Бенфика | Бразилия) – 223.

•‎ 36. Волкан Демирел (Карталспор | Фенербахче | Турция) – 218. 

•‎ 37. Гильермо Очоа (Америка | Аяччо | Малага | Гранада | Стандард | Мексика) – 217. 

•‎ 38. Клаудио Браво (Коло-Коло | Реал Сосьедад | Барселона | Ман Сити | Бетис | Чили) – 211. 

•‎ 39. Андреас Исакссон (Треллеборг | Юргорден | Ренн | Ман Сити | ПСВ | Касымпаша | Швеция) – 210.

• 40. Давид де Хеа (Атлетико | Ман Юнайтед | Испания) – 209.

Нам показалось очевидным, что сравнивать Буффона с тысячей матчей и Куртуа некорректно. Поэтому пересобрали эту подборку, но вместо количества сухарей – проценты.

•‎ 21. Клаудио Браво (211/566) – 37,3%

•‎ 22. Волкан Демирел (218/586) – 37,2%

•‎ 23. Оливер Кан (322/871) – 37%

•‎ 24. Йенс Леманн (309/853) – 36,2%

•‎ 25. Уго Льорис (301/835) – 36%

•‎ 26. Андреас Исакссон (210/583) – 36%

•‎ 27. Морган де Санктис (229/639) – 35,8%

•‎ 28. Самир Ханданович (278/783) – 35,5%

•‎ 29. Каспер Шмейхель (251/729) – 34,4%

•‎ 30. Фернандо Муслера (229/674) – 34%

•‎ 31. Давид де Хеа (209/616) – 33,9%

•‎ 32. Стив Манданда (240/726) – 33,1%

•‎ 33. Ян Зоммер (228/697) – 32,7%

•‎ 34. Марк Шварцер (246/757) – 32,5%

•‎ 35. Шэй Гивен (240/750) – 32%

•‎ 36. Дэвид Джеймс (292/915) – 31,9%

•‎ 37. Брэд Фридель (236/743) – 31,8%

•‎ 38. Тим Ховард (256/809) – 31,6%

•‎ 39. Юсси Яаскелайнен (245/800) – 30,6%

•‎ 40. Гильермо Очоа (217/784) – 27,7%

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