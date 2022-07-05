Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба

После назначения Эрика тен Хага в «МЮ» всех болельщиков, экспертов и журналистов больше всего интересовало, входит ли в планы тренера Роналду. На пресс-конференции 23 мая голландец восторженно ответил «Однозначно!» и добавил: «Криштиану может дать нам голы. Но я обсужу сначала все с ним, прежде чем обсуждать это с вами».

Прошло всего 42 дня, вероятность совместной работы тен Хага и Роналду стремится к нулю.

4 июля Криштиану не прибыл на предсезонный сбор команды – сослался на «семейные обстоятельства». Правда, в этот же день приехал в тренировочный комплекс сборной Португалии. Решал семейные проблемы там?

Многие источники (от Фабрицио Романо до The Athletic) подтверждают: Криштиану намерен уйти, не устраивает трансферная пассивность клуба, отсутствие ЛЧ и то, что клуб не соответствует его амбициям . Инсайдеры The Times уточняли, что «форвард стремится выступать в Лиге чемпионов в каждом сезоне до конца карьеры – по его мнению, играть ему осталось 3-4 года».

Если это так, то мы получаем неприятную историю: вместо возвращения к тренировкам Роналду шантажирует клуб и создает дополнительное давление.

Алекс Шоу из ESPN здорово сформулировал ключевую претензию к действиям португальца: «Если это то, чего хочет Роналду, то я не знаю, почему он ждал до июля. В итоге это стало главным испытанием лета для тен Хага. Просто очередной цирк.

Многие мне ответили: «Он ждал, чтобы увидеть, кого подписал «Юнайтед». Очень великодушно. Он хочет играть в Лиге чемпионов. А с каких это пор футбольный клуб должен покупать футболистов, чтобы успокоить одного из игроков команды?»

И здесь возникает ряд вопросов.

• Как тен Хагу работать с человеком, который выдвигает требования по количеству трансферов (Криш хочет 6-7 новых игроков) и на основе собственной оценки переходов решит, остаться ли ему в клубе?

• Должен ли Эрик мучить себя тактическими головоломками, которые будут маскировать слабости Роналду в угоду его статистике. Интересует ли Криштиану что-то кроме нее?

• Может ли клуб рассчитывать на игрока, который позволяет себе, прикрываясь семейными обстоятельствами, саботировать тренировки и игнорировать сборы клуба?

• Насколько в таком случае профессионален сам Роналду, если позволяет себе подобное отношение?

• А должен ли «МЮ» тратить 360 тысяч фунтов в неделю (зарплата Роналду после невыхода в ЛЧ, минус 25%) на 37-летнего игрока, цели которого не имеют ничего общего с планами клуба?

***

После ухода Бекхэма в «Реал» Алекс Фергюсон говорил: «Игрок, который позволил себя поставить себя выше тренера в «Манчестер Юнайтед», тут же должен покинуть клуб».

Сейчас Криштиану ставит себя не только выше тренера, но и выше клуба. Для того, чтобы сохранить Роналду, «МЮ» должен беспрекословно выполнять все требования португальца. Влияние Роналду безгранично, но его уход освободит «Юнайтед» – финансово (17,2 млн фунтов за год) и морально: Бруну, Санчо и Рэшфорду не будут ежесекундно оглядываться на португальца, игнорируя другие цели для передач.

Об этом было известно еще до его возвращения в «МЮ», но повторим очевидное: Криштиану больше не бьется за клубы (а бился ли когда-либо?), его едва ли интересуют их цели и долгосрочные планы. Он сосредоточен на личной статистике и наследии.

О чем больше думает Криштиану: о будущем «МЮ» или о Месси, который всего на 15 голов отстает от португальца (к тому же моложе на два года и не пропускает ЛЧ)? Роналду нужно оберегать трон, это красивая миссия для финиша великой карьеры – но реализовывать ее нужно уже в другом месте.

В январском интервью Sky Sports Криштиану говорил: «Я думаю, что для того, чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно разрушить несколько вещей».

Что ж, отличный совет, Криш. «Манчестеру» нужно разрушить привязанность к португальцу – пусть он и легенда клуба.

Криштиану Роналду должен уйти из «Манчестер Юнайтед».

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Naomi Baker, Alex Livesey