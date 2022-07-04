Наши кумиры уже тренируют! Десятки новых коучей за пять лет: Руни, Рауль, Маскерано и даже Арбелоа

Тонна ностальгии.

2022-й стал новым этапом для десятка легендарных футболистов. Вот несколько примеров:

• Карлос Тевес возглавил «Росарио Сентраль»;

• Хавьер Маскерано теперь тренирует Аргентину U-20;

• у Дирка Кюйта и Рафы ван дер Варта – первые опыты во взрослых командах;

• Рогер Шмидт ушел в «Бенфику», а его место в основной команде ПСВ занял Руд ван Нистелрой.

И это далеко не все примеры. Ниже найдете еще больше людей, которые, казалось бы, только что играли перед вашими глазами – а уже тренируют. И некоторые не один год!

Важные уточнения – обещаем, дальше не будем вас отвлекать от ностальгии:

• берем только игроков, ставших главными в последние пять лет. Поэтому сюда не попали Шевченко, Каннаваро, братья Невиллы, Гиггз (был и.о. в 2014-м), Скоулз (был и.о. «Солфорда» в 2015-м), Гроссо, Вийера и многие другие.

•‎ в списке клубов указаны только самостоятельные должности – без работы в тренерском штабе.

Вперед!