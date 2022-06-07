Что у «Реала» с деньгами? Безумный трансферный бюджет (пишут про 400 млн), рекордный доход от ЛЧ и минус три игрока с огромными зп

«Реал» после побед в Ла Лиге и Лиге чемпионов готовит мощное усиление – по данным Goal.com, на летние трансферы клуб выделил космические 400 млн евро.
Откуда такие деньжищи? Самый актуальный пункт – рекордный заработок в Лиге чемпионов.
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Вот подробная разбивка по доходам от ЛЧ.
Правда, призовые все равно меньше подписного бонуса Мбаппе – 150 млн евро, как пишет ВВС.
Следующий важный нюанс – осторожная трансферная политика «Реала» за последние два сезона.
• Эдуардо Камавинга – единственный трансфер за деньги (31 млн евро). Да, Алаба тоже получил подъемные, но за него не платили «Баварии».
• При этом за сезоны-2020/21 и 21/22 «Реал» продал футболистов почти на 200 млн евро и отпустил Серхио Рамоса (24 млн в год) и Хамеса (12,5 млн в год).
• Подписание Килиана Мбаппе могло бы сожрать много ресурсов, но без него «Реал» получает гигантское пространство для мощной закупки.
Другой ценный момент – грамотный менеджмент в условиях пандемии. Из-за нее «Реал» потерял 300 млн евро, но сумел закрыть финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов (313 тысяч – в сезоне-2019/20).
На финансовую стабильность клуба указывает потолок зарплат Ла Лиги – экономический контроль, который действует в испанском футболе с тех пор, как президентом Ла Лиги стал Хавьер Тебас. Каждому клубу индивидуально рассчитывается предел, выше которого клуб не должен тратить на зарплаты как основной, так и дочерних команд.
Расчет производится на основе разницы между доходами (от ТВ-прав, рекламы, продажи билетов и так далее), расходами и ожидаемыми погашениями кредитных обязательств. Границы потолка рассчитываются по математическим формулам без индивидуальной субъективности.
«Реал» – лидер рейтинга-2021/22, на втором месте «Севилья» (200 млн евро).
«Мадрид» пережил ковидные времена и стал сильнее: даже в доковидном сезоне-2019/20 клубу позволяли тратить меньше, чем сейчас.
Босс Ла Лиги Хавьер Тебас неоднократно хвалил экономику «Реала». Вот прошлогодняя цитата: «Мадрид» продал игроков на 200 миллионов евро. У них есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда. «Реал» не понес значительных потерь и, более того, смог выгодно продать футболистов».
«Реал» не подписал, но уже обзавелся первым летним новичком: Антонио Рюдигер придет свободным агентом. Marca пишет про 11 млн евро в год – это даже не топ-10 зарплат в клубе.
Примечательно, что сразу три футболиста из списка самых зарабатывающих – Бэйл, Марсело и Иско – официально уходят этим летом, освобождая 69 млн евро в год.
Если получится продать еще и Азара, Асенсио и других, то «Реал» высвободит 131,4 млн евро – одну шестую от потолка Ла Лиги.
Особенно контрастно смотрятся зарплаты тех, кто уходит (или почти не играет), на фоне доходов костяка «Реала». Оттолкнемся от состава на финал ЛЧ – очевидно, важнейший матч сезона. Милитао, Менди, Карвахаль, Каземиро и Вальверде – сразу пять игроков из основы даже не входят в десятку самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Следующим летом заканчиваются контракты у Бензема, Модрича и Крооса. Интересно, как будет выглядеть платежка «Реала» перед сезоном-2023/24 – и исчезнет ли из нее Азар.
«МЮ» сэкономит 60 млн, урезав зп Роналду и Де Хеа (минус 25%) и отпустив минимум 6 игроков. Такова жизнь без ЛЧ
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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
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