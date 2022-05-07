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Исторический сезон-1976/77: «Сити» был в 1 очке от титула, но «Ливерпулю» помог «Эвертон»

Пат Дженнингс
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Все идет к тому, что судьбу чемпионства в Англии решит одно очко: в середине марта «Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» и подпустил «Ливерпуль» максимально близко – но не дает обогнать. Такую гонку на финише мы видели совсем недавно (весной и летом 2020-го), а вот историю великого сезона-1976/77 знает не каждый. Тогда в турнире ввели разницу мячей, и она почти пригодилась. 

На старте важно обозначить статус команд в тот период. «Ливерпуль» в семидесятых – доминант Англии, выигравший пять из десяти чемпионств. «Ман Сити» – стабильный середняк, главной радостью для которого был вылет соседа в 1974-м (есть даже целый миф, что во Второй дивизион «МЮ» отправил гол Дениса Лоу, который играл за «Сити», но это неправда). 

Перед стартом сезона-1976/77 английская футбольная лига перешла на новый критерий при равенстве очков, опробованный на чемпионате мира-1970 – разницу забитых и пропущенных. 

С конца XIX века и по 1976-й в Англии использовали соотношение голов: количество забитых делили на количество пропущенных, получая коэффициент.

При соотношении преимущество получали не команды, больше забившие, а те, которые пропускали меньше. Разница же поощряла играть в атаку. Вот наглядный пример из сезона-1974/75, который показывает, в чем отличие двух подходов.

А как было бы при разнице?

Вместе с разницей приняли желтые и красные карточки – их тоже опробовали на ЧМ-1970 как реакцию на скандал в 1966-м: аргентинец Антонио Раттин не понял устное удаление и оставался на поле еще девять минут. 

Но английские журналисты опасались, что любящие эпатировать судьи (уже тогда!) будут раздавать карточки ради шоу. 

В первом же туре Дэвида Вагстаффа из «Блэкберн Роверс» удалили за споры с арбитром, а Джорджа Беста (он играл за «Фулхэм») – за нецензурную брань.

Детали чемпионской гонки в сезоне-76/77: «Ливерпуль» не мог оторваться весь сезон, не отпускали «Ипсвич», «Ньюкасл» и «Сити»

Летом «Сити» купил Брайана Кидда – воспитанника «МЮ», забивавшего в финале Кубка европейских чемпионов-1968. Даже если не застали Кидда-игрока, точно видели Кидда-тренера: Брайан 10 лет помогал еще не сэру Алексу Фергюсону в «Юнайтед» (1988-1998) и 12 лет работал помощником в «Ман Сити» – ушел в прошлом году.

Вклад Кидда во второе место «Сити» невероятен: Брайан забил 21 из 60 голов «Сити» в чемпионате и занял третье место в гонке бомбардиров. 

Кстати, лучшим бомбардиром чемпионата стал Энди Грэй из «Астон Виллы» (он и Малкольм Макдональд из «Арсенала» забили по 25 мячей) – его же признали лучшим игроком сезона по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации. В детстве Энди не выносил цвет футбольного поля из-за хлорофобии (резкое отвращение ко всему зеленому) – и лишь при помощи родителей и врачей смог победить свой страх.

Возможно, вы помните Энди как одного из английских комментаторов FIFA: он озвучивал версии с 2006 по 2011, в FIFA 12 его заменил Алан Смит. 

А еще голос Грэя ассоциируется с шедевром Стивена Джеррарда в ворота «Олимпиакоса». Ohhhhhhhh ya beauty, what a hit son, what a hit!

(осторожно, очень громко)

Ни один игрок «Ливерпуля» не попал даже в топ-20 лучших бомбардиров сезона-1976/77. Просто в команде забивали 15 разных игроков. Но главной звездой был конечно Кевин Киган, который проводил последний сезон в «Ливерпуле»: летом 1977-го он уехал в «Гамбург» за рекордную для Европы сумму в 500 тысяч фунтов. 

Мерсисайдцы почти сразу возглавили таблицу, а вот группа преследования менялась от месяца к месяцу. 

Конец октября. «Ливерпуль» на 3 очка опережает «Ман Сити», «Ипсвич», «Ньюкасл», «Лестер» и «Мидлсбро». 

Конец ноября. «Сити» отстает, теперь в 3 очках от «Ливерпуля» только «Ипсвич» и «Ньюкасл». 

В декабре «Ливерпуль» растерял преимущество: проиграл «Ипсвичу», был растоптан бешеной «Астон Виллой» – кажется, бирмингемцы любят иногда унижать чемпионов (Грэй сделал дубль) – и даже уступил «Вест Хэму», идущему в зоне вылета. 

Кстати, посмотрите, какой у «Вест Хэма» стильный защитник. Говорят, его сынишка станет сердцем «Челси», диспетчером «Челси». 

К концу месяца «Ливерпуль» Боба Пэйсли все еще был первым, опережая «Ипсвич» на 2 очка – только у конкурента в запасе были три игры. 

В марте интригу разжег «Тоттенхэм», выиграв на «Энфилде» 1:0. Благодаря этому к концу месяца «Ипсвич» догнал «Ливерпуль»; «Сити» отставал на три очка с игрой в запасе.

Поэтому матч в начале апреля становился еще важнее. «Ливерпуль» выиграл 2:1: забивали герои Киган и Кидд, а победный ввинтил Стив Хайвэй – не только легенда как игрок, но выдающийся директор академии. 

Лишь небольшой список заслуг Стива – из автобиографии Робби Фаулера:

«Стив Макманаман, я, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер, Доминик Маттео, Дэвид Томпсон – всем нам дорогу в жизнь дал Хайвэй, он научил нас быть не просто игроками, а настоящими мужчинами».

Поражение в личной встрече откинуло «Сити», а фактически шансов на чемпионство лишила ничья с «Эвертоном» – кто бы подумал, что соседи помогут «Ливерпулю»? Для чемпионства команде Боба Пэйсли нужно было набрать 1 очков в двух матчах. Они так и сделали. 

А не сыграй «Сити» вничью с «Эвертоном», можно было бы использовать разницу мячей как критерий при равенстве очков. 

Боба Пэйсли назвали лучшим тренером сезона. За это он получил чек на 2500 фунтов. 

К моменту чемпионства «Ливерпуль» вышел в два финала – Кубка европейских чемпионов и Кубка Англии. Но потенциальный требл сразу же сорвался: в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл чемпиона 2:1. 

Трофей стал первым для «МЮ» за девять лет (с КЕЧ-1968), но летом клуб уволил главного тренера Томми Дохерти. Стало известно, что женатый Дохерти завел роман с женой клубного физиотерапевта Мэри – совет директоров не захотел продолжать работу с таким сотрудником. 

«Меня уволили за любовь», – позднее жаловался Дохерти. Он женился на Мэри и жил с ней до самой смерти в 2020-м. 

Но вернемся к «Ливерпулю», который после поражения в Кубке Англии отправился в Рим на матч с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Мерсисайдцы забили первыми, но в начале второго тайма немцы сравняли и включили давление. Но включились наши знакомые: сначала Хайвэй навесил с углового на Томми Смита – 2:1. Затем Кевин Киган заработал пенальти: его сбил вратарь «Боруссии» Берти Фогтс. Фил Нил забил с точки – 3:1. Так и закончили. 

Кубок чемпионов стал первым в истории «Ливерпуля». Лучше этой победы только фотографии с кубком в самолете и чемпионский парад по возвращении в Англии. 

В том сезоне вылетел «Тоттенхэм» – впервые за 47 лет

За право остаться в элите боролись «Вест Хэм», «Сандерленд» и «Тоттенхэм» с молодым Гленном Ходдлом, который провел первый полный сезон в команде, и легендарным вратарем Патом Дженнингсом.

Пара пунктов о величии Дженнингса.

• Пять трофеев с «Тоттенхэмом». 

• Игрок сезона-1975/76 по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации – из вратарей звания удостоился только Петер Шилтон.

• Топ-30 номинантов на «Золотой мяч»-1975. 

• 119 матчей за сборную Северной Ирландии – второе место в истории.

• Забил «Юнайтед» гол от своих ворот.

«Тоттенхэм» все же вылетел по итогам сезона, а Дженнингса сбагрили в «Арсенал» – подумали, что вратарь больше не вернется на уровень. Не удивительно, учитывая 2:8 с «Дерби», 0:5 с «Ман Сити» и 3:5 с «Вест Хэмом». 

Пат провел в «Арсенале» 8 лет и помог команде выйти в 4 финала за три года: Кубок Англии в 1978, 1979 и 1980 годах, а также финал Кубка обладателей кубков в том же 1980-м.

«Тоттенхэм» вылетел (впервые с 1935-го), но баланс лондонских команд в Первом дивизионе сохранился: из Второго поднялся «Челси». 

И немного европейских новостей того сезона

•‎ Чемпион Франции – «Нант». «ПСЖ» болтался в середине таблицы, «Монако» в предыдущем сезоне вылетел в Лигу 2. 

•‎ Чемпион ФРГ – «Боруссия» Менхенгладбах.

• Чемпион Испании – «Атлетико». «Реал» девятый! 

• Чемпион Испании – «Ювентус».

Кстати, все еще думаете, что сейчас разыгрывают слишком много кубков? В сезоне-1976/77 проводили, например, Кубок Дебенхэмс для клубов третьего-четвертого дивизиона (турнир прожил всего два года), а после сезона ежегодно (каждый год!) сборные Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии устраивали домашний чемпионат Великобритании. В версии 1977-го Англия впервые в истории проиграла Уэльсу, а в решающем матче – еще и Шотландии.

Сборная Кигана стала победителем турнира, но после свистка об этом никто не думал: шотландские фанаты выбежали на поле «Уэмбли», сломали ворота, повредили газон и сиденья на трибунах. По одной из версий, шотландцы мстили за погибшего товарища, который за день до этого неудачно нырнул в фонтан на Трафальгарской площади и скончался от полученных травм. 

Урон оценили в 150 тысяч фунтов – напомним, это треть от трансферной стоимости Кигана!

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Фото: Gettyimages.ru/Tony Duffy/Allsport, Frank Barratt/Keyston, John Davidson/Mirrorpix, PA Images, Evening Standard, Peter Powell – Pool, Peter Robinson/EMPICS ; twb22.blogspot.com; globallookpress.com/imago sportfotodienst via imago-images.de

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