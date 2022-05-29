«Спартак» взял Кубок спустя 19 лет. А где сейчас Кебе, Луизао и другие герои победы 2003-го?

«Спартак» взял Кубок России и скрасил турбулентный сезон. К тому же обнулив исторический счетчик: команда не выигрывала этот трофей с 2003-го – даже между чемпионствами в XXI веке разрыв был меньше!

19 лет назад «Спартак» получил сетку мечты до финала: «Чкаловец-1936» (он же «Сибирь»), «Уралан», «Сокол» и «Лада». Но и с ними приходилось нелегко: «Сокол» обыграли 3:2, в Тольятти выцарапали победу только в дополнительное время (играли по правилу золотого гола): Юрий Ковтун замкнул навес с углового.

К финалу Кубка против «Ростова» «Спартак» подошел в жутком настроении (причин хватало), а перед игрой Олег Романцев атаковал Андрея Червиченко – заявил, что клубу не хватает правильного финансирования.

«Я же тогда сказал команде: «Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания», – вспоминал Червиченко. – Но Олег Иванович уже наговорил разного к тому моменту на пресс-конференции. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы – уволю Романцева».

На финале присутствовал Владимир Жириновский. Он люто болел за «Спартак», кричал о победе 3:1 и призывал давить «Ростов». А еще раздавал деньги болельщикам – по 50 рублей на руки. Победы с прогнозируемым счетом не случилось: Егор Титов в середине первого тайма забил гол, который так и остался единственным.

А после финала Червиченко уволил Романцева.

Из-за разделения на два года (фактически два сезона) в Кубке сыграли 29 человек! Вот те, кто провел больше одного матча.

Девять игроков сыграли по матчу:

• Дмитрий Торбинский (полузащитник, 18 лет, сыграл тайм с «Ураланом») – сейчас глава молодежного департамента «Майами Юнайтед»

• Алексей Ребко (полузащитник, 16 лет, вышел на замену против «Чкаловца») – сейчас тренер в академии «Локомотива»

• Жерри-Кристиан Тчуйсе (защитник, 29 лет, сыграл с «Чкаловцем») – сейчас тренирует детей в Париже.

• Артем Безродный (нападающий, 23 года, забил «Уралану») – умер в 2016-м.

• Абдельила Баги (вратарь, 25 лет, пропустил два от «Сокола») – вернулся на родину. Чем занимается сейчас, неизвестно.

• Андре Диас (22 года, нападающий, сыграл 2 минуты с «Соколом») – отдыхает где-то в Бразилии.

• Дмитрий Сычев (18 лет, нападающий, забил «Чкаловцу») – блогер, эксперт, подкастер.

• Дмитрий Кудряшов (19 лет, полузащитник, сыграл тайм с «Ураланом») – сейчас помощник главного тренера в «Арарате».

• Эдуард Цихмейструк (29 лет, нападающий, сыграл с «Чкаловцем») – сейчас тренирует ФК «Маэстро», украинское благотворительное объединение артистов и представителей бизнеса.

• Дмитрий Хлестов (31 год, защитник, сыграл против «Уралана») – играет за ветеранов «Спартака», тренирует в Академии любительского футбола.