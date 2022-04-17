Самые дорогие спортивные империи: в топ-10 – 4 владельца из АПЛ, у самого богатого нет футбольного клуба

В конце января Forbes выкатил список самых дорогих спортивных империй мира. Его можно изучить здесь, а мы зафиксируем топ-10. Но сначала методология.

• По базе данных издания ищут людей или компании, чьи активы в спортивной индустрии (тут НФЛ, МЛБ, НБА, НХЛ и футбол) превышают 2 миллиарда долларов. Список помогали составить владельцы, аналитики и эксперты.

• ‎Forbes считает стоимость компании с учетом всех источников финансирования: долговых обязательств, привилегированных акций и т.д.

•‎ Право на участие имеют только люди или организации с контрольным пакетом хотя бы в одной команде. Поэтому в топе нет, например, «Барселоны» – самой дорогой футбольной команды по оценке Forbes (4,76 миллиарда долларов): каталонский клуб принадлежит сосьос.

На графиках выделены ключевые активы каждой империи и их последние спортивные успехи, другие проекты (включая инвестиции в киберспорт).

• У самой мощной империи нет футбольного клуба – это редкость.

• На топ-10 приходится 16 футбольных клубов (4 из АПЛ) – правда, 10 входит в City Football Group.

• У половины империй есть клуб НФЛ, в десятке также по 3 команды из НБА, НХЛ и МЛБ.

• Liberty Media за год подорожала на 4,2 миллиарда – не удивляет, учитывая успехи активов. В целом состав топ-10 не изменился. Обновились лишь позиции – Fenway Sports Group поднялся на третью строчку, подвинув Джерри Джонса. Madison Square Garden Sports (поднялись с шестой строчки на пятую) и Yankee Global Enterprises тоже поменялись местами.

Во многом такие сдвиги обусловлены тем, что Fenway Sports Group и Square Garden Sports подорожали заметно сильнее конкурентов по позициям. При этом ни одна из империй не потеряла в цене – в постковидный год все продолжили расти, хоть и с разным темпом. А суммарно топ-20 империй подорожал на 22% – со 102 до 124 млрд долларов.

Большинство из топ-25 владеет одной или двумя командами, но растет тренд на мультивладение – только посмотрите на список City Football Group. В декабре Fenway Sports Group купила «Питтсбург Пингвинз» за 900 млн долларов – таких корпораций будет только больше.

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Фото: Gettyimages.ru/Dario Cantatore/NYSE Euronext, Christian Petersen