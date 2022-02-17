«Барса» не играла в ЛЕ с 2004-го – тогда турнир был еще Кубком УЕФА. Где сейчас та команда?

Элитная компания.
«Барселона» и «Наполи» встречались в плей-офф еврокубков всего два года назад – вот только в 2020-м это была Лига чемпионов. И если для Неаполя Лига Европы привычный турнир (играли и в этом, и в прошлом сезоне), то «Барселона» не заглядывала во второй евротурнир 18 лет. Это было так давно, что турнир назывался еще Кубком УЕФА, а вместо группового раунда был бесконечный плей-офф!
В сезоне-2002/03 «Барсу» трясло: Ван Гала уволили посреди сезона, при Радомире Античе команда выдала хорошую концовку чемпионата, но все равно закончила шестой. В Кубке УЕФА «Барселона» стартовала уже с новым тренером – летом команду возглавил Франк Райкард.
Каталонцы уверенно прошли словацкий «Матадор» (1:1, 8:0), греческий «Паниониос» (3:0, 2:0) и «Брондбю» (1:0, 2:1), но забуксовали в 1/8 – не забили ни одного гола «Селтику» в двух матчах (0:1, 0:0).
Героем противостояния стал 19-летний вратарь Дэвид Маршалл, который вышел в перерыве первой игры вместо удалившегося Дугласа (основной кипер зацепился с Моттой в подтрибунке – оба получили по красной). Маршалл не пропустил в Шотландии, а на «Камп Ноу» вовсе творил чудеса, вытаскивая удары Энрике, Роналдиньо, Лопеса и Гарсии.
«Селтик» прошел дальше, а Райкард кипел в послематчевом интервью: «Это очень печальный момент для клуба, мы очень хотели выиграть Кубок УЕФА. Однако я доволен тем, что команда выложилась на полную. Для красивого футбола нужны две команды – к сожалению, «Селтик» приехал, чтобы навязать свою игру и защищаться».
Видимо, такие моменты заставили Франка рано закончить с футболом: отработав в Саудовской Аравии, в 2013-м 51-летний Райкард завершил карьеру. А где сейчас остальные герои той «Барселоны»?
«Звездам спорта надо больше говорить о политике». Защитник «Барселоны», который отказался играть за Испанию, потому что влюблен в Каталонию
В «Аяксе» драма – Овермарс уходит из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам. Трансферные успехи клуба – его заслуга
Также играли в сезоне:
• Рюштю Речбер (30 лет, вратарь, 7 матчей, 6 пропущенных) – сейчас работает в системе сборной Турции.
• Патрик Андерссон (31 год, защитник, 5 матчей) – сейчас выступает послом шведской федерации футбола.
• Оскар Лопес (23 года, защитник, 11 матчей) – сейчас тренирует U-19 «Барселоны» (видимо, вместо Рафы Маркеса)
• Серхио Гарсия (20 лет, нападающий, 8 матчей, 1+1) – завершил карьеру в июле.
Хави тренировал Адама Траоре, когда тому было 9 – на съемках телешоу о «Ла Масии»
«Это моя вина». Что говорят Пеп, Клопп, Моуринью и другие топы после разгромов своих команд
Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; East News/AP Photo/Bernat Armangue; globallookpress.com/Robert Perry/ZUMAPRESS.com
Комментарии