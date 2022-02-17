«Барса» не играла в ЛЕ с 2004-го – тогда турнир был еще Кубком УЕФА. Где сейчас та команда?

Элитная компания.

«Барселона» и «Наполи» встречались в плей-офф еврокубков всего два года назад – вот только в 2020-м это была Лига чемпионов. И если для Неаполя Лига Европы привычный турнир (играли и в этом, и в прошлом сезоне), то «Барселона» не заглядывала во второй евротурнир 18 лет. Это было так давно, что турнир назывался еще Кубком УЕФА, а вместо группового раунда был бесконечный плей-офф!

В сезоне-2002/03 «Барсу» трясло: Ван Гала уволили посреди сезона, при Радомире Античе команда выдала хорошую концовку чемпионата, но все равно закончила шестой. В Кубке УЕФА «Барселона» стартовала уже с новым тренером – летом команду возглавил Франк Райкард.

Каталонцы уверенно прошли словацкий «Матадор» (1:1, 8:0), греческий «Паниониос» (3:0, 2:0) и «Брондбю» (1:0, 2:1), но забуксовали в 1/8 – не забили ни одного гола «Селтику» в двух матчах (0:1, 0:0).

Героем противостояния стал 19-летний вратарь Дэвид Маршалл, который вышел в перерыве первой игры вместо удалившегося Дугласа (основной кипер зацепился с Моттой в подтрибунке – оба получили по красной). Маршалл не пропустил в Шотландии, а на «Камп Ноу» вовсе творил чудеса, вытаскивая удары Энрике, Роналдиньо, Лопеса и Гарсии.

«Селтик» прошел дальше, а Райкард кипел в послематчевом интервью: «Это очень печальный момент для клуба, мы очень хотели выиграть Кубок УЕФА. Однако я доволен тем, что команда выложилась на полную. Для красивого футбола нужны две команды – к сожалению, «Селтик» приехал, чтобы навязать свою игру и защищаться».

Видимо, такие моменты заставили Франка рано закончить с футболом: отработав в Саудовской Аравии, в 2013-м 51-летний Райкард завершил карьеру. А где сейчас остальные герои той «Барселоны»?

Также играли в сезоне:

•‎ Рюштю Речбер (30 лет, вратарь, 7 матчей, 6 пропущенных) – сейчас работает в системе сборной Турции.

• Патрик Андерссон (31 год, защитник, 5 матчей) – сейчас выступает послом шведской федерации футбола.

• Оскар Лопес (23 года, защитник, 11 матчей) – сейчас тренирует U-19 «Барселоны» (видимо, вместо Рафы Маркеса)

• Серхио Гарсия (20 лет, нападающий, 8 матчей, 1+1) – завершил карьеру в июле.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; East News/AP Photo/Bernat Armangue; globallookpress.com/Robert Perry/ZUMAPRESS.com