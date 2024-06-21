72 тысячи на открытии Кубка Америки в США. Пришли на Месси

А ведь они называют это соккером.

В США стартовал 48-й розыгрыш Кубка Америки. Матч открытия между Аргентиной и Канадой стал большим событием для американцев. Приехал лучший игрок мира.

Матч проходил на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.

Стадион был переполнен: вмещает 72 тысячи, организаторы объявили солд-аут.

Перед матчем устроили красочное шоу. В твиттере радуются: показали большой трофей – супер!

А еще презентовали участников.

Как настоящий аргентинец Серхио Агуэро не оставит без внимания никакое серебро.

Болельщики ждали кумира.

И дождались.

Зрителей из Южной Америки было побольше, чем из Северной.

Явление GOAT народу.

Аргентина и Канада разделили праздник.

Месси показал волшебную левую.

Но сам не забил. И все равно поставил рекорд: 35 матчей на Кубке Америки – побил чилийского вратаря Серхио Ливингстона.

Фокусников в этот вечер хватало.

Победный гол у Хулиана Альвареса, а добил Лаутаро. С передачи Месси.

Фото: Gettyimages /Hector Vivas / Stringer, Alex Slitz / Stringer, Fernando de Dios / Staff, Todd Kirkland / Stringer; East News /Rich von Biberstein/Icon Sportswire