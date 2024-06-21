72 тысячи на открытии Кубка Америки в США. Пришли на Месси
А ведь они называют это соккером.
В США стартовал 48-й розыгрыш Кубка Америки. Матч открытия между Аргентиной и Канадой стал большим событием для американцев. Приехал лучший игрок мира.
Матч проходил на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.
Стадион был переполнен: вмещает 72 тысячи, организаторы объявили солд-аут.
Перед матчем устроили красочное шоу. В твиттере радуются: показали большой трофей – супер!
А еще презентовали участников.
Как настоящий аргентинец Серхио Агуэро не оставит без внимания никакое серебро.
Болельщики ждали кумира.
И дождались.
Зрителей из Южной Америки было побольше, чем из Северной.
Явление GOAT народу.
Аргентина и Канада разделили праздник.
Месси показал волшебную левую.
Но сам не забил. И все равно поставил рекорд: 35 матчей на Кубке Америки – побил чилийского вратаря Серхио Ливингстона.
Фокусников в этот вечер хватало.
Победный гол у Хулиана Альвареса, а добил Лаутаро. С передачи Месси.
Фото: Gettyimages/Hector Vivas / Stringer, Alex Slitz / Stringer, Fernando de Dios / Staff, Todd Kirkland / Stringer; East News/Rich von Biberstein/Icon Sportswire
Хотя чисто внешне эта архитектура устарела уже на момент начала строительства, в середине нулевых. Летающая тарелка обитая неказистой серой плиткой. Думаю такой "хай-тек" был бы "вау" где-то в начале 90-х
Американские и многие европейские стадионы на фоне этого памятника распилу это просто киберпанк из будущего
При окончательном счете 2-0 победным является первый гол, забитый Альваресом с передачи Мак Аллистера. Хотя и в первом голе заслуга Месси неоценима - именно он, своим пасом, раскроил оборону канадцев.
Поражаюсь, как у нас защищают эту арену, якобы красивая и тд. Дизайн и технологичность лет на 20 отстали
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юмора этой реплики вообще не понял... как будто в этом слове есть что-то презрительное, при том, что это слово зародилось еще в Англии - в момент, когда требовалось отличить чисто футбол от других похожих разновидностей "футбола" (то же регби)... вот и всё... те страны, где помимо чисто футбола есть еще нечто подобное — употребляют соккер (в той же Австралии например, или Канаде, или и в США)...
последний раз Копа проходила 3 года назад в 2021 (перенесен с 2020 года) - тогда же когда и Евро..
В 2020(1) произошла синхронизация с евро (что логично по загрузке игроков) и дальше играют также раз в четыре года.