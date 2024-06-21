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72 тысячи на открытии Кубка Америки в США. Пришли на Месси

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А ведь они называют это соккером.

В США стартовал 48-й розыгрыш Кубка Америки. Матч открытия между Аргентиной и Канадой стал большим событием для американцев. Приехал лучший игрок мира. 

Матч проходил на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.

Стадион был переполнен: вмещает 72 тысячи, организаторы объявили солд-аут. 

Перед матчем устроили красочное шоу. В твиттере радуются: показали большой трофей – супер! 

А еще презентовали участников.

Как настоящий аргентинец Серхио Агуэро не оставит без внимания никакое серебро.

Болельщики ждали кумира. 

И дождались. 

Зрителей из Южной Америки было побольше, чем из Северной. 

Явление GOAT народу. 

Аргентина и Канада разделили праздник.

Месси показал волшебную левую. 

Но сам не забил. И все равно поставил рекорд: 35 матчей на Кубке Америки – побил чилийского вратаря Серхио Ливингстона. 

Фокусников в этот вечер хватало. 

Победный гол у Хулиана Альвареса, а добил Лаутаро. С передачи Месси. 

Фото: Gettyimages/Hector Vivas / Stringer, Alex Slitz / Stringer, Fernando de Dios / Staff, Todd Kirkland / Stringer; East News/Rich von Biberstein/Icon Sportswire

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