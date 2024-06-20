Спасение Сербии на 95-й: от страдальца-Йовича. С мусором в штрафной, после злости отчаяния

Сборная Сербии спасла почти проигранный матч 2-го тура Евро: вытащили 1:1 на пятой добавленной минуте против Словении.

Не факт, что заслуженно. Но ярко.

Сербы весь матч страдали от недостатка командой игры, а в концовке выглядели отчаявшимися.

На 90+3 полузащитник Мият Гачинович, вышедший в перерыве, вдруг намеренно воткнулся в соперника плечом. Без всякой попытки побороться за мяч, все уже контролировал Ян Облак. Что это, если не злость отчаяния?

В это же время сербские фанаты закидали словенскую штрафную, куда их сборной нужно было забивать, стаканами из-под пива. Они полетели в лежащего словенца.

Вот Облак примерно на том же месте, только уже в окружении кучи мусора.

Было бы крайне нелепо, если бы стаканы помешали сербским футболистам, правда?

Ведь в итоге именно с той стороны сербы подавали спасительный угловой, куда пришел даже вратарь Райкович.

Лука Йович в толпе выпрыгнул не выше всех, но переправил в дальний угол – и Сербия набрала первое очко на турнире.

Забила как самостоятельная страна на чемпионате Европы впервые.

У Словении – громадное разочарование от упущенной победы.

Как всегда в таких сценариях, на фоне радующегося соперника.

И в тех самых сербских стаканах.

Боль.

Вот так может выглядеть ничья на Евро, если до 95-й минуты это была победа.

А у этих людей – счастье.

Шансы Сербии выйти из группы теперь заметно выше, чем при нуле очков за два матча. Благодаря этому голу Луки Йовича.

Вообще-то его карьера Йовича в последние годы – история разочарования. После успехов в «Айнтрахте» переход в «Реал» в 2019-м казался шагом к суперзвездному статусу, за него платили серьезные 63 млн евро. Но за три сезона в Мадриде у форварда только 14 появлений в старте и лишь три гола.

Сам Лука винит в проблемах травмы, завышенные ожидания и ковид. Не помогло даже возвращение на полгода в «Айнтрахт», там было четыре гола за 23 матча. Лучший матч за все время после дорогого трансфера – разгром России 5:0, он забил два и ассистировал.

«Реал» отчаялся вернуть потраченные на Йовича деньги и отпустил в «Фиорентину». В сезоне-2022/23 он стал чуть больше похож на форварда топ-лиги: 13 голов (по шесть в Серии А и Лиге конференций), место в обойме Винченцо Итальяно. Но потом скандал: в конце сезона, после поражения в первом полуфинале Лиги конференций, репостнул запись из фан-аккаунта с критикой тренера. Пришлось извиняться.

«Фиорентина» активно искала ему новый клуб: предлагали «Спартаку» и «Галатасараю», в итоге бесплатно отпустили в «Милан». У Стефано Пиоли форвард ожидаемо стал сменщиком Оливье Жиру. В декабре-январе даже выдал впечатляющую серию: пять голов в семи матчах. Весной заговорили про интерес «Зенита», но сам Лука захотел остаться в «Милане» и продлил контракт.

В сборной он выходит на замену, Александар Митрович важнее даже как игрок саудовской лиги. Но вот теперь главный герой – Йович.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Carl Recine / Staff ; IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. /Global Look Press