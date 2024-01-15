Джуд выпросил GTA-флаг на трибуне: трое героев «Реала» сфоткались с собой в розовых тонах
Для Винисиуса и Родриго.
Один из главных кадров после победного для «Реала» Суперкубка Испании – вот это тройное фото Винисиуса, Джуда Беллингема и Родриго.
В руках у троицы – они сами, в GTA-стиле.
Этот необычный и весьма стильный плакат на трибуне саудовского стадиона после разгрома «Барселоны» присмотрел Джуд.
Ему понравилось, он пошел к болельщику и просто попросил передать на поле.
Вини, Джуд и Родриго изображены в на фоне розового неба Майами (прямо как наша новогодняя панорама), этот стиль снова в тренде – с конца 2023-го, когда вышел трейлер GTA 6.
XIII тут – порядковый номер испанского Суперкубка, который сейчас выиграл «Реал».
Игроки «Мадрида» – тоже стиль, нефутбольный.
С растяжкой позировали и все вместе, и каждый по отдельности – в сумме с кубком и медалями смотрится особенно убедительно.
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Фото: x.com/rfef; East News/Giuseppe CACACE / AFP, FAYEZ NURELDINE / AFP