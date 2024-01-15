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Джуд выпросил GTA-флаг на трибуне: трое героев «Реала» сфоткались с собой в розовых тонах

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Футбол Футбол

Для Винисиуса и Родриго.

Один из главных кадров после победного для «Реала» Суперкубка Испании – вот это тройное фото Винисиуса, Джуда Беллингема и Родриго.

В руках у троицы – они сами, в GTA-стиле.

Этот необычный и весьма стильный плакат на трибуне саудовского стадиона после разгрома «Барселоны» присмотрел Джуд.

Ему понравилось, он пошел к болельщику и просто попросил передать на поле.

Вини, Джуд и Родриго изображены в на фоне розового неба Майами (прямо как наша новогодняя панорама), этот стиль снова в тренде – с конца 2023-го, когда вышел трейлер GTA 6.

XIII тут – порядковый номер испанского Суперкубка, который сейчас выиграл «Реал».

Игроки «Мадрида» – тоже стиль, нефутбольный.

С растяжкой позировали и все вместе, и каждый по отдельности – в сумме с кубком и медалями смотрится особенно убедительно.

Винисиус покарал «Барсу» за высокую оборону без прессинга. Ошибки Хави помогли «Мадриду»

Фото: x.com/rfef; East News/Giuseppe CACACE / AFP, FAYEZ NURELDINE / AFP

8 комментариев
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Вот и вырисовывается новая победоносная тройка Реала!
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Ответ Роман
На трибунах у малышка Гави взяли.
Капец ты смешнявый челик
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Ответ rusya_10
Капец ты смешнявый челик
Хотя бы русские слова так не позорь.
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В тему!
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хаха
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Кореш бразилов не Беллингем,а Камавинга
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вернули людям плакат-то потом?
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