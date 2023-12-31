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Вся красота года: тот самый Грилиш, явление Месси народу, Максим Горький на дне йоги

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100 кадров от фоторедактора Артема Шмелева.

Каждый месяц в 2023-м на Sports.ru выходили материалы с красивыми спортивными фотографиями (кроме ноября, когда автора скосил вирус). В этом посте – вся красота за год. 100 фотографий.

9 января. Тонтон, Англия. Наша жизнь с точки зрения деревьев.

Gettyimages.ru/Michael Steele

11 января. Стремянка и бинокль – главные атрибуты тренеров горнолыжников на Кубке мира в Швейцарии.

East News/Fabrice COFFRINI / AFP

25 января. Чемпион мира по фридайсингу Артур Герен-Боэри готовится поплавать с косатками в норвежских фьордах.

East News/Olivier MORIN / AFP

28 января. Парный триумф Тони Эггерта и Саши Бенеккена из Германии на ЧМ по санному спорту.

Gettyimages.ru/Martin Rose

28 января. Блогер Логан Пол и рестлер Рикошет устраивают безумное акробатическое столкновение в воздухе на крупнейшем рестлинг-шоу Royal Rumble в Сан-Антонио.

Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan

3 февраля. Вид снизу на безумный бейсджампинг в столице Малайзии. 

East News/MOHD RASFAN / AFP

3 февраля. Красивейшие виды ультрамарафона на Мертвом море. Участники реально бегут через море по насыпям.

East News/GIL COHEN-MAGEN / AFP

11 февраля. Ноттингем. После такой фотографии игры в нетбол, хочется загуглить, что это вообще такое.

Gettyimages.ru/Naomi Baker

12 февраля. Захватывающий кадр с японской фигуристкой Рику Миурой на чемпионате четырех континентов. Ее партнер Рюичи Кихара где-то за кадром.

East News/Geoff Robins / AFP

16 февраля. Взгляд чемпиона. Йоханнес Бо на ЧМ по биатлону соперников почти не заметил: 7 медалей в 7 гонках, 5 из которых – золотые. 

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

18 февраля. Участницы ЧМ по кроссу в австралийском Батерсте бегут через заросли деревьев вдоль трассы.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

18 декабря. Прохождение тропы на юге Таиланда, в нетуристической его части. На фото участники добрались до «Моря тумана Джарохканги».

East News/Amaury PAUL / AFP

23 февраля. Красочный момент с двумя суперзвездами НБА: Джоэль Эмбиид из «Филадельфии» в концовке игры ставит мощный блокшот Джа Морэнту из «Мемфиса».

Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

7 марта. Крикет – национальный вид спорта в Индии. Через листья дерева подглядываем за жителями Ахмедабада, которые наслаждаются любимой игрой после работы.

Gettyimages.ru/Robert Cianflone

12 марта. Любуемся золотыми переливами кубка в руках биатлониста Эдуарда Латыпова.

РИА Новости/Алексей Филиппов

12 марта. Букайо Сака, будто в рекламе Гая Ричи. Обычно после такого приема на трибунах гремят уважительные аплодисменты.

East News/AP Photo/Ian Walton

16 марта. Привет от Марка Уолша (показывает большой палец вверх) и Сира дю Берле (показывает копыто вверх) после победы на заезде в английском Челтнеме.

Gettyimages.ru/Michael Steele

17 марта. Неожиданно окажемся во второй Бундеслиге, где очень уж эффектно завис в воздухе Флориан Пик из «Хайденхайма».

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

18 марта. Все взгляды на Матье ван дер Пула, победителя велогонки Милан – Сан-Ремо.

Dario BELINGHERI / POOL / AFP

18 марта. А здесь взгляды в телефон, потолок и пустоту – куда угодно, лишь бы забыть о поражении в мартовском безумии. Это эмоции баскетболистов «Канзас Джейхокс».

Gettyimages.ru/Stacy Revere

19 марта. Фотография демонстрирует, что официальный слоган Гран-при Саудовской Аравии «Обогнать будущее» – не просто слова.

Gettyimages.ru/Clive Mason

29 марта. А это Кевин Дюрэнт, от него сияние исходит. Форвард вернулся после травмы в состав «Финикса» и готовится к плей-офф, где ему есть что доказывать.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

8 апреля. Синхронная радость хоккеистов «Квиннипэк Бобкэтс», выигравших турнир NCAA .

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

12 апреля. Карло Анчелотти управляет Давидом Алабой в игре с «Челси».

East News/AP Photo/Jose Breton

12 апреля. Три задумавшихся Яна Непомнящего на одном фото. Растянувшийся на весь апрель матч за звание чемпиона мира по шахматам закончился обидным поражением российского шахматиста.

РИА Новости/Григорий Сысоев

14 апреля. На лице жокея Нико де Буанвиль грязь и недовольство.

East News/AP Photo/Jon Super

15 апреля. Большой теннис с чудесным видом на радугу и море. Это турнир в Монте-Карло.

East News/Valery HACHE / AFP

18 апреля. Плавность движений в вольной борьбе: Таймураз Салказанов из Словакии и Автандил Кенчадзе из Грузии на чемпионате Европы.

East News/Tibor Illyes/MTI via AP

24 апреля. Господа в шляпах спасаются от аномальной жары в Испании перед входом на Маэстрансу, главную арену Севильи для боя быков.

East News/CRISTINA QUICLER / AFP

25 апреля. Сверхмарафон в Сахаре (250 километров!) пугает участников природными декорациями.

East News/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

26 апреля. Главный мем месяца – Эрлинг Холанд с распущенными волосами добивает «Арсенал» в чемпионском матче.

East News/Oli SCARFF / AFP

30 апреля. Человек, его доска и большая волна на турнире по серфингу на Таити.

East News/Brian Bielmann / AFP

4 мая. Королевская резиденция итальянского футбола теперь в Неаполе. Через 33 года ожидания «Наполи» выиграл скудетто.

East News/Alberto PIZZOLI / AFP

6 мая. Канело Альварес избивает Джона Райдера, а судья подсматривает, пора ли останавливать бой. Не пора. Мексиканец победил по очкам.

Gettyimages.ru/Hector Vivas

8 мая. Бокатор (древнее боевое искусство из Камбоджи) на Играх Юго-Восточной Азии. В руках спортсменки пхак – традиционный кхмерский топор.

East News/TANG CHHIN Sothy / AFP

10 мая. Очень красное на очень черном – это Лала Крамаренко на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике.

РИА Новости/Григорий Сысоев

16 мая. Андрей Рублев – мастер драматичных портретов. Взгляд через ракетку на турнире в Риме.

Filippo MONTEFORTE / AFP

26 мая. Мы на Джиро д’Италия, это Доломитовые Альпы, перевал Пассо Джау.

East News/Luca Bettini / AFP

5 июня. Энтони Дюклер из «Флориды» пытается дотянуться до ускользающей шайбы.

East News/AP Photo/John Locher

7 июня. Бейсбольная арена «Янки Стэдиум» выглядит так, будто это кадр из фильмов про Мексику или Африку. Но тут нет желто-оранжевых фильтров. Причина грустная – в Канаде горят леса, и смог смог добраться аж до Нью-Йорка.

Gettyimages.ru/New York Yankees  

12 июня. Возможно, главное спортивное фото 2023 года. Джек Грилиш на чемпионском параде. Вот почему оно войдет в историю.

Gettyimages.ru/Lexy Ilsley – Manchester City FC

12 июня. Классно, что эти два фото рядом. Самый народный спортсмен современности Никола Йокич не любит пышных празднований и эпичных поз даже после чемпионства в НБА. Пока его обнимает брат, центровой «Денвера», кажется, уже мечтает свалить домой.

East News/AP Photo/Jack Dempsey

13 июня. А этот кадр сделали два росcийских легионера в финале Кубка Стэнли: Иван Барбашев из «Вегаса» пытается забить Сергею Бобровскому из «Флориды».

East News/AP Photo/John Locher

17 июня. Red Bull – лучшие в мире по эффектности локаций соревнований. В Париже клифф-дайверы прыгали в воду, конечно, с видом на Эйфелеву башню. На фото идеально получился американец Дэвид Колтури.

Gettyimages.ru/Romina Amato/Red Bull 

18 июня. Автор великой пьесы «На дне» Максим Горький не очень понимает, как он оказался на Дне йоги в Калининграде.

РИА Новости/Виталий Невар

19 июня. Выигранный испанцами трофей Лиги наций под светом красного прожектора на празднованиях в Мадриде.

East News/OSCAR DEL POZO / AFP

20 июня. Скотт Мактоминей из Шотландии и Лука Гагнидзе из Грузии в очень эффектном забеге под дождем квалификации Евро-2024.

Gettyimages.ru/Ian MacNicol

4 июля. Оригинальный ракурс на Уимблдон и его ранние стадии. Затерявшаяся среди зрителей подача боливийского теннисиста Уго Делльена.

Gettyimages.ru/Julian Finney

11 июля. Винтажное табло на крикетном матче между Бангладеш и Афганистаном.

East News/Munir uz ZAMAN / AFP

14 июля. «Тур де Франс», где велосипедисты преодолевают перевал Гран Коломбье. У них явно не тот настрой, чтобы наслаждаться природными красотами. А вот мы можем.

East News/AP Photo/Daniel Cole

14 июля. На этой фотографии из NASCAR, наоборот, красота минимализма.

Gettyimages.ru/Jonathan Bachman

19 июля. Тут тоже очень лаконично: гречанка Евангелия Платаниоти, в особенности ее нога.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

21 июля. Явление Лео Месси народу. Пока аргентинец шнурует бутсы перед первым выходом на поле в США, за ним следят камеры смартфонов Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Ким Кардашьян.

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

31 июля. Очень-очень яркое счастье колумбийской болельщицы на женском ЧМ, ее сборная выиграла группу.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

12 августа. Киран Триппьер расслаблен. Перерыв на водичку во время разгрома «Астон Виллы». 5:1

East News/Ian Hodgson / AFP

18 августа. Победа месяца. Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вместе с женой выходят из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади.

East News/CRISTINA QUICLER / AFP

19 августа. Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй преодолевает стихию. Это деревня Теахупоо на Таити, где пройдут соревнования Олимпиады-2024. В 15800 километрах от Парижа!

Gettyimages.ru/Ryan Pierse

19 августа. Фирменное празднование Джуда Беллингема. Англичанин фантастически начинает карьеру в Мадриде. 

East News/AP Photo/Fermin Rodriguez

20 августа. Финал женского ЧМ запомнился не этим кадром, но тихая радость испанки Сальмы Паральюэло точно красивее одного из самых громких скандалов года.

East News/AP Photo/Abbie Parr

22 августа. Экстаз. Новый чемпион мира по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери и его мать сразу после победы. Это что-то на языке картин эпохи возрождения.

29 августа. Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина снова вместе на льду.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

3 сентября. С берега Лиссабона открывается великолепный вид на гонки парусников. На фото – корабль Sagres, который был спущен на воду еще в 1937 году.

East News/DE MELO MOREIRA / AFP

3 сентября. MotoGP в Каталонии, где ребята с первого плана явно хотели бы оказаться подальше от фотографа.

East News/Josep LAGO / AFP

8 сентября. Чемпионы парного US Open нежно целуют любимый трофей. Раджив Рам и Джо Солсбери – первые, кто выиграл этот турнир три года подряд.

Gettyimages.ru/Al Bello

10 сентября. Немного поленюсь и вместо своей подписи вставлю сюда название материала, который вышел после финала US Open на Sports.ru: «Медведев рухнул, Джокович полез поднимать, а Даниил такой: «Не, я еще полежу» 😂»

East News/kena betancur / AFP

14 сентября. Даниэль Коллинс только готовится подать, а фотограф Шон М. Хаффи уже сделал выдающийся снимок.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

17 сентября. Это такая улыбка или уже оскал? Си Джей Гарднер-Джонсон выводит «Детройт» на игру с «Сиэтлом».

Gettyimages.ru/Nic Antaya

23 сентября. Путь по лестнице на матч АПЛ проходит над дворами, где сушится свежее белье. Время стирки, выходные же. Олдскульный стадион «Лутона» – главная арена года.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

24 сентября. Взгляд на альтернативных героев гонок «Формулы-1». Маршалы чистят трассу от обломков во время Гран-при Японии. Возможно, самый удобный момент для такого забега – это отрыв Макса Ферстаппена-2023 от остального пелотона.

East News/Peter PARKS / AFP

24 сентября. ЧМ по регби. Капитан сборной Уэльса Джек Морган выглядит на этом фото даже слишком эпично.

East News/SEBASTIEN BOZON / AFP

1 октября. Сепактакрау – самый необычный вид спорта с Азиатских Игр.

East News/AP Photo/Eugene Hoshiko

4 октября. Шумный стадион «Ньюкасла» вернулся в Лигу чемпионов. В честь такого события на «Сент-Джеймс Парк» был разгромлен «ПСЖ».

Gettyimages.ru/Michael Regan

5 октября. Окно в Либерию, где в городе Робертспорт молодежь осваивает серфинг. Репортажное фото с эффектом картины.

East News/JOHN WESSELS / AFP

14 октября. Портрет победительницы соревнований Ironman на Гавайях. Бордовый венок прекрасно смотрится на Люси Чарлз из Англии.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

21 октября. Австралийский судья, будто с постера «Апокалипсиса» Мэла Гибсона.

Gettyimages.ru/Daniel Pockett

22 октября. Не уходим из темы кино, здесь сразу всплывает в памяти фея Динь-Динь из «Питера Пэна». Черлидерши из Балтимора вот-вот упорхнут за пределы стадиона.

East News/AP Photo/Alex Brandon

25 октября. Самый ожидаемый новичок НБА Виктор Вембаньяма уже наводит шорох в лиге. Уникальное тело француза идеально подходит для блокшотов. Здесь форвард «Сперс» накрывает трехочковый (!) Кайри Ирвинга.

East News/CHANDAN KHANNA / AFP

26 октября. Без пары месяцев 39-летний Леброн Джеймс отвечает безумным перехватом паса на Дюрэнта. Скриншот момента завирусился в соцсетях.

East News/AP Photo/Mark J. Terrill

29 октября. Волны пролива Ла-Манш чернее ночи. Рядом с Гавром стартует парусная гонка, которая завершится в Бразилии. Участники проследуют по историческому маршруту торговли кофе между Францией и Бразилией.

East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

29 октября. Марко Ройс из «Боруссии» на брутальном фоне из огня, дыма и дождя.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

1 ноября. Драма в фехтовании на Панамериканских играх: американка Магда Скарбонкевич радуется победе на фоне обескураженной соотечественницы Майи Чемберлен. 

Gettyimages.ru/Al Bello

1 ноября. Бельгийский велосипедист Тибо Ныс весь в грязи, но счастлив. Он только что выиграл гонку Коппенбергкросс.

East News/JASPER JACOBS / Belga / AFP

7 ноября. Величественный Миланский собор в дыму от файеров фанатов «ПСЖ». 

East News/Alice LEFEBVRE / AFP

9 ноября. За этим столиком собрались персональные болельщицы датского нападающего «Сиэтла» Оливера Бьоркстранда.

East News/AP Photo/David Zalubowski

11 ноября. Эстетика чемпионата мира по прыжкам на батуте. На переднем плане – японка Хикару Мори. За ней синхронно пробивается через квалификацию неопознанный атлет. 

Gettyimages.ru/Naomi Baker

12 ноября. Остров Мартиника. Видеооператор на рассвете ждет прибытия парусной гонки «Трансат Жак Вабр».

East News/LOIC VENANCE / AFP

16 ноября. Лас-Вегас и его новые дорогущие игрушки: гигантский развлекательный комплекс «Сфера» и главная шоу-гонка в календаре «Формулы-1».  

East News/Jim WATSON / AFP

19 ноября. Индийский полицейский с удовольствием поддерживает абсолютное счастье на трибунах. Сборная Индии по крикету обыгрывает Австралию. Кстати, крикет в «Википедии» популярнее Месси, Роналду и Тейлор Свифт вместе взятых

East News/Money SHARMA / AFP

25 ноября. До старта игры остается минута, черлидерша и футболист Джейлен Макколоу из Университета Теннесси проводят ее по-разному. 

Gettyimages.ru/Eakin Howard

25 ноября. Главный спортсмен года Новак Джокович просит фанатов шуметь еще громче. 

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

26 ноября. Один из красивейших голов года в футболе. Мгновение славы Алехандро Гарначо.

Gettyimages.ru/Shaun Botterill

3 декабря. Такой же выдающийся удар из чуть менее популярного спорта. Это текбол и Пхакпонг Дежароен из Таиланда. 

East News/Lillian SUWANRUMPHA / AFP

9 декабря. Опрокидывающая радость Александру Мэцана из «Коламбус Крю», который только что стал чемпионом МЛС.  

Gettyimages.ru/Patrick Smith

10 декабря. Спортсменки сборной России по синхронному плаванию еще не плывут, но уже синхронны. 

РИА Новости/Максим Богодвид

12 декабря. Филип Гронек из «Ванкувера», Люк Гленденинг из «Тампы» и мы вместе с ними наконец-то отчетливо видим шайбу.

East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

14 декабря. Пленительный полет румынской прыгуньи с трамплина Даниелы Хараламбие на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. 

East News/Philipp Schmidli/Keystone via AP

16 декабря. А так судьи наблюдают за подобными полетами. Это трамплинная часть лыжного двоеборья на этапе Кубка мира в австрийском Рамзау. 

East News/AP Photo/Matthias Schrader

23 декабря.  Про сезон «МЮ» Эрика тен Хага написано много. У нас будет одно символичное фото с лопающимся пузырем. Хлоп.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

25 декабря. Совершенно театральная сцена (даже есть маска) из классического противостояния НБА: «Лейкерс» против «Селтикс».

East News/AP Photo/Ryan Sun

29 декабря. Год назад не стало Пеле. Рио-де-Жанейро и вся Бразилия отдают дань уважения. Статуя Христа-Искупителя с с распростертыми миру руками – в желто-зеленом одеянии с десяткой на груди. 

East News/Mauro PIMENTEL / AFP

Звезды у стен Кремля: Роналдо в ушанке, сэр Алекс – с фуражкой, Златан и Фигу – у курантов

3 комментария
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Лично мне понравился фото с Сакой.
+2
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+2
В этом году нереальное количество крутейших кадров получилось безусловно (чего только стоит Горький "На дне" и йога), но как не крути все равно лучшая фотография года - это Грилиш, потому что в этой фотографии есть вообще "всё", многие фотографии забудут из этой подборки, а фото Грилиша еще десятки лет будут вспоминать как минимум
+2
0
+2
Надеюсь Джек в Сити на долго, Настолько, что-бы заслужить себе точно такой-же памятник у стадиона)
+1
0
+1
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