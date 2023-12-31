Вся красота года: тот самый Грилиш, явление Месси народу, Максим Горький на дне йоги
100 кадров от фоторедактора Артема Шмелева.
Каждый месяц в 2023-м на Sports.ru выходили материалы с красивыми спортивными фотографиями (кроме ноября, когда автора скосил вирус). В этом посте – вся красота за год. 100 фотографий.
9 января. Тонтон, Англия. Наша жизнь с точки зрения деревьев.
11 января. Стремянка и бинокль – главные атрибуты тренеров горнолыжников на Кубке мира в Швейцарии.
25 января. Чемпион мира по фридайсингу Артур Герен-Боэри готовится поплавать с косатками в норвежских фьордах.
28 января. Парный триумф Тони Эггерта и Саши Бенеккена из Германии на ЧМ по санному спорту.
28 января. Блогер Логан Пол и рестлер Рикошет устраивают безумное акробатическое столкновение в воздухе на крупнейшем рестлинг-шоу Royal Rumble в Сан-Антонио.
3 февраля. Вид снизу на безумный бейсджампинг в столице Малайзии.
3 февраля. Красивейшие виды ультрамарафона на Мертвом море. Участники реально бегут через море по насыпям.
11 февраля. Ноттингем. После такой фотографии игры в нетбол, хочется загуглить, что это вообще такое.
12 февраля. Захватывающий кадр с японской фигуристкой Рику Миурой на чемпионате четырех континентов. Ее партнер Рюичи Кихара где-то за кадром.
16 февраля. Взгляд чемпиона. Йоханнес Бо на ЧМ по биатлону соперников почти не заметил: 7 медалей в 7 гонках, 5 из которых – золотые.
18 февраля. Участницы ЧМ по кроссу в австралийском Батерсте бегут через заросли деревьев вдоль трассы.
18 декабря. Прохождение тропы на юге Таиланда, в нетуристической его части. На фото участники добрались до «Моря тумана Джарохканги».
23 февраля. Красочный момент с двумя суперзвездами НБА: Джоэль Эмбиид из «Филадельфии» в концовке игры ставит мощный блокшот Джа Морэнту из «Мемфиса».
7 марта. Крикет – национальный вид спорта в Индии. Через листья дерева подглядываем за жителями Ахмедабада, которые наслаждаются любимой игрой после работы.
12 марта. Любуемся золотыми переливами кубка в руках биатлониста Эдуарда Латыпова.
12 марта. Букайо Сака, будто в рекламе Гая Ричи. Обычно после такого приема на трибунах гремят уважительные аплодисменты.
16 марта. Привет от Марка Уолша (показывает большой палец вверх) и Сира дю Берле (показывает копыто вверх) после победы на заезде в английском Челтнеме.
17 марта. Неожиданно окажемся во второй Бундеслиге, где очень уж эффектно завис в воздухе Флориан Пик из «Хайденхайма».
18 марта. Все взгляды на Матье ван дер Пула, победителя велогонки Милан – Сан-Ремо.
18 марта. А здесь взгляды в телефон, потолок и пустоту – куда угодно, лишь бы забыть о поражении в мартовском безумии. Это эмоции баскетболистов «Канзас Джейхокс».
19 марта. Фотография демонстрирует, что официальный слоган Гран-при Саудовской Аравии «Обогнать будущее» – не просто слова.
29 марта. А это Кевин Дюрэнт, от него сияние исходит. Форвард вернулся после травмы в состав «Финикса» и готовится к плей-офф, где ему есть что доказывать.
8 апреля. Синхронная радость хоккеистов «Квиннипэк Бобкэтс», выигравших турнир NCAA .
12 апреля. Карло Анчелотти управляет Давидом Алабой в игре с «Челси».
12 апреля. Три задумавшихся Яна Непомнящего на одном фото. Растянувшийся на весь апрель матч за звание чемпиона мира по шахматам закончился обидным поражением российского шахматиста.
14 апреля. На лице жокея Нико де Буанвиль грязь и недовольство.
15 апреля. Большой теннис с чудесным видом на радугу и море. Это турнир в Монте-Карло.
18 апреля. Плавность движений в вольной борьбе: Таймураз Салказанов из Словакии и Автандил Кенчадзе из Грузии на чемпионате Европы.
24 апреля. Господа в шляпах спасаются от аномальной жары в Испании перед входом на Маэстрансу, главную арену Севильи для боя быков.
25 апреля. Сверхмарафон в Сахаре (250 километров!) пугает участников природными декорациями.
26 апреля. Главный мем месяца – Эрлинг Холанд с распущенными волосами добивает «Арсенал» в чемпионском матче.
30 апреля. Человек, его доска и большая волна на турнире по серфингу на Таити.
4 мая. Королевская резиденция итальянского футбола теперь в Неаполе. Через 33 года ожидания «Наполи» выиграл скудетто.
6 мая. Канело Альварес избивает Джона Райдера, а судья подсматривает, пора ли останавливать бой. Не пора. Мексиканец победил по очкам.
8 мая. Бокатор (древнее боевое искусство из Камбоджи) на Играх Юго-Восточной Азии. В руках спортсменки пхак – традиционный кхмерский топор.
10 мая. Очень красное на очень черном – это Лала Крамаренко на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике.
16 мая. Андрей Рублев – мастер драматичных портретов. Взгляд через ракетку на турнире в Риме.
26 мая. Мы на Джиро д’Италия, это Доломитовые Альпы, перевал Пассо Джау.
5 июня. Энтони Дюклер из «Флориды» пытается дотянуться до ускользающей шайбы.
7 июня. Бейсбольная арена «Янки Стэдиум» выглядит так, будто это кадр из фильмов про Мексику или Африку. Но тут нет желто-оранжевых фильтров. Причина грустная – в Канаде горят леса, и смог смог добраться аж до Нью-Йорка.
12 июня. Возможно, главное спортивное фото 2023 года. Джек Грилиш на чемпионском параде. Вот почему оно войдет в историю.
12 июня. Классно, что эти два фото рядом. Самый народный спортсмен современности Никола Йокич не любит пышных празднований и эпичных поз даже после чемпионства в НБА. Пока его обнимает брат, центровой «Денвера», кажется, уже мечтает свалить домой.
13 июня. А этот кадр сделали два росcийских легионера в финале Кубка Стэнли: Иван Барбашев из «Вегаса» пытается забить Сергею Бобровскому из «Флориды».
17 июня. Red Bull – лучшие в мире по эффектности локаций соревнований. В Париже клифф-дайверы прыгали в воду, конечно, с видом на Эйфелеву башню. На фото идеально получился американец Дэвид Колтури.
18 июня. Автор великой пьесы «На дне» Максим Горький не очень понимает, как он оказался на Дне йоги в Калининграде.
19 июня. Выигранный испанцами трофей Лиги наций под светом красного прожектора на празднованиях в Мадриде.
20 июня. Скотт Мактоминей из Шотландии и Лука Гагнидзе из Грузии в очень эффектном забеге под дождем квалификации Евро-2024.
4 июля. Оригинальный ракурс на Уимблдон и его ранние стадии. Затерявшаяся среди зрителей подача боливийского теннисиста Уго Делльена.
11 июля. Винтажное табло на крикетном матче между Бангладеш и Афганистаном.
14 июля. «Тур де Франс», где велосипедисты преодолевают перевал Гран Коломбье. У них явно не тот настрой, чтобы наслаждаться природными красотами. А вот мы можем.
14 июля. На этой фотографии из NASCAR, наоборот, красота минимализма.
19 июля. Тут тоже очень лаконично: гречанка Евангелия Платаниоти, в особенности ее нога.
21 июля. Явление Лео Месси народу. Пока аргентинец шнурует бутсы перед первым выходом на поле в США, за ним следят камеры смартфонов Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Ким Кардашьян.
31 июля. Очень-очень яркое счастье колумбийской болельщицы на женском ЧМ, ее сборная выиграла группу.
12 августа. Киран Триппьер расслаблен. Перерыв на водичку во время разгрома «Астон Виллы». 5:1
18 августа. Победа месяца. Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вместе с женой выходят из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади.
19 августа. Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй преодолевает стихию. Это деревня Теахупоо на Таити, где пройдут соревнования Олимпиады-2024. В 15800 километрах от Парижа!
19 августа. Фирменное празднование Джуда Беллингема. Англичанин фантастически начинает карьеру в Мадриде.
20 августа. Финал женского ЧМ запомнился не этим кадром, но тихая радость испанки Сальмы Паральюэло точно красивее одного из самых громких скандалов года.
22 августа. Экстаз. Новый чемпион мира по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери и его мать сразу после победы. Это что-то на языке картин эпохи возрождения.
29 августа. Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина снова вместе на льду.
3 сентября. С берега Лиссабона открывается великолепный вид на гонки парусников. На фото – корабль Sagres, который был спущен на воду еще в 1937 году.
3 сентября. MotoGP в Каталонии, где ребята с первого плана явно хотели бы оказаться подальше от фотографа.
8 сентября. Чемпионы парного US Open нежно целуют любимый трофей. Раджив Рам и Джо Солсбери – первые, кто выиграл этот турнир три года подряд.
10 сентября. Немного поленюсь и вместо своей подписи вставлю сюда название материала, который вышел после финала US Open на Sports.ru: «Медведев рухнул, Джокович полез поднимать, а Даниил такой: «Не, я еще полежу» 😂»
14 сентября. Даниэль Коллинс только готовится подать, а фотограф Шон М. Хаффи уже сделал выдающийся снимок.
17 сентября. Это такая улыбка или уже оскал? Си Джей Гарднер-Джонсон выводит «Детройт» на игру с «Сиэтлом».
23 сентября. Путь по лестнице на матч АПЛ проходит над дворами, где сушится свежее белье. Время стирки, выходные же. Олдскульный стадион «Лутона» – главная арена года.
24 сентября. Взгляд на альтернативных героев гонок «Формулы-1». Маршалы чистят трассу от обломков во время Гран-при Японии. Возможно, самый удобный момент для такого забега – это отрыв Макса Ферстаппена-2023 от остального пелотона.
24 сентября. ЧМ по регби. Капитан сборной Уэльса Джек Морган выглядит на этом фото даже слишком эпично.
1 октября. Сепактакрау – самый необычный вид спорта с Азиатских Игр.
4 октября. Шумный стадион «Ньюкасла» вернулся в Лигу чемпионов. В честь такого события на «Сент-Джеймс Парк» был разгромлен «ПСЖ».
5 октября. Окно в Либерию, где в городе Робертспорт молодежь осваивает серфинг. Репортажное фото с эффектом картины.
14 октября. Портрет победительницы соревнований Ironman на Гавайях. Бордовый венок прекрасно смотрится на Люси Чарлз из Англии.
21 октября. Австралийский судья, будто с постера «Апокалипсиса» Мэла Гибсона.
22 октября. Не уходим из темы кино, здесь сразу всплывает в памяти фея Динь-Динь из «Питера Пэна». Черлидерши из Балтимора вот-вот упорхнут за пределы стадиона.
25 октября. Самый ожидаемый новичок НБА Виктор Вембаньяма уже наводит шорох в лиге. Уникальное тело француза идеально подходит для блокшотов. Здесь форвард «Сперс» накрывает трехочковый (!) Кайри Ирвинга.
26 октября. Без пары месяцев 39-летний Леброн Джеймс отвечает безумным перехватом паса на Дюрэнта. Скриншот момента завирусился в соцсетях.
29 октября. Волны пролива Ла-Манш чернее ночи. Рядом с Гавром стартует парусная гонка, которая завершится в Бразилии. Участники проследуют по историческому маршруту торговли кофе между Францией и Бразилией.
29 октября. Марко Ройс из «Боруссии» на брутальном фоне из огня, дыма и дождя.
1 ноября. Драма в фехтовании на Панамериканских играх: американка Магда Скарбонкевич радуется победе на фоне обескураженной соотечественницы Майи Чемберлен.
1 ноября. Бельгийский велосипедист Тибо Ныс весь в грязи, но счастлив. Он только что выиграл гонку Коппенбергкросс.
7 ноября. Величественный Миланский собор в дыму от файеров фанатов «ПСЖ».
9 ноября. За этим столиком собрались персональные болельщицы датского нападающего «Сиэтла» Оливера Бьоркстранда.
11 ноября. Эстетика чемпионата мира по прыжкам на батуте. На переднем плане – японка Хикару Мори. За ней синхронно пробивается через квалификацию неопознанный атлет.
12 ноября. Остров Мартиника. Видеооператор на рассвете ждет прибытия парусной гонки «Трансат Жак Вабр».
16 ноября. Лас-Вегас и его новые дорогущие игрушки: гигантский развлекательный комплекс «Сфера» и главная шоу-гонка в календаре «Формулы-1».
19 ноября. Индийский полицейский с удовольствием поддерживает абсолютное счастье на трибунах. Сборная Индии по крикету обыгрывает Австралию. Кстати, крикет в «Википедии» популярнее Месси, Роналду и Тейлор Свифт вместе взятых
25 ноября. До старта игры остается минута, черлидерша и футболист Джейлен Макколоу из Университета Теннесси проводят ее по-разному.
25 ноября. Главный спортсмен года Новак Джокович просит фанатов шуметь еще громче.
26 ноября. Один из красивейших голов года в футболе. Мгновение славы Алехандро Гарначо.
3 декабря. Такой же выдающийся удар из чуть менее популярного спорта. Это текбол и Пхакпонг Дежароен из Таиланда.
9 декабря. Опрокидывающая радость Александру Мэцана из «Коламбус Крю», который только что стал чемпионом МЛС.
10 декабря. Спортсменки сборной России по синхронному плаванию еще не плывут, но уже синхронны.
12 декабря. Филип Гронек из «Ванкувера», Люк Гленденинг из «Тампы» и мы вместе с ними наконец-то отчетливо видим шайбу.
14 декабря. Пленительный полет румынской прыгуньи с трамплина Даниелы Хараламбие на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге.
16 декабря. А так судьи наблюдают за подобными полетами. Это трамплинная часть лыжного двоеборья на этапе Кубка мира в австрийском Рамзау.
23 декабря. Про сезон «МЮ» Эрика тен Хага написано много. У нас будет одно символичное фото с лопающимся пузырем. Хлоп.
25 декабря. Совершенно театральная сцена (даже есть маска) из классического противостояния НБА: «Лейкерс» против «Селтикс».
29 декабря. Год назад не стало Пеле. Рио-де-Жанейро и вся Бразилия отдают дань уважения. Статуя Христа-Искупителя с с распростертыми миру руками – в желто-зеленом одеянии с десяткой на груди.