Легенды в сердце страны.

Последние секунды 2023-го мы с вами проведем, глядя на куранты Спасской башни.

Сердце России, Красная площадь – конечно, она притягивает вообще всех, кто приезжает в нашу страну. Вот только некоторые герои из мира спорта, побывавшие там.

Какие спортивные костюмы «Манчестер Юнайтед» носил в 1992-м! Фотографировались так, когда приезжали играть с «Торпедо» в Кубке УЕФА.

Были суперзвезды, в том числе будущие – вот Райан Гиггз. Но «МЮ» сенсационно вылетел от «Торпедо».

Сэр Алекс с фуражкой еще доволен.

Сборная Франции появлялась там в сентябре 1998-го, на старте того самого отбора к Евро-2000. Это потом будут наши 3:2 на «Стад де Франс», перед этим чемпионы мира выиграли в «Лужниках», хотя забил им даже Александр Мостовой.

Вот Лилиан Тюрам, Фабьен Бартез и Эмануэль Пети у Собора Василия Блаженного.

А вот Робер Пирес уже в мае 1999-го, когда Москва принимала финал Кубка УЕФА. Его «Марсель» на следующий день проиграет «Парме» – 0:3.

Чуть назад, в 1998-й – к Роналдо. В полуфинале Кубка УЕФА он ответит дублем на гол Андрея Тихонова и принесет «Интеру» победу.

А это англичанин Крис Вудс – в зажигательном прыжке. И уже в правильной ушанке!

Сидней Гову сфотографировался с сотрудником милиции. Он с «Лионом» приезжал играть со «Спартаком» во втором групповом этапе Лиги чемпионов-2000/01. Это тогда спартаковцы начали с 4:1 против «Арсенала», но остались на последнем месте.

Ноябрь 2003-го, игроки сборной Уэльса Натан Блэйк и Гари Спид еще не знают, что получат от Вадима Евсеева через несколько дней (уже в Кардиффе).

Бенни Маккарти и Рикарду Кошта из «Порту» дурачатся в ноябре 2004-го – перед матчем ЛЧ с ЦСКА.

Уже звездный «Челси» на родине своего владельца: Вильям Галлас и Клод Макелеле познают Москву перед игрой ЛЧ с ЦСКА в том же 2004-м.

И «ПСЖ» заезжал в том же турнире.

Неманя Видич в Москве даже жил.

Златан, Луиш Фигу – каким легендарным с ними был «Интер» в 2006-м.

Фалькао все-таки приехал! За «Атлетико», в 2013-м – играть против «Рубина» в Лиге Европы. Он даже забил, Тибо Куртуа отсидел в запасе, а мадридцы вылетели.

Фото: AFP/BORIS HORVAT, GABRIEL BOUYS, GERARD MALIE; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Oleg Nikishin, Simon Bruty