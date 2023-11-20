Гран-при Вегаса – рекордсмен «Ф-1» по випам. Всех собрать невозможно, но мы попытались

«Формула-1» поставила на кон успеха Гран-при Вегаса $835 млн и бизнес-модель – все ради колоссального финансового успеха, изменения модели заработка на спорте и повышения выручки с прибылями. Новая схема, опробованная в самом тусовочном городе планеты – не важно, сколько у тебя свободных мест на обычных трибунах, главное – сколько дорогощих ВИП-билетов раскупил мировой бомонд.

Команды тоже присоединились: например, один только «Мерседес» снял трехэтажный клуб для зоны гостеприимства и вложил в организацию приема посетителей в нем $15 млн (да, в один этап!). Общее количество предполагаемых гостей – 3500 человек.

«В Вегасе у нас будет самая большая маркетинговая программа в нашей истории, – описала размер шоу-истории директор соответствующего отдела «Мерседеса» Виктория Джонсон. – Только у нас будет 3500 гостей, а для нашей зоны гостеприимства мы арендовали трехэтажный Vegas Club».

С учетом самого дешевого билета в зону гостеприимства команды на «обычный» Гран-при в $11 тыс можно представить, как «Мерседес» целил только в минимальный оборот в размере 38,5 млн. Однако крайне редко такие билеты раскупают по наименьшим ценам просто обеспеченные люди – обычно их распределяют за огромные суммы среди звезд и селебрити.

И в Вегасе такая программа была у каждой команды. И у самой «Формулы-1». И у каждого отеля или клуба у трассы – например, издание Sports Illustrated потратило миллион долларов на брендирование бара и приглашение в него Дэвида Бекхэма и Шакила О’Нила для развлечения посетителей. Только вход туда стоил $7 тысяч.

Потому трасса Вегаса в дни Гран-при просто лопалась от звезд. Серьезно, если бы мы собрали их всех, вы бы листали несколько сотен лиц, потому мы сконцентрировались на самых-самых. Столько ВИПов на этапе «Ф-1» не было еще никогда.

В паддоке, кстати, несмотря на все инвестиции, освещение оказалось так себе, потому большинство кадров – словно сделаны папарацци на третий iPhone. Вот, например, Бекхэм на пути в лицензионный бар на пит-лейн...

Забрел в гараж «Астон Мартин».

А это он уже на входе в бар с напарником по работе Шакилом О’Нилом – встречает посетителей:

Шакил, конечно, заглянул и на стартовую решетку – навестил «Ред Булл». Ездить на «Ф-1» и не заглядывать к чемпионам – уже дурной тон в среде американских селебрити.

Великий ямайский спринтер Усейн Болт позирован с оскароносной актрисой Лупитой Нионго из «Черной Пантеры», «12 лет рабства» и новых «Звездных Войн»

Он пришел по спонсорской программе «Пумы», кстати. Один из редких посетителей, кому за вип-доступ платить не пришлось.

Кайли Миноуг тусила в паддоке все три дня – ведь она выступала еще на шоу-открытии Гран-при. С ней – бывший футболист и актер из «Неудержимых» Терри Крюс.

А еще – Симоне Эшли из «Бриджертонов» и «Полового воспитания» и ютубер Лайза Коши с 17 млн подписчиков. Новая волна селеб тоже в восторге от «Ф-1».

Диджей Стив Аоки – еще один музыкант, оставшийся на все дни Гран-при после выступлений на шоу-открытии.

Как и Тиесто – он играл по сету в новом клубе рядом с треком каждый вечер.

А представлял всех гонщиков легендарный американский ведущий Брюс Баффер.. Обычно он работает в UFC – c 1996-го – но ради Вегаса впервые пропустил бой.

Брэда Питта тоже заметили в паддок-клабе – сейчас он вернулся на гонки как фанат, а не как актер.

Хотя его продюссер Джерри Брукхаймер тоже присуствовал – и даже анонсировал дату выхода художественного фильма об «Ф-1»: лето 2025-го.

В боксах «Феррари» тусил Златан Ибрагимович – ведь у шведа как раз закуплены парочка итальянских суперкаров.

Просто пример, насколько «все» пришли на Гран-при Вегаса: вот этот почти случайный человек в боксах «Альпин» – один из лучших американских футболистов предыдущего поколения Джози Алтидор. Помните его?

Еще футболисты – делегаты «Челси»: Маркус Беттинелли и Трево Чалоба.

Новый «Капитан Америка» Энтони Макки:

Американская теннисистка Слоун Стивенс в боксах «Альпин»:

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис:

Новый инвестор «Альпин» – американский актер и продюссер Роб МакЭлхенни – смотрит из боксов своей команды за гонкой с Кейтлин Олсон.

Род Стюард из The Jeff Beck Group и The Faces заглянул в «Ред Булл»:

Постоянный визитер Гран-при Гордон Рамзи фоткался повсюду, но мы оставили одну:

Более формальная фотка: с боссу «Ред Булл» на переговоры пришел президент вещателя «Ф-1» в США – глава ESPN Джеймс Питаро.

И Лидси Вон вновь пришла!

Дамсон Идрис из художественного фильма об «Ф-1» засветился в паддоке «Мерседеса» с самим Томми Хилфигером!

Рианна с мужем ASAP Rocky тусила и гостила в боксах «Феррари»:

Актер и гонщик Патрик Демпси – ловите его в новом фильме об Энцо Феррари – вручал приз обладателю поула:

И куда же в городе, утыканном отелями Hilton, без Пэрис Хилтон!

Супермодель Хейди Клум тоже… Засветилась.

Мартин Гаррикс, кажется, уже просто ездит за Максом Ферстаппеном по миру, тусит в его боксах и дает вечеринки везде, где побеждает нидерландский чемпион. То есть просто – везде.

А Джастину Биберу доверили махнуть флагом. Он не подвел:

Кажется, Монако в нокауте! Финансовый отчет «Ф-1» будет крайне увлекательным – окупилось ли? И стоило ли оно всех усилий?

Фото: Instagram/f1; Twitter/ScuderiaFerrari, F1; Panoramic/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Dan Istitene, Mark Thompson; AP Photo/Bob Kupbens/Icon Sportswire, Jeff Speer/Icon Sportswire, Tyler Tate