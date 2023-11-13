Первый клуб Ибры стал чемпионом в последнем туре, обыграв лидера! После такого фанаты захватили поле 🔥

Вечеринка «Мальме».

«Мальме», клуб, в котором началась карьера Златана Ибрагимовича, драматично выиграл чемпионат Швеции.

Судьбу титула решила встреча с прямым конкурентом. Такой закрутки – по сути золотого матча между претендентами – в местной Аллсвенскан не было с 2009 года.

Перед заключительным 30-м туром «Мальме» шел на втором месте, отставая от лидирующего «Эльфсборга» на три очка. Удержаться в гонке «Мальме» помогла сенсация в предпоследнем туре: «Эльфсборг» сыграл 2:2 с вылетевшим «Дегерфорсом». Причем спасся только на 95-й минуте.

В итоге все пришло к очному матчу на стадионе «Мальме». В первом тайме обошлись без голов, но все кипело – пиротехники было так много, что включилась пожарная сигнализация. Арбитры даже приостанавливали матч примерно на час.

Во втором тайме «Мальме» все-таки вырвал победу. Титул принес лучший бомбардир лиги Исаак Телин, забив с пенальти на 57-й минуте. «Мальме» обошел соперника по разнице мячей (+35 vs +33) и забрал 23-е чемпионство. Сразу после финального свистка фанаты «Мальме» рванули на поле.

Некоторые жгли файеры прямо там.

Толпа подхватила автора главного гола всего чемпионата.

Остальные игроки «Мальме» тоже счастливы.

Чтобы избежать хаоса на церемонии награждения, стюарды отгородили толпу от игроков. Но выгонять болельщиков на трибуны не стали – те смотрели, как их команда поднимает трофей!

Прямо по центру на переднем плане – Понтус Янссон. Он много играл в Англии («Лидс», «Брентфорд») и заезжал в «Торино».

Еще один бывший футболист АПЛ среди победителей – 35-летний защитник Мартин Ольссон, которого вы наверняка помните по матчам за сборную Швеции.

Известен и защитник-ветеран Никлас Мойсандер (экс-«Аякс» и «Вердер»). Все трое вышли на поле в золотом матче.

Абсолютное единение с командой.

«Мальме» стал чемпионом Швеции в 23-й раз – никто не делал это чаще. Это седьмой титул с 2013 года. Хотя прошлый чемпионат «Мальме» закончил в середине. Попытать счастья в еврокубках получится уже следующим летом – издержки системы весна-осень.

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Фото: /Johan Nilsson; Malmo FF