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Первый клуб Ибры стал чемпионом в последнем туре, обыграв лидера! После такого фанаты захватили поле 🔥

Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Мальме Мальме
Исаак Телин Исаак Телин
Эльфсборг Эльфсборг
Футбол Футбол

Вечеринка «Мальме».

«Мальме», клуб, в котором началась карьера Златана Ибрагимовича, драматично выиграл чемпионат Швеции.

Судьбу титула решила встреча с прямым конкурентом. Такой закрутки – по сути золотого матча между претендентами – в местной Аллсвенскан не было с 2009 года. 

Перед заключительным 30-м туром «Мальме» шел на втором месте, отставая от лидирующего «Эльфсборга» на три очка. Удержаться в гонке «Мальме» помогла сенсация в предпоследнем туре: «Эльфсборг» сыграл 2:2 с вылетевшим «Дегерфорсом». Причем спасся только на 95-й минуте.

В итоге все пришло к очному матчу на стадионе «Мальме». В первом тайме обошлись без голов, но все кипело – пиротехники было так много, что включилась пожарная сигнализация. Арбитры даже приостанавливали матч примерно на час.

Во втором тайме «Мальме» все-таки вырвал победу. Титул принес лучший бомбардир лиги Исаак Телин, забив с пенальти на 57-й минуте. «Мальме» обошел соперника по разнице мячей (+35 vs +33) и забрал 23-е чемпионство.  Сразу после финального свистка фанаты «Мальме» рванули на поле.

Некоторые жгли файеры прямо там.

Толпа подхватила автора главного гола всего чемпионата.

 Остальные игроки «Мальме» тоже счастливы.

Чтобы избежать хаоса на церемонии награждения, стюарды отгородили толпу от игроков. Но выгонять болельщиков на трибуны не стали – те смотрели, как их команда поднимает трофей! 

Прямо по центру на переднем плане – Понтус Янссон. Он много играл в Англии («Лидс», «Брентфорд») и заезжал в «Торино».

Еще один бывший футболист АПЛ среди победителей – 35-летний защитник Мартин Ольссон, которого вы наверняка помните по матчам за сборную Швеции.

Известен и защитник-ветеран Никлас Мойсандер (экс-«Аякс» и «Вердер»). Все трое вышли на поле в золотом матче.

 Абсолютное единение с командой.

«Мальме» стал чемпионом Швеции в 23-й раз – никто не делал это чаще. Это седьмой титул с 2013 года. Хотя прошлый чемпионат «Мальме» закончил в середине. Попытать счастья в еврокубках получится уже следующим летом – издержки системы весна-осень.

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Фото: /Johan Nilsson; Malmo FF

8 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Russian Horse
Ты правда целенаправленно смотрел целый матч чемпионата Швеции? 🙀༼ つ ◕_◕ ༽つ
да я ставку на игру делал)
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Тюменский медвежонок
Эльфсборг сами виноваты, приехали отсидеться на 0-0 и ничего толком не делали всю игру, такая трусливая тактика всегда наказывается
+7
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Russian Horse
Ответ Тюменский медвежонок
Эльфсборг сами виноваты, приехали отсидеться на 0-0 и ничего толком не делали всю игру, такая трусливая тактика всегда наказывается
Ты правда целенаправленно смотрел целый матч чемпионата Швеции? 🙀༼ つ ◕_◕ ༽つ
+7
-3
+4
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Евгений Квасников
красавцы. !!!!
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Ответ Тюменский медвежонок
да я ставку на игру делал)
Ставил бы на влеты Ботафого в Бразилии.
наверно кучу народу обогатил клуб.
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MustOilHelsinki
Ответ Russian Horse
Ты правда целенаправленно смотрел целый матч чемпионата Швеции? 🙀༼ つ ◕_◕ ༽つ
А что такого? Если это чемпионский матч, то можно и посмотреть. Тем более, это не чемпионат Новой Зеландии или Нигерии
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Тюменский медвежонок
Ответ MustOilHelsinki
Интересно, после окончания первого круга какой был кэф на то, что Ботафого не станет чемпионом?
да рано хороните еще, Ботафого по прежнему лидер "пока что" если смотреть по потерянным очкам, ведь у них матч в запасе еще, да и впереди еще 4 тура в Бразилии, там претендентов вообще очень много на чемпионство, все конечно может поменяться. А так конечно обидно за Ботафого, но знатно их кинул тренер который улетел на пике в Саудовскую Аравию
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