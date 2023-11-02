Фото года
Блог

Футбол и Хэллоуин: Смолов – Фредди Крюгер, сразу два Бекхэма – и охранник Месси!

Федор Смолов Федор Смолов
Динамо Москва Динамо Москва
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ювентус Ювентус
Патрис Эвра Патрис Эвра
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Наполи Наполи
Серхио Асенхо Серхио Асенхо
Карлос Вела Карлос Вела
Лукас Васкес Лукас Васкес
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
соцсети соцсети
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Давид Вилья Давид Вилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

🎃🎃🎃

В ночь на 1 ноября весь мир отмечает Хэллоуин. Традиции уже не менее двух тысяч лет. По мнению древних кельтов, в эту ночь между миром людей и миром мертвых открывается дверь, через которую умершие заглядывают к живым родственникам.

А еще это отличный вечер для того, чтобы похвастаться стильными костюмами – футболисты не остались в стороне.

Семья Алехандро Гарначо перевоплотилась в героев из мультфильма «Суперсемейка».

Уэстон Маккенни только заиграл в «Ювентусе», но ощущает себя Детстроуком – одним из соперников Бэтмена во вселенной комиксов DC.

Патрис Эвра принял вызов еще за несколько недель до Хэллоуина.

И еще один Бэтмен из «Юнайтед» – это уже Каземиро.

Адриен Рабьо в костюме Фредди Крюгера.

А его одноклубник Джанлуиджи Доннарумма переоделся в Джека Воробья.

Кипер «Вальядолида» Серхио Асенхо отдает дань мексиканским традициям.

«Наполи» выкатил специальную форму: в Неаполе почитают культ мертвых, а подземные катакомбы, где располагается кладбище Фонтанелле – одна из главных достопримечательностей города. Черепа разместили на черных чемпионских футболках.

Московское «Динамо» тоже подготовилось: перед матчем с «Пари НН» выпустили жуткий ролик, где призывали прийти на стадион поддержать команду.

Лукас Васкес переодел всю семью в Черепашек-ниндзя. Джуд Беллингем оценил костюмы в комментариях.

Феде Вальверде и его семья не слишком заморачивались с костюмами.

Карло Анчелотти не отмечает праздник, но Marca уже подобрала ему шикарный образ.

Давид Вилья тоже вдохновился фильмом «Оно».

Карлос Вела и его семья влетели в празднование Хэллоуина сразу в двух образах. Это «Барби» и «Семейка Аддамс».

Звездные актеры выбрали образ Бекса. Сначала в форме «Ман Юнайтед» вышел актер Эдвард Нортон. Или это Тайлер Дерден?

Жена актера поддержала тренд: она перевоплотилась в Викторию.

Но это еще не все. Образ англичанина внезапно примерил и Дуэйн Джонсон.

Настоящая скала.

Но самый неожиданный референс для образа откопал финский полузащитник «Интера Майами» Роберт Тейлор: переоделся в телохранителя Месси (и речь не про Родриго Де Пауля).

Конфеты или жизнь?

Овечкин – фараон, Маршанд – Русалочка, а Сергачев вернулся в 90-е. Игроки НХЛ отметили Хэллоуин

Фантастическая дуэль Дюрэнта и Вембаньямы в Хэллоуин – и победил в ней новичок!

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бешеный Уругваец
А Рабьо и Доннарума точно одноклубники?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Игрокам Манчестер Юнайтед, Аякса, Лиона, Базеля да и Баварии с Челси в принципе можно было не в кого не переодеваться. И так страх на своих болельщиков наводят
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MaksD
Какой ужас.
У миллионеров фантазии, больше чем на маску из "Магнита" не хватило.
Кринжитина.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadlerRG
Доннарумма больше похож на гламурного басмача, чем на Воробья))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Эластика слегка поправилась)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ teddy10
Из всего перечисленного только один образ стильный - семья Велы в образе семейки Адамс
У Вильи и его спутницы - топ! Очень классно получилось!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Сладость или гадость.:)))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
понравилось как Карлос Вела переоделся в Гитлера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elkiro
Бреда Питта в образе Бэкса и не узнать толком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прогресс Восточной конференции
Самый смешной образ был у каких-то дам, который переоделись в Тонали и казино-слоты "три в ряд"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
Ответ MaksD
Какой ужас. У миллионеров фантазии, больше чем на маску из "Магнита" не хватило. Кринжитина.
можно конечно было как смолинг в свое время одеться террористом аль каиды)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uno_107
Ответ MaksD
Какой ужас. У миллионеров фантазии, больше чем на маску из "Магнита" не хватило. Кринжитина.
Зачем там запятая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teddy10
Ответ JENNINGS
У Вильи и его спутницы - топ! Очень классно получилось!
Перевоплощение интересное. Возможно, просто с детства не люблю клоунов и клоунский стиль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий