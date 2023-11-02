Футбол и Хэллоуин: Смолов – Фредди Крюгер, сразу два Бекхэма – и охранник Месси!
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В ночь на 1 ноября весь мир отмечает Хэллоуин. Традиции уже не менее двух тысяч лет. По мнению древних кельтов, в эту ночь между миром людей и миром мертвых открывается дверь, через которую умершие заглядывают к живым родственникам.
А еще это отличный вечер для того, чтобы похвастаться стильными костюмами – футболисты не остались в стороне.
Семья Алехандро Гарначо перевоплотилась в героев из мультфильма «Суперсемейка».
Уэстон Маккенни только заиграл в «Ювентусе», но ощущает себя Детстроуком – одним из соперников Бэтмена во вселенной комиксов DC.
Патрис Эвра принял вызов еще за несколько недель до Хэллоуина.
И еще один Бэтмен из «Юнайтед» – это уже Каземиро.
Адриен Рабьо в костюме Фредди Крюгера.
А его одноклубник Джанлуиджи Доннарумма переоделся в Джека Воробья.
Кипер «Вальядолида» Серхио Асенхо отдает дань мексиканским традициям.
«Наполи» выкатил специальную форму: в Неаполе почитают культ мертвых, а подземные катакомбы, где располагается кладбище Фонтанелле – одна из главных достопримечательностей города. Черепа разместили на черных чемпионских футболках.
Московское «Динамо» тоже подготовилось: перед матчем с «Пари НН» выпустили жуткий ролик, где призывали прийти на стадион поддержать команду.
Лукас Васкес переодел всю семью в Черепашек-ниндзя. Джуд Беллингем оценил костюмы в комментариях.
Феде Вальверде и его семья не слишком заморачивались с костюмами.
Карло Анчелотти не отмечает праздник, но Marca уже подобрала ему шикарный образ.
Давид Вилья тоже вдохновился фильмом «Оно».
Карлос Вела и его семья влетели в празднование Хэллоуина сразу в двух образах. Это «Барби» и «Семейка Аддамс».
Звездные актеры выбрали образ Бекса. Сначала в форме «Ман Юнайтед» вышел актер Эдвард Нортон. Или это Тайлер Дерден?
Жена актера поддержала тренд: она перевоплотилась в Викторию.
Но это еще не все. Образ англичанина внезапно примерил и Дуэйн Джонсон.
Настоящая скала.
Но самый неожиданный референс для образа откопал финский полузащитник «Интера Майами» Роберт Тейлор: переоделся в телохранителя Месси (и речь не про Родриго Де Пауля).
Конфеты или жизнь?
У миллионеров фантазии, больше чем на маску из "Магнита" не хватило.
Кринжитина.