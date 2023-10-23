Галерея селебрити на Гран-при США: Илон Маск, принц Гарри, Адам Драйвер, концерт Queen и Адама Ламберта

Каждый визит «Формулы-1» на Гран-при США – одновременно и светский раут, и огромное спортивное событие, и магнит для звезд. Особенно в 2023-м – беспрецедентном с точки зрения посещения ВИПов: чемпионату даже пришлось сокращать количество и «наполнение» пропусков после инцидента с Неймаром на Гран-при Испании.

И гонка столице Техаса не стала исключением – туда уже в четверг еще на медиадень подтягивались звезды!

Например, исполнивший роль основателя «Феррари» в недавно вышедшем фильме Адам Драйвер – конечно, в боксы итальянской команды.

Вместе с Адамом на руль новой «Феррари» пришел взглянуть и режиссер фильма Майкл Манн.

А к «Ред Булл» в тот же день пришла актриса Дрю Берримор:

Ее нарядили в командный комбинезон и отправили записывать предгоночное превью с шефом Кристианом Хорнером:

А затем она поработала механиком при тренировке пит-стопа:

«Мерседес» в свою очередь принимал в боксах принца Великобритании Гарри:

Джордж Расселл даже подарил ему немного фирменного мерча:

Но да, вам не показалось: на шее у принца – дейсвительно вип-пропуск гостя «Ред Булл». И член британского королевского дома отправился в боксы к чемпионам на гонку:

Зато в боксы к «Мерседеса» заглянул живущий неподалеку Илон Маск:

Причем приехал на раcпиаренном долгожданном Cybertruck!

В прошлый раз самый богатый человек планеты гостил у «Ред Булл» на Гран-при Майами, так что по сманиванию вип-гостей у главных антагонистов современной «Ф-1» ничейный раунд.

Но больше всего знаменитостей приняла «Альпин». Французская команда в этом году продала долю инвестиционной компании, возглавляемой Райаном Рейнольдсом, и вместе с голливудским актером в доле оказались множество спортивных и медиазнамнитостей: Трент Александр-Арнольд, Хуан Мата, Энтони Джошуа, Патрик Махоумс, Трэвис Келси, Алесандр Зверев, Рори Макилрой...

В Техасе всем стало ясно, зачем это ивесторам и команде: звезды получили возможность безлимитно тусить на стартовой решетке вместе с доступом в каждый уголок боксов.

Вот и Энтони Джошуа не просто гулял как по ковровой дорожке, а встречал всех как часть бригады:

Общался с американским космонавтом НАСА Джереми Хансеном...

Отрабатывал с Пьером Гасли его традиционную разминку с мячиками перед стартом...

А перед гонкой еще и желал Пьеру удачи по радио!

Та же история – с Рори Макилроем: известный гольфист тоже провел три дня как талисман «Альпин»

Знакомился с легендарными чемпионами вроде сэра Джеки Стюарта...

Носил шлем за Эстебаном Оконом...

Нет, серьезно – прямо как персональный ассистент:

И трениировал мастерство пилотов в свободное от остальных обязанностей время:

В остальном же Гран-при США собрал действительно всех, кого только можно. Космонавтов вообще было два – еще и Рид Вайсман.

«Ред Булл» пригласил еще и бегунью Дину Эшер-Смит.

Репортерка CBS News Гэйли Кинг и актриса Хлои Грэйс Моритц!

Обладательница двух «Золотых глобусов» и новая Лоис Лейн – Рэйчел Броснахэн.

Актер и гонщик Патрик Демпси:

Обладательница самый длинный ногтей среди чемпионок мира по легкой атлетика Ша’Кэрри Ричардсон и Джо Джонас (из группы Jonas Brothers – помните такую?)

Ша’Кэрри, кстати, награждала победителей спринта:

А Queen и Адам Ламберт дали концерт перед гонкой прямо на «Трассе Америк»:

А на послегоночной вечеринке играл Тиесто!

Роскошно?

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Mark Thompson, Chris Graythen, Rudy Carezzevoli; Instagram/f1, alpinef1team, cota_official; Twitter/F1