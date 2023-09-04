Бекхэм и Рональдиньо украсили Гран-при Катара – но не ради коронации Ферстаппена. Отрабатывали миллионы от шейхов

Гран-при Катара вернулся в «Формулу-1» на 10 лет после первой попытки в 2021-м – и в болидами в Лусаил вернулись и знаменитости на контракте с министерством туризма и местной авиакомпанией Qatar Airlines. Вы же еще не забыли, что у главного плэйбоя футбола Дэвида Бекхэма – контракт на 150 миллионов фунтов для продвижения позитивного образа страны?

Теперь к нему прибавили еще и легенду «ПСЖ» (собственность госфонда Катара и обладатель спонсорского контракта с Qatar Airlines) Роналдиньо!

Дэвид и его PR-команда не комментируют щекотливые вопросы сотрудничества с авторитарным государством, а делают упор на спортивную составляющую – и присутствие на этапе «Формулы-1» просто еще одна ее часть. Бекхэм неотразимо блистал на первом этапе в истории страны, и продолжил теперь: снялся в промо-ролике с приветствием на Гран-при и выполнил квест по обходу всего паддок-клаба, гаражей и команд.

С вип-гостями в особенной ложе над пит-лейн (за ним катарский бизнесмен Нассером Аль-Хелаифи – владелец «ПСЖ», где Бекс успел поиграть на закате карьеры в 2013 году, гендиректор мегавещателя beIN Sports и председатель спортивного госфонда QSi):

Обсуждение удачных заездов со звездой «Макларена» Ландо Норрисом:

Изучение руля «Альпин» – у команды, кстати, тоже спонсорский контракт с Qatar Airlines.

Объятия с Лансом Строллом из «Астон Мартин»:

Конечно, визит к чемпионам мира «Ред Булл» и новоявленному трехкратному – Максу Ферстаппену:

И в «Мерседесе» – с Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном!

Роналдиньо отправился тем же маршрутом – только сперва посетил местный выставочный комплекс в Дохе на специальном стенде по сотрудничеству Qatar Airlines и «Ф-1»:

Затем – те же боксы «Альпин»:

Но в основном бразилец просто катался на суперкарах в программе традиционных быстрых кругов...

Смотрел за заездами...

И тусил со старым знакомым по футбольному полю!

Никакого участия в вечеринках «Ред Булл» – только голая работа по присутствию в паддоке, чтобы катарцы потом могли сказать: «Вау, посмотрите, какие ВИПы пришли на наш Гран-при!»

Отличная работа на образ страны?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Clive Rose; Twitter/F1