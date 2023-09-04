Фото года
Блог

Бекхэм и Рональдиньо украсили Гран-при Катара – но не ради коронации Ферстаппена. Отрабатывали миллионы от шейхов

Пьер Гасли Пьер Гасли
Мерседес Мерседес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Альпин Альпин
Ланс Стролл Ланс Стролл
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Ландо Норрис Ландо Норрис
Эстебан Окон Эстебан Окон
Астон Мартин Астон Мартин
Формула-1 Формула-1
Гран-при Катара
Джордж Расселл Джордж Расселл
ПСЖ ПСЖ
Роналдиньо Роналдиньо
Ред Булл Ред Булл
Макларен Макларен
Авто Авто

Гран-при Катара вернулся в «Формулу-1» на 10 лет после первой попытки в 2021-м – и в болидами в Лусаил вернулись и знаменитости на контракте с министерством туризма и местной авиакомпанией Qatar Airlines. Вы же еще не забыли, что у главного плэйбоя футбола Дэвида Бекхэма – контракт на 150 миллионов фунтов для продвижения позитивного образа страны?

Теперь к нему прибавили еще и легенду «ПСЖ» (собственность госфонда Катара и обладатель спонсорского контракта с Qatar Airlines) Роналдиньо!

 Дэвид и его PR-команда не комментируют щекотливые вопросы сотрудничества с авторитарным государством, а делают упор на спортивную составляющую – и присутствие на этапе «Формулы-1» просто еще одна ее часть. Бекхэм неотразимо блистал на первом этапе в истории страны, и продолжил теперь: снялся в промо-ролике с приветствием на Гран-при и выполнил квест по обходу всего паддок-клаба, гаражей и команд.

С вип-гостями в особенной ложе над пит-лейн (за ним катарский бизнесмен Нассером Аль-Хелаифи – владелец «ПСЖ», где Бекс успел поиграть на закате карьеры в 2013 году, гендиректор мегавещателя beIN Sports и председатель спортивного госфонда QSi):

Обсуждение удачных заездов со звездой «Макларена» Ландо Норрисом:

Изучение руля «Альпин» – у команды, кстати, тоже спонсорский контракт с Qatar Airlines.

Объятия с Лансом Строллом из «Астон Мартин»:

Конечно, визит к чемпионам мира «Ред Булл» и новоявленному трехкратному – Максу Ферстаппену:

И в «Мерседесе» – с Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном!

Роналдиньо отправился тем же маршрутом – только сперва посетил местный выставочный комплекс в Дохе на специальном стенде по сотрудничеству Qatar Airlines и «Ф-1»:

 

Затем – те же боксы «Альпин»:

Но в основном бразилец просто катался на суперкарах в программе традиционных быстрых кругов...

 

Смотрел за заездами...

 

И тусил со старым знакомым по футбольному полю!

 

Никакого участия в вечеринках «Ред Булл» – только голая работа по присутствию в паддоке, чтобы катарцы потом могли сказать: «Вау, посмотрите, какие ВИПы пришли на наш Гран-при!»

Отличная работа на образ страны?

Бекхэм уже отрабатывает 150 млн от Катара – начал с «Ф-1»: удивился пит-стопу, обнимался с шейхами и позировал с организаторами

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

Что случилось на Гран-при Катара: авария «Мерседесов», страдания пилотов из-за жары, море обгонов и пит-стопов

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Clive Rose; Twitter/F1

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий