Вся красота сентября: Тейлор Свифт, дважды утомившийся Медведев и вход на матч АПЛ через задний двор

Осень-осень.

2 сентября. Фотограф Сон Хын Мин и его новый любимый ассистент Джеймс Мэддисон готовят нас к отличным кадрам.

Gettyimages.ru/Gareth Copley

3 сентября. С берега Лиссабона открывается великолепный вид на гонки парусников. На фото – корабль Sagres, который был спущен на воду еще в 1937 году.

East News/DE MELO MOREIRA / AFP

3 сентября. Здесь тоже прекрасный вид. В море не птицы, а участники Ironman в Уэльсе.

Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst

3 сентября. MotoGP в Каталонии, где ребята с первого плана явно хотели бы оказаться подальше от фотографа.

East News/Josep LAGO / AFP

6 сентября. US Open, где камера поймала уставшего Даниила Медведева.

East News/AP Photo/Seth Wenig

7 сентября. Силуэты деревьев и прожекторов в Сочи и незаметно начавшийся сезон в российском биатлоне.

РИА Новости/Алексей Филиппов

8 сентября. Тишина и спокойствие на турнире по гольфу в английском местечке Уэлвин.

Gettyimages.ru/Alex Burstow

8 сентября. Звезды сборной США наблюдают, как Даниэль Тайс и сборная Германии выбивают их с ЧМ по баскетболу.

Gettyimages.ru/Michael Conroy – Pool

8 сентября. Чемпионы парного US Open нежно целуют любимый трофей. Раджив Рам и Джо Солсбери – первые, кто выиграл этот турнир три года подряд.

Gettyimages.ru/Al Bello

9 сентября. Здесь все идеально для подписи «Звезда родилась»: Коко Гауфф с трофеем, вспышки фотографов и неоновое название турнира.

Gettyimages.ru/Mike Stobe

10 сентября. Синхронный прием мяча от Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлиф.

Gettyimages.ru/Mike Stobe

10 сентября. Немного поленюсь и вместо своей подписи вставлю сюда название материала, который вышел после финала US Open на Sports.ru: «Медведев рухнул, Джокович полез поднимать, а Даниил такой: «Не, я еще полежу» 😂»

East News/kena betancur / AFP

11 сентября. Жоау Канселу сыграл с Люксембургом всего полчаса, но зато попал на красивейшее фото с эффектом боке.

East News/Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

14 сентября. Даниэль Коллинс только готовится подать, а фотограф Шон М. Хаффи уже сделал выдающийся снимок.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

14 сентября. Монументальная ловля мяча от француза Секу Макалу на Кубке мира по регби.

East News/AP Photo/Thibault Camus

15 сентября. Тачдаун. Примерно так Прометей нес людям огонь, а я добавлял в материал эту фотографию из редчайшего в наших краях канадского футбола.

East News/Heywood Yu/The Canadian Press via AP

16 сентября. А это просто выбор значков из киоска перед игрой «Вулверхэмптона». Почему бы и нет. Каков узор.

East News/Adrian DENNIS / AFP

17 сентября. Это такая улыбка или уже оскал? Си Джей Гарднер-Джонсон выводит «Детройт» на игру с «Сиэтлом».

Gettyimages.ru/Nic Antaya

17 сентября. Контрольные прокаты сборной России. За каждым великим Даниилом Горелкиным стоит великая Софья Леонтьева.

РИА Новости/Александр Вильф

19 сентября. Бейсболист Джек Сувински из «Питтсбурга» застрял в текстурах и не смог поймать мяч.

Gettyimages.ru/Michael Reaves

21 сентября. Словенский каякер Петер Каузер сверлит глазами и продирается через дистанцию ЧМ в Лондоне.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

22 сентября. Ярко-салатовый чемпионат Европы по кайтингу на фоне синих оттенков моря и неба.

Gettyimages.ru/Ryan Pierse

23 сентября. Одинокий фонарь подсвечивает бегущего во тьме человека. Это участники Ironman добежали до Нью-Йорка.

23 сентября. Путь по лестнице на матч АПЛ проходит над дворами, где сушится свежее белье. Время стирки, выходные же. Олдскульный стадион «Лутона» – главная арена года.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

«Превратите это место в шумный котел». Олдскульный стадион «Лутона» дождался дебюта в АПЛ

24 сентября. Взгляд на альтернативных героев гонок «Формулы-1». Маршалы чистят трассу от обломков во время Гран-при Японии. Возможно, самый удобный момент для такого забега – это отрыв Макса Ферстаппена-2023 от остального пелотона.

East News/Peter PARKS / AFP

24 сентября. Поп-культурное событие месяца: Тейлор Свифт пришла на игру к своему новому парню, звезде «Канзас-Сити Чифс» Трэвису Келси, и все возможные рейтинги взлетели. «Свифтис» узнали о существовании НФЛ, а самая популярная лига США, что ей есть куда расти. Две вселенные встретились, но мир пока цел.

Gettyimages.ru/Jason Hanna

Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ – и вокруг безумие. Рейтинги взлетели, продажи космические

«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ

24 сентября. ЧМ по регби. Капитан сборной Уэльса Джек Морган выглядит на этом фото даже слишком эпично.

East News/SEBASTIEN BOZON / AFP

25 сентября. В китайском Ханчжоу стартовали Азиатские игры. Хозяева доминируют.

28 сентября. Как раз наглядный пример доминации из соревнований по тхэквондо. У Китая по итогам Азиатских игр – 201 золотая медаль, у японцев – 52, у южнокорейцев – 42.

30 сентября. Начинали с двух фотографов «Тоттенхэма», а закончим видом на Кубок Райдера в Риме, турнир по гольфу между командами Европы и США, которые один из зрителей снимает сразу на два смартфона.