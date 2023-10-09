Вся красота сентября: Тейлор Свифт, дважды утомившийся Медведев и вход на матч АПЛ через задний двор
Осень-осень.
2 сентября. Фотограф Сон Хын Мин и его новый любимый ассистент Джеймс Мэддисон готовят нас к отличным кадрам.
3 сентября. С берега Лиссабона открывается великолепный вид на гонки парусников. На фото – корабль Sagres, который был спущен на воду еще в 1937 году.
3 сентября. Здесь тоже прекрасный вид. В море не птицы, а участники Ironman в Уэльсе.
3 сентября. MotoGP в Каталонии, где ребята с первого плана явно хотели бы оказаться подальше от фотографа.
6 сентября. US Open, где камера поймала уставшего Даниила Медведева.
7 сентября. Силуэты деревьев и прожекторов в Сочи и незаметно начавшийся сезон в российском биатлоне.
8 сентября. Тишина и спокойствие на турнире по гольфу в английском местечке Уэлвин.
8 сентября. Звезды сборной США наблюдают, как Даниэль Тайс и сборная Германии выбивают их с ЧМ по баскетболу.
8 сентября. Чемпионы парного US Open нежно целуют любимый трофей. Раджив Рам и Джо Солсбери – первые, кто выиграл этот турнир три года подряд.
9 сентября. Здесь все идеально для подписи «Звезда родилась»: Коко Гауфф с трофеем, вспышки фотографов и неоновое название турнира.
10 сентября. Синхронный прием мяча от Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлиф.
10 сентября. Немного поленюсь и вместо своей подписи вставлю сюда название материала, который вышел после финала US Open на Sports.ru: «Медведев рухнул, Джокович полез поднимать, а Даниил такой: «Не, я еще полежу» 😂»
11 сентября. Жоау Канселу сыграл с Люксембургом всего полчаса, но зато попал на красивейшее фото с эффектом боке.
14 сентября. Даниэль Коллинс только готовится подать, а фотограф Шон М. Хаффи уже сделал выдающийся снимок.
14 сентября. Монументальная ловля мяча от француза Секу Макалу на Кубке мира по регби.
15 сентября. Тачдаун. Примерно так Прометей нес людям огонь, а я добавлял в материал эту фотографию из редчайшего в наших краях канадского футбола.
16 сентября. А это просто выбор значков из киоска перед игрой «Вулверхэмптона». Почему бы и нет. Каков узор.
17 сентября. Это такая улыбка или уже оскал? Си Джей Гарднер-Джонсон выводит «Детройт» на игру с «Сиэтлом».
17 сентября. Контрольные прокаты сборной России. За каждым великим Даниилом Горелкиным стоит великая Софья Леонтьева.
19 сентября. Бейсболист Джек Сувински из «Питтсбурга» застрял в текстурах и не смог поймать мяч.
21 сентября. Словенский каякер Петер Каузер сверлит глазами и продирается через дистанцию ЧМ в Лондоне.
22 сентября. Ярко-салатовый чемпионат Европы по кайтингу на фоне синих оттенков моря и неба.
23 сентября. Одинокий фонарь подсвечивает бегущего во тьме человека. Это участники Ironman добежали до Нью-Йорка.
23 сентября. Путь по лестнице на матч АПЛ проходит над дворами, где сушится свежее белье. Время стирки, выходные же. Олдскульный стадион «Лутона» – главная арена года.
«Превратите это место в шумный котел». Олдскульный стадион «Лутона» дождался дебюта в АПЛ
24 сентября. Взгляд на альтернативных героев гонок «Формулы-1». Маршалы чистят трассу от обломков во время Гран-при Японии. Возможно, самый удобный момент для такого забега – это отрыв Макса Ферстаппена-2023 от остального пелотона.
24 сентября. Поп-культурное событие месяца: Тейлор Свифт пришла на игру к своему новому парню, звезде «Канзас-Сити Чифс» Трэвису Келси, и все возможные рейтинги взлетели. «Свифтис» узнали о существовании НФЛ, а самая популярная лига США, что ей есть куда расти. Две вселенные встретились, но мир пока цел.
Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ – и вокруг безумие. Рейтинги взлетели, продажи космические
«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ
24 сентября. ЧМ по регби. Капитан сборной Уэльса Джек Морган выглядит на этом фото даже слишком эпично.
25 сентября. В китайском Ханчжоу стартовали Азиатские игры. Хозяева доминируют.
28 сентября. Как раз наглядный пример доминации из соревнований по тхэквондо. У Китая по итогам Азиатских игр – 201 золотая медаль, у японцев – 52, у южнокорейцев – 42.
30 сентября. Начинали с двух фотографов «Тоттенхэма», а закончим видом на Кубок Райдера в Риме, турнир по гольфу между командами Европы и США, которые один из зрителей снимает сразу на два смартфона.
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