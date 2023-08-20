12 комментариев

Ярче старта не придумать.

«Интер Майами» взял первый трофей в истории: обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Дрейк Кэллендер вытащил решающий пенальти – и понеслось.

Ликующий вратарь на фоне подавленного коллеги.

А это восторг капитана «Майами». Кажется, Лионелю забыли сказать, что это уже 44-й его трофей.

Тренеры тоже сходили с ума – ну а кто не сходил?

И плакали.

Кажется, врачу команды срочно нужен доктор!

Где-то на трибунах ликовал Дэвид Бекхэм. Это первый трофей для его клуба! Который вообще-то ползет на дне Восточной конференции МЛС. Но с этим разберутся потом.

А пока – искренние эмоции.

Объятия с совладельцем «Майами» Хорхе Масом.

Дальше Дэвид спустился на поле, чтобы обнять звезду.

На фото обладатели больше 60 трофеев.

Дэвид все сделал правильно и верил: «Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси» – очень точные слова.

Лучший игрок и бомбардир турнира. Никогда такого не было — и вот опять.

Качать гения!

Кубок аргентинец поднимал вместе с бывшим капитаном «Майами» Деандре Йедлином – специально позвал его, чтобы сделать это вместе.

Вряд ли Лионель мог начать путь в Америке ярче.

Фото: AFP/TIM NWACHUKWU, CHANDAN KHANNA; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox