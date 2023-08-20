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❤️ Бекхэм и Месси счастливы вместе! Дэвид верил, что Лео изменит клуб

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Деандре Йедлин Деандре Йедлин
фото фото
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Ярче старта не придумать.

«Интер Майами» взял первый трофей в истории: обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Дрейк Кэллендер вытащил решающий пенальти – и понеслось.

Ликующий вратарь на фоне подавленного коллеги.

А это восторг капитана «Майами». Кажется, Лионелю забыли сказать, что это уже 44-й его трофей.

Тренеры тоже сходили с ума – ну а кто не сходил?

И плакали.

Кажется, врачу команды срочно нужен доктор!

Где-то на трибунах ликовал Дэвид Бекхэм. Это первый трофей для его клуба! Который вообще-то ползет на дне Восточной конференции МЛС. Но с этим разберутся потом.

А пока – искренние эмоции.

Объятия с совладельцем «Майами» Хорхе Масом.

Дальше Дэвид спустился на поле, чтобы обнять звезду.

На фото обладатели больше 60 трофеев.

Дэвид все сделал правильно и верил: «Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси» – очень точные слова. 

Лучший игрок и бомбардир турнира. Никогда такого не было — и вот опять.

Качать гения!

Кубок аргентинец поднимал вместе с бывшим капитаном «Майами» Деандре Йедлином – специально позвал его, чтобы сделать это вместе.

Вряд ли Лионель мог начать путь в Америке ярче.

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Фото: AFP/TIM NWACHUKWU, CHANDAN KHANNA; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox

12 комментариев

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сашок
Специально позвал бывшего капитана, чтобы поднять кубок - как же, черт возьми, приятно, что Лео не только невероятный футболист, но ещё и человечище. Уважение!
+35
0
+35
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ArtemLime
Передача повязки бывшему капитану для поднятия кубка - это говорит о многом.
+19
0
+19
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Темирхан Бекпембетов
Месси просто - Космос!
+8
0
+8
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Maratik1982
Ответ сашок
Специально позвал бывшего капитана, чтобы поднять кубок - как же, черт возьми, приятно, что Лео не только невероятный футболист, но ещё и человечище. Уважение!
спору нет - Красава!!!
+6
0
+6
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olimbek
А кто то ноет после финала что у него два мяча и именно он должен стать МВП...
+4
0
+4
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Agent Smith
Со дна, на самый верх!⚽️
+2
0
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marco -81
Супер-Месси! Я в шоке от него - что ему надо от футбола? Хватит всех позорить, Лео, успокойся и отдохни:)))
+2
0
+2
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Анатолий Шарий
Семья Бекхэм прям сияют! Месси принёс счастье в их семью !!!
+2
-1
+1
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Shamarin
Лео прёт от этого.
В Париже это была просто работа.
0
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Кирюшок
Внизу по центру на предпоследнем фото Мбаппе
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Криптонит
Я тоже вчера постригся под Бэкхема
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Питер Пэн
Ответ Криптонит
Я тоже вчера постригся под Бэкхема
Вот это как раз и непонятно. Бекс конечно красавчик в прямом и переносном смысле, но на фига стричься под уголовника из лагерей и тюрем
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