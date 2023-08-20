12 комментариев

❤️ Бекхэм и Месси счастливы вместе! Дэвид верил, что Лео изменит клуб
Ярче старта не придумать.
«Интер Майами» взял первый трофей в истории: обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Дрейк Кэллендер вытащил решающий пенальти – и понеслось.
Ликующий вратарь на фоне подавленного коллеги.
А это восторг капитана «Майами». Кажется, Лионелю забыли сказать, что это уже 44-й его трофей.
Тренеры тоже сходили с ума – ну а кто не сходил?
И плакали.
Кажется, врачу команды срочно нужен доктор!
Где-то на трибунах ликовал Дэвид Бекхэм. Это первый трофей для его клуба! Который вообще-то ползет на дне Восточной конференции МЛС. Но с этим разберутся потом.
А пока – искренние эмоции.
Объятия с совладельцем «Майами» Хорхе Масом.
Дальше Дэвид спустился на поле, чтобы обнять звезду.
На фото обладатели больше 60 трофеев.
Дэвид все сделал правильно и верил: «Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси» – очень точные слова.
Лучший игрок и бомбардир турнира. Никогда такого не было — и вот опять.
Качать гения!
Кубок аргентинец поднимал вместе с бывшим капитаном «Майами» Деандре Йедлином – специально позвал его, чтобы сделать это вместе.
Вряд ли Лионель мог начать путь в Америке ярче.
У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩
Фото: AFP/TIM NWACHUKWU, CHANDAN KHANNA; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox
В Париже это была просто работа.