8 комментариев

45-летний Джанлуиджи Буффон закончил карьеру, его наследие и оценить пока трудно.

Можем только зафиксировать величие.

Джанлуиджи начали привлекать к первому составу родной «Пармы» в 16 лет, а в сезоне-1995/96 впервые сыграл за основу – дебютировал в матче с грозным «Миланом», отыграл на ноль.

Интересно, что вратаря нет на командном фото с той игры – все потому, что после приветствия молодой Буффон сразу отправился в ворота.

К следующему сезону Буффон был уже основным. В сентябре 1996-го Джиджи сыграл первый матч в еврокубках, но дебют вышел неудачным – проиграли «Витории Гимараэш» в первом круге Кубка УЕФА.

В конце сентября 1997-го Джиджи дебютировал за сборную Италии – в Москве. Сыграли 1:1 в стыках за выход на ЧМ-1998 против России на убитом газоне «Лужников».

Апрель 1998-го запомнился сэйвом, который Буффон называет своим любимым – тогда он вытащил мяч, летящий верхом, после удара в упор от игрока парагвайской сборной.

Через год Джанлуиджи отбил пенальти от монтруозного Роналдо, игравшего за «Интер», и на эмоциях снял свитер – под ним была футболка Супермена.

«Почему Супермен? Потому что никто и никогда так не делал. Я никому не показывал эту футболку, – рассказал после матча Буффон. – Мне не хватало смелости носить ее. Пока я не сказал себе: «А почему нет?» Видели, что я сделал? Но теперь я должен быть осторожен. Я молод, но не глуп, и знаю, как все устроено. Все только и ждут ошибки, чтобы высмеять Супермена».

В мае 1999-го Буффон взял первый трофей с «Пармой» – Кубок Италии. В той команде с ним был Энрико Кьеза – через 22 года Джиджи возьмет тот же трофей уже вместе с его сыном.

А через неделю Джиджи выиграл Кубок УЕФА – в финале «Парма» обыграла «Марсель». Это тоже Москва, тоже «Лужники».

Через два год Буффон перешел в «Ювентус». За 52 млн евро – рекордная на тот момент сумма за вратаря.

Джиджи дебютировал за «Юве» в матче с «Венецией» – отыграл на ноль.

В первом сезоне пропустил лишь 23 мяча – и помог «Юве» выиграть первый за четыре года чемпионат.

ЧМ-2002 – первый крупный турнир, где Джиджи сыграл за сборную, на ЧМ-1998 он еще сидел под Пальюкой, а Евро-2000 пропустил из-за перелома руки. На азиатском мундиале Италия дошла до 1/8 финала и со скандалом вылетела от Южной Кореи.

В сезоне-2002/03 «Ювентус» дошел до финала ЛЧ. В решающем матче против «Милана» Буффон изумительно спас после удара Филиппо Индзаги, но «Юве» проиграл в серии пенальти.

В том же 2003-м Джиджи получил приз лучшему футболисту года по версии УЕФА – ни до, ни после Буффона вратари не получали эту награду.

В конце марта 2004-го в товарняке с Португалией 26-летний Буффон впервые стал капитаном сборной.

А через несколько месяцев сыграл на своем первом Евро. Итальянцы в 2004-м тогда не вышли из группы – все из-за скандинавского сговора.

Летом 2005-го Буффон получил травму плеча, из-за нее пропустил половину сезона.

А уже после выздоровления Джиджи даже посидел какое-то время в запасе, потому что в основу не пускал Кристиан Аббьятти.

Но скомканный сезон исправила победа на чемпионате мира-2006. Там кипер пропустил лишь два гола за турнир, в финале остановил Зинедина Зидана, и его признали лучшим вратарем ЧМ.

Тем же летом – кальчополи, один из крупнейших коррупционных скандалов в истории футбола. «Ювентус» спустили в Серию Б, но Буффон остался.

В ноябре 2006-го Буффона впервые за карьеру удалили – за снос соперника в штрафной, когда играли с «Альбинолеффе». Самое скандальное удаление Джиджи еще впереди.

В конце августа 2007-го Буффон впервые стал капитаном «Ювентуса». Символично, что в игре против «Пармы», кубковой.

Следующим летом Джанлуиджи поехал капитаном на Евро-2008. Италия тогда вышла из группы смерти с Нидерландами, Францией и Румынией, но в четвертьфинале споткнулась об Испанию.

На ЧМ-2010 итальянцы заняли последнее место в группе с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией. Привела к оглушительному провалу действующего чемпиона травма Буффона – его заменили в перерыве первого же матча группового этапа.

В январе 2012-го Буффон выдал умопомрачительное против «Милана». Ярчайший репортаж провел Георгий Черданцев – когда и добавил к фамилии вратаря тот самый увеличительный суффикс.

В конце сезона-2011/12 Буффон с «Юве» выиграл Серию А – впервые после кальчополи.

Сразу после – финал Евро-2012, но поражение там от Испании.

Суперкубок Италии – первый трофей Буффона как капитана «Ювентуса».

Матч с Данией в октябре 2013-го стал для Буффона 137-м за сборную – он обогнал Фабио Каннаваро и стал рекордсменом.

А через полтора месяца провел 500-й матч в Серии А.

На ЧМ-2014 Буффона и Италию ждал второй подряд – невыход из группы с Англией, Коста-Рикой и Уругваем.

В июне 2015-го Буффон проиграл второй финал ЛЧ в карьере – «Ювентус» отдал титул «Барсе».

А через несколько месяцев Джиджи провел 100-й матч в ЛЧ – против «Ман Сити».

В сезоне-2015/16 Буффон не пропускал 974 минуты в Серии А – рекорд турнира.

На Евро-2016 Италия с капитаном Буффоном вышла из группы с Бельгией, Швецией и Ирландией, в 1/8 финала выбила Испанию, но в четвертьфинале проиграла Германии. Что особенно важно для Джиджи – в серии пенальти.

В июне 2017-го Буффон проиграл и третий финал ЛЧ – теперь «Реалу». Это был последний реальный шанс великого вратаря на главный еврокубок.

Через несколько месяцев Италия в стыках проиграла Швеции и лишилась шанса поехать на ЧМ-2018. Расстроенный Буффон тогда объявил о завершении карьеры в сборной.

Апрель 2018-го – момент незабываемой драмы. В четвертьфинале ЛЧ при ничейном счете арбитр Майкл Оливер удалил кипера за разговоры после назначенного пенальти. «Юве» проиграл и вылетел.

Джиджи отреагировал теми самыми словами: «У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей «Спрайт» и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды».

Весной 2018-го Буффон вернулся в сборную – отыграл товарняк с Аргентиной. А в мае снова объявил об уходе из национальной команды – на этот раз окончательно.

40-летний Буффон неожиданно для многих перешел в «ПСЖ».

Единственный сезон в Париже вышел не очень удачным. В 1/8 финала ЛЧ против «МЮ» Буффон подарил гол Ромелу Лукаку – и парижане вылетели.

В начале июля 2019-го Буффон вернулся в «Ювентус»…

…и выиграл с туринцами 10-е чемпионство – это рекорд среди всех итальянских игроков.

В декабре 2020-го Джанлуиджи провел последний матч в ЛЧ – против «Барсы».

А в конце сезона-2020/21 – последний матч за «Ювентус».

Напоследок Буффон взял трофей – Кубок Италии. Вокруг натурально выросло другое поколение, тут рядом как раз и был Федерико Кьеза, сын Энрико.

В июле 2021-го Буффон вернулся в родную «Парму».

Через год продлил с ней контракт до 2024-го.

В январе 2023-го Буффон сыграл против «Интера» – в Кубке Италии. Это был 50-й матч Джиджи на «Сан-Сиро».

«Парма» до последнего боролась за повышение, но в плей-офф проиграла «Кальяри». Буффон плакал.

А через два месяца попрощался с футболом.

Великий!

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Christian Liewig/TempSport/Corbis, Allsport UK, Grazia Neri/ALLSPORT, Stu Forster, Jamie McDonald, Lars Baron/Bongarts, Sandra Behne/Bongarts, Alex Grimm, Valerio Pennicino, Dino Panato, Clive Rose, New Press, Grazia Neri/ALLSPORT, Claudio Villa, Valerio Pennicino, Matthias Hangst, Marco Luzzani, Marco Rosi, Alessandro Sabattini, Yifan Ding, Shaun Botterill; AP Photo/Thomas Kienzle, Giuseppe Aresu, Andy Wong, Luigi Vasini, Francesco Speranza; Omar Martinez, imago sportfotodienst, Arne Dedert, Matt Wilkinson, Panoramic, Tim Rehbein, Maurizio Borsari/Global Look Press