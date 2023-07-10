Гран-при Великобритании установил новый рекорд «Формулы-1» всех времен: суммарную посещаемость этапа в 480 тысяч человек за 4 дня. Гонку смотрели 160 тысяч, но уже на первые встречи с пилотами в четверг явились 60 тысяч – нереально!

Паддок, кажется, тоже шел на рекорд по вип-посещаемости с самого четверга: уик-энд стартовал с того, что лидер The Verve Ричард Эшкрофт снимал новую версию Bitter Sweet Symphony у боксов:

Ждем нового клипа?

Также в четверг все пытались познакомиться с Брэдом Питтом – актер прибыл в паддок на съемки фильма про «Ф-1», и его ловили, пока он не скрылся в глубине моторхоумов:

Джереми Кларксон вроде жаловался, что вживую «Ф-1» ему не понравилась, но персональный ВИП-пропуск от «Альпин» сотворил чудо: он вновь пришел и познакомился с игроком «Челси» Тиаго Силвой.

Силва, кстати, зависал в «Феррари».

А это – бывшая Spice Girl Джери...

Ладно, все давно знают, что она – супруга босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера и не пропускает домашние Гран-при. У нее вообще безлимитный пропуск куда угодно.

Исполнитель главной роли в «Аватаре» Сэм Уортингтон пришел с женой-моделью Ларой в боксы к СуперМаксу:

Доминирующий «Ред Булл» вообще популярен – сфотографироваться с ним явился и лидер Kaiser Chiefs Рики Уилсон.

А шину за поул Ферстаппену вручал снайпер «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала.

«Ред Булл» и его поглотил на остаток уик-энда.

Там же маякнул и Антони – бесценное сокровище «Манчестер Юнайтед».

Впечатления из соцсетей: «Фантастический опыт, классная организация, с великими спортивными кумирами!»

Один из них – его одноклубник Рафаэль Варан:

Не только футболисты фоткались с болидом Макса – еще и вот Бет Мид из женского «Арсенала».

Традиционный Рис Джеймс из «Челси» – уже третий его Гран-при за сезон.

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингем с трехкратным чемпионом «Ф-1» сэром Джеки Стюартом:

«Почему вообще я так долго тянула перед вкушением настолько уникального возбуждения от Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне»? Настоящая честь и «ущипните-меня»-чувство – получить приглашение на предстартовую прогулку по решетке! Абсолютно феноменально! И не менее феноменальные люди, с которыми только и проводить такой уик-энд. Спасибо команде «Ред Булл»! Такая привилегия, каждая ее секунда!»

Приехал и представитель Британии на «Евровидении» Сэм Райдер – представлял новый альбом.

И вообще весело проводил время – с ведущей «Евровидения» в Ливерпуле Ханной Уэддингем

Традиционный шеф Гордон Рамзи – приходит на 3-4 Гран-при каждый год, а визит на «Сильверстоун» пропускал только в пандемию.

И еще одна звезда женского «Арсенала» и капитан сборной Англии – Ли Уильямсон.

Она не просто так в зеленом – пришла в боксы к «Астон Мартин»: «Первый Гран-при с командой из родного города💚»

(правда, она из Милтон-Кейнса, а у «Астон Мартин» – база в Сильверстоуне)

А эта дама из «Челси» – Эрин Кутберт.

Больше футбольных звезд: Пеп Гвардиола с семьей – по особому приглашению босса «Мерседеса» Тото Вольффа:

Засняли и сына Дэвида Бекхэма Ромео:

А еще в третий раз за два месяца на Гран-при отметили Шакиру – кажется, шутки про возможный роман с Льюисом Хэмилтоном стремительно приобретают основания:

Засветился и экс-музыкант OneDirection Лиам Пэйн:

Флоренс Пью – звезда «Солнцестояния» и «Черной вдовы» во внезапном новом образе:

Знакомится с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали:

Обнимается с моделью и актрисой Карой Делевинь...

Да, она тоже была на гонке – но представители «Ф-1» запретили ей общаться с прессой, тележурналистами и фотографироваться – вышли несколько быстрых кадров:

Она гостила в «Альфа Ромео» – так что основная часть изображений поступила именно от ее веселья с командой:

А Флоренс досталась честь закончить гонку взмахом клетчатого флага:

Но самой яркой на всем Гран-при точно стала… Пэрис Хилтон!

Сеть отелей ее семьи сотрудничает с «Маклареном», потому гламурная блондинка как следует отрывалась в гараже британской команды:

«Я с моим другом Ландо Норрисом. Так горжусь им, он заслуживает весь свой успех. Не только легенда на треке, но и невероятно милый, приземленный и крутой. Продолжай серебреть, бро!»

Пэрис провела свой диджейский сет на предгоночной вечеринке «Макларена» – и притащила на нее босса команды Зака Брауна, Норриса и актера-певца Дэмиэна Льюиса («Родина», «Миллиарды»).

Дэмиэн презентовал свой альбом, выступал в перерывах между заездами, а перед гонкой исполнил гимн Великобритании!

Вот он, God Save The King в его интерпретации:

А вам кто запомнился больше всех?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Ryan Pierse, Mark Thompson; Tim Williams/Global Look Press; Instagram/hannah_waddingham, parishilton, f1, erincuthbert_, antony00, leahwilliamsonn, liampayne, raphaelvarane; Twitter/shakira, F1, DAZN_ES