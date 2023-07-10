Галерея селебрити на «Ф-1» в Британии: Пэрис Хилтон – диджей, Дэмиэн Льюис поет гимн, Шакира, Кара Делевинь и Бекхэм
Гран-при Великобритании установил новый рекорд «Формулы-1» всех времен: суммарную посещаемость этапа в 480 тысяч человек за 4 дня. Гонку смотрели 160 тысяч, но уже на первые встречи с пилотами в четверг явились 60 тысяч – нереально!
Паддок, кажется, тоже шел на рекорд по вип-посещаемости с самого четверга: уик-энд стартовал с того, что лидер The Verve Ричард Эшкрофт снимал новую версию Bitter Sweet Symphony у боксов:
Ждем нового клипа?
Также в четверг все пытались познакомиться с Брэдом Питтом – актер прибыл в паддок на съемки фильма про «Ф-1», и его ловили, пока он не скрылся в глубине моторхоумов:
Джереми Кларксон вроде жаловался, что вживую «Ф-1» ему не понравилась, но персональный ВИП-пропуск от «Альпин» сотворил чудо: он вновь пришел и познакомился с игроком «Челси» Тиаго Силвой.
Силва, кстати, зависал в «Феррари».
А это – бывшая Spice Girl Джери...
Ладно, все давно знают, что она – супруга босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера и не пропускает домашние Гран-при. У нее вообще безлимитный пропуск куда угодно.
Исполнитель главной роли в «Аватаре» Сэм Уортингтон пришел с женой-моделью Ларой в боксы к СуперМаксу:
Доминирующий «Ред Булл» вообще популярен – сфотографироваться с ним явился и лидер Kaiser Chiefs Рики Уилсон.
А шину за поул Ферстаппену вручал снайпер «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала.
«Ред Булл» и его поглотил на остаток уик-энда.
Там же маякнул и Антони – бесценное сокровище «Манчестер Юнайтед».
Впечатления из соцсетей: «Фантастический опыт, классная организация, с великими спортивными кумирами!»
Один из них – его одноклубник Рафаэль Варан:
Не только футболисты фоткались с болидом Макса – еще и вот Бет Мид из женского «Арсенала».
Традиционный Рис Джеймс из «Челси» – уже третий его Гран-при за сезон.
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингем с трехкратным чемпионом «Ф-1» сэром Джеки Стюартом:
«Почему вообще я так долго тянула перед вкушением настолько уникального возбуждения от Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне»? Настоящая честь и «ущипните-меня»-чувство – получить приглашение на предстартовую прогулку по решетке! Абсолютно феноменально! И не менее феноменальные люди, с которыми только и проводить такой уик-энд. Спасибо команде «Ред Булл»! Такая привилегия, каждая ее секунда!»
Приехал и представитель Британии на «Евровидении» Сэм Райдер – представлял новый альбом.
И вообще весело проводил время – с ведущей «Евровидения» в Ливерпуле Ханной Уэддингем
Традиционный шеф Гордон Рамзи – приходит на 3-4 Гран-при каждый год, а визит на «Сильверстоун» пропускал только в пандемию.
И еще одна звезда женского «Арсенала» и капитан сборной Англии – Ли Уильямсон.
Она не просто так в зеленом – пришла в боксы к «Астон Мартин»: «Первый Гран-при с командой из родного города💚»
(правда, она из Милтон-Кейнса, а у «Астон Мартин» – база в Сильверстоуне)
А эта дама из «Челси» – Эрин Кутберт.
Больше футбольных звезд: Пеп Гвардиола с семьей – по особому приглашению босса «Мерседеса» Тото Вольффа:
Засняли и сына Дэвида Бекхэма Ромео:
А еще в третий раз за два месяца на Гран-при отметили Шакиру – кажется, шутки про возможный роман с Льюисом Хэмилтоном стремительно приобретают основания:
Засветился и экс-музыкант OneDirection Лиам Пэйн:
Флоренс Пью – звезда «Солнцестояния» и «Черной вдовы» во внезапном новом образе:
Знакомится с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали:
Обнимается с моделью и актрисой Карой Делевинь...
Да, она тоже была на гонке – но представители «Ф-1» запретили ей общаться с прессой, тележурналистами и фотографироваться – вышли несколько быстрых кадров:
Она гостила в «Альфа Ромео» – так что основная часть изображений поступила именно от ее веселья с командой:
А Флоренс досталась честь закончить гонку взмахом клетчатого флага:
Но самой яркой на всем Гран-при точно стала… Пэрис Хилтон!
Сеть отелей ее семьи сотрудничает с «Маклареном», потому гламурная блондинка как следует отрывалась в гараже британской команды:
«Я с моим другом Ландо Норрисом. Так горжусь им, он заслуживает весь свой успех. Не только легенда на треке, но и невероятно милый, приземленный и крутой. Продолжай серебреть, бро!»
Пэрис провела свой диджейский сет на предгоночной вечеринке «Макларена» – и притащила на нее босса команды Зака Брауна, Норриса и актера-певца Дэмиэна Льюиса («Родина», «Миллиарды»).
Дэмиэн презентовал свой альбом, выступал в перерывах между заездами, а перед гонкой исполнил гимн Великобритании!
Вот он, God Save The King в его интерпретации:
А вам кто запомнился больше всех?
Шакира, много Неймара, Мбаппе, Левандовски, игроки в каждом гараже – галерея селебрити на Гран-при Испании
Фильм об «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?
«Ф-1» урежет пропуски вип-гостям из-за Неймара! А что же он такого сделал?
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Ryan Pierse, Mark Thompson; Tim Williams/Global Look Press; Instagram/hannah_waddingham, parishilton, f1, erincuthbert_, antony00, leahwilliamsonn, liampayne, raphaelvarane; Twitter/shakira, F1, DAZN_ES
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