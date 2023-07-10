Фото года
Блог

Галерея селебрити на «Ф-1» в Британии: Пэрис Хилтон – диджей, Дэмиэн Льюис поет гимн, Шакира, Кара Делевинь и Бекхэм

Ландо Норрис Ландо Норрис
Тото Вольфф Тото Вольфф
Тиаго Силва Тиаго Силва
Челси Челси
фото фото
Антони Антони
Ред Булл Ред Булл
Гран-при Великобритании
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Пэрис Хилтон
Шакира
Тед Лассо Тед Лассо
Рис Джеймс Рис Джеймс
Формула-1 Формула-1
Брэд Питт
светская хроника светская хроника
Мерседес Мерседес
Брэд Питт
Ли Уильямсон Ли Уильямсон
Стефано Доменикали Стефано Доменикали
Брэд Питт Брэд Питт
Флоренс Пью Флоренс Пью
Пауло Дибала Пауло Дибала
Арсенал Арсенал
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кара Делевинь Кара Делевинь
Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер
Джереми Кларксон Джереми Кларксон
Макларен Макларен
Авто Авто

Гран-при Великобритании установил новый рекорд «Формулы-1» всех времен: суммарную посещаемость этапа в 480 тысяч человек за 4 дня. Гонку смотрели 160 тысяч, но уже на первые встречи с пилотами в четверг явились 60 тысяч – нереально!

Паддок, кажется, тоже шел на рекорд по вип-посещаемости с самого четверга: уик-энд стартовал с того, что лидер The Verve Ричард Эшкрофт снимал новую версию Bitter Sweet Symphony у боксов:

Ждем нового клипа?

Также в четверг все пытались познакомиться с Брэдом Питтом – актер прибыл в паддок на съемки фильма про «Ф-1», и его ловили, пока он не скрылся в глубине моторхоумов:

Джереми Кларксон вроде жаловался, что вживую «Ф-1» ему не понравилась, но персональный ВИП-пропуск от «Альпин» сотворил чудо: он вновь пришел и познакомился с игроком «Челси» Тиаго Силвой.

Силва, кстати, зависал в «Феррари».

А это – бывшая Spice Girl Джери...

Ладно, все давно знают, что она – супруга босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера и не пропускает домашние Гран-при. У нее вообще безлимитный пропуск куда угодно.

Will.I.Am тоже пришел – может, решил поучиться у Эшкрофта после собственной попытки что-то записать для «Ф-1»?

Исполнитель главной роли в «Аватаре» Сэм Уортингтон пришел с женой-моделью Ларой в боксы к СуперМаксу:

Доминирующий «Ред Булл» вообще популярен – сфотографироваться с ним явился и лидер Kaiser Chiefs Рики Уилсон.

А шину за поул Ферстаппену вручал снайпер «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала.

«Ред Булл» и его поглотил на остаток уик-энда.

Там же маякнул и Антони – бесценное сокровище «Манчестер Юнайтед».

Впечатления из соцсетей: «Фантастический опыт, классная организация, с великими спортивными кумирами!»

 

Один из них – его одноклубник Рафаэль Варан:

Не только футболисты фоткались с болидом Макса – еще и вот Бет Мид из женского «Арсенала».

Традиционный Рис Джеймс из «Челси» – уже третий его Гран-при за сезон.

 

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингем с трехкратным чемпионом «Ф-1» сэром Джеки Стюартом:

«Почему вообще я так долго тянула перед вкушением настолько уникального возбуждения от Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне»? Настоящая честь и «ущипните-меня»-чувство – получить приглашение на предстартовую прогулку по решетке! Абсолютно феноменально! И не менее феноменальные люди, с которыми только и проводить такой уик-энд. Спасибо команде «Ред Булл»! Такая привилегия, каждая ее секунда!»

Приехал и представитель Британии на «Евровидении» Сэм Райдер – представлял новый альбом.

И вообще весело проводил время – с ведущей «Евровидения» в Ливерпуле Ханной Уэддингем

Традиционный шеф Гордон Рамзи – приходит на 3-4 Гран-при каждый год, а визит на «Сильверстоун» пропускал только в пандемию.

И еще одна звезда женского «Арсенала» и капитан сборной Англии – Ли Уильямсон.

Она не просто так в зеленом – пришла в боксы к «Астон Мартин»: «Первый Гран-при с командой из родного города💚» 

 

(правда, она из Милтон-Кейнса, а у «Астон Мартин» – база в Сильверстоуне)

А эта дама из «Челси» – Эрин Кутберт.

Больше футбольных звезд: Пеп Гвардиола с семьей – по особому приглашению босса «Мерседеса» Тото Вольффа:

Засняли и сына Дэвида Бекхэма Ромео:

А еще в третий раз за два месяца на Гран-при отметили Шакиру – кажется, шутки про возможный роман с Льюисом Хэмилтоном стремительно приобретают основания:

Засветился и экс-музыкант OneDirection Лиам Пэйн:

Флоренс Пью – звезда «Солнцестояния» и «Черной вдовы» во внезапном новом образе:

Знакомится с боссом «Ф-1» Стефано Доменикали:

Обнимается с моделью и актрисой Карой Делевинь...

Да, она тоже была на гонке – но представители «Ф-1» запретили ей общаться с прессой, тележурналистами и фотографироваться – вышли несколько быстрых кадров:

Она гостила в «Альфа Ромео» – так что основная часть изображений поступила именно от ее веселья с командой:

А Флоренс досталась честь закончить гонку взмахом клетчатого флага:

Но самой яркой на всем Гран-при точно стала… Пэрис Хилтон!

 

Сеть отелей ее семьи сотрудничает с «Маклареном», потому гламурная блондинка как следует отрывалась в гараже британской команды:

«Я с моим другом Ландо Норрисом. Так горжусь им, он заслуживает весь свой успех. Не только легенда на треке, но и невероятно милый, приземленный и крутой. Продолжай серебреть, бро!»

Пэрис провела свой диджейский сет на предгоночной вечеринке «Макларена» – и притащила на нее босса команды Зака Брауна, Норриса и актера-певца Дэмиэна Льюиса («Родина», «Миллиарды»).

Дэмиэн презентовал свой альбом, выступал в перерывах между заездами, а перед гонкой исполнил гимн Великобритании!

 

 Вот он, God Save The King в его интерпретации:

А вам кто запомнился больше всех?

Шакира, много Неймара, Мбаппе, Левандовски, игроки в каждом гараже – галерея селебрити на Гран-при Испании

Фильм об «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?

«Ф-1» урежет пропуски вип-гостям из-за Неймара! А что же он такого сделал?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Ryan Pierse, Mark Thompson; Tim Williams/Global Look Press; Instagram/hannah_waddinghamparishiltonf1erincuthbert_antony00leahwilliamsonnliampayneraphaelvarane; Twitter/shakiraF1DAZN_ES

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ Tun
Из звёзд только Джереми да Шакира
И только Джереми, вероятно, понимает гонки и приходит не с целью посветить своей рожей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
di Malkovich
Ли Уильямсон - милаха. Экстра естественная на фоне остальных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeChat Ostrowski
Ответ Grigpar
По-моему у Кара Делевинь лидирует в гонке обновлений. :)
ага, только из рехаба выписалась ) "обновилась", так сказать ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий