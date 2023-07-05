Пока европейский футбол на паузе, в Лондоне идет «Уимблдон». Но теннисисты тоже любят футбол.

Например, во вторник на «Уимблдон» приехал восьмикратный чемпион Роджер Федерер – большой поклонник «Базеля».

Равновеликая Серена Уильямс в свое время даже играла в форме, вдохновленной сборной Камеруна.

А сейчас они с мужем купили дочери долю в женском футбольном клубе Angel City FC, совладелицами которого стали Натали Портман и Ева Лонгогия.

Новак Джокович обычно болеет за «Црвену Звезду».

Но в 2007-м фоткался и в джерси «Бенфики».

Рафаэль Надаль столкнулся с большим спортом еще до начала своей великой карьеры – его дядя играл за «Барселону».

Но в сознательном возрасте испанец перешел в лагерь «Реала».

И, конечно, активно поддерживал сборную – ему даже давали подержать кубок чемпионов мира.

Наоми Осака поддерживает женский футбол – а именно команду NC Courage.

Главная звезда британского тенниса Эмма Радукану в футболке «Тоттенхэма».

Александр Зверев, конечно, болеет за мюнхенскую «Баварию».

А еще за «Баварию» топит Даниил Медведев – и клуб даже сделал ему именную футболку после победы на US Open.

Стефанос Циципас в этом году на Australian Open потренировался в джерси сборной Японии и выдал в честь этого немного философии: «Футболка символизирует связь спорта с древним духом японского воина и глубоким культурным наследием – честью, целеустремленностью и выдающимся мастерством. Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего».

Энди Маррей так болеет за «Арсенал», что даже чуть не отказался давать автограф ребенку в футболке «Манчестер Юнайтед». Но это не помешало ему засветиться в майке «Милана».

Доминик Тим с детства за «Челси».

А Хуан Мартин дель Потро праздновал победу в Кубке Дэвиса в футболке «Бока Хуниорс».

Анастасия Потапова в этом году попала в скандал из-за футболки «Спартака» – ей даже запретили выходить в ней на матчи.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Matthew Stockman, Robert Prange, Michael Steele, Mike Hewitt, Phil Cole; AFP/ALEJANDRO PAGNI; Twitter/ChampionsLeague, FCBayernES