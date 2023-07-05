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Медведев – за «Баварию», Радукану – за «Тоттенхэм», а Потапова – со скандалом за «Спартак». Теннисисты в футбольных джерси

Серена Уильямс Серена Уильямс
Уимблдон Уимблдон
Даниил Медведев Даниил Медведев
Энди Маррей Энди Маррей
Наоми Осака Наоми Осака
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Эмма Радукану Эмма Радукану
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
ATP ATP
Хуан Мартин дель Потро Хуан Мартин дель Потро
Роджер Федерер Роджер Федерер
Новак Джокович Новак Джокович
Доминик Тим Доминик Тим
Александр Зверев Александр Зверев
Анастасия Потапова Анастасия Потапова
WTA WTA
Теннис Теннис

Пока европейский футбол на паузе, в Лондоне идет «Уимблдон». Но теннисисты тоже любят футбол.

Например, во вторник на «Уимблдон» приехал восьмикратный чемпион Роджер Федерер – большой поклонник «Базеля».

Равновеликая Серена Уильямс в свое время даже играла в форме, вдохновленной сборной Камеруна.

А сейчас они с мужем купили дочери долю в женском футбольном клубе Angel City FC, совладелицами которого стали Натали Портман и Ева Лонгогия.

Новак Джокович обычно болеет за «Црвену Звезду».

Но в 2007-м фоткался и в джерси «Бенфики».

Рафаэль Надаль столкнулся с большим спортом еще до начала своей великой карьеры – его дядя играл за «Барселону».

Но в сознательном возрасте испанец перешел в лагерь «Реала».

И, конечно, активно поддерживал сборную – ему даже давали подержать кубок чемпионов мира.

Наоми Осака поддерживает женский футбол – а именно команду NC Courage.

Главная звезда британского тенниса Эмма Радукану в футболке «Тоттенхэма».

Александр Зверев, конечно, болеет за мюнхенскую «Баварию».

А еще за «Баварию» топит Даниил Медведев – и клуб даже сделал ему именную футболку после победы на US Open.

Стефанос Циципас в этом году на Australian Open потренировался в джерси сборной Японии и выдал в честь этого немного философии: «Футболка символизирует связь спорта с древним духом японского воина и глубоким культурным наследием – честью, целеустремленностью и выдающимся мастерством. Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего».

Энди Маррей так болеет за «Арсенал», что даже чуть не отказался давать автограф ребенку в футболке «Манчестер Юнайтед». Но это не помешало ему засветиться в майке «Милана».

Доминик Тим с детства за «Челси».

А Хуан Мартин дель Потро праздновал победу в Кубке Дэвиса в футболке «Бока Хуниорс».

Анастасия Потапова в этом году попала в скандал из-за футболки «Спартака» – ей даже запретили выходить в ней на матчи.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Matthew Stockman, Robert Prange, Michael Steele, Mike Hewitt, Phil Cole; AFP/ALEJANDRO PAGNI; Twitter/ChampionsLeagueFCBayernES

1 комментарий

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Сергей Найдин
Лучшая футболка у Насти Потаповой!
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