Обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал. Так празднуют главную победу в жизни
«Денвер» – чемпион НБА! Это первый титул в истории клуба, к нему шли 47 лет – дольше всех в лиге.
«Наггетс» закрыли финальную серию дома, в пятом матче с «Майами».
Все закончилось вот так: титул и MVP финала у Николы Йокича.
Главный тренер Майк Мэлоун = восторг.
А у Джамала Мюррэя в пиковый момент – слезы без остановки.
Никола – наоборот, совсем кремень. Не зря чемпион еще и праздничных речей.
На контрасте с плачущим Джамалом из этого же видео – весь спектр эмоций.
За искреннюю радость отвечают другие.
Например, жена Йокича – Наталия.
И ролевые игроки.
А что, быть счастливыми после чемпионского титула – тоже роль!
В этом финале и вообще победном плей-офф как раз Николе помогали в разные моменты разные люди.
Даже новички – как Кристиан Браун. Чемпион в первый же год, с заметным влиянием в команде!
Хотя и Джамала видели таким – сразу после сирены.
Главное, что делал Никола – целовал.
И его целовали тоже. Братья, например.
По-настоящему веселила MVP только эта награда – почти уже двухлетняя дочь.
И для нее есть чмок.
И для супруги 😘
Аарон Гордон тем временем знакомился со своей прелестью.
Кубок обнимали по очереди – какая нежность! Почти для всех это главная победа в жизни.
И показывали, как правильно улыбаться во весь рот.
Приятно побеждать дома.
Вся арена празднует!
Заслужили!
Кубок – впервые в Денвере.
Чемпионская банда!
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Justin Edmonds
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