«Денвер» – чемпион НБА! Это первый титул в истории клуба, к нему шли 47 лет – дольше всех в лиге.

«Наггетс» закрыли финальную серию дома, в пятом матче с «Майами».

Все закончилось вот так: титул и MVP финала у Николы Йокича.

Главный тренер Майк Мэлоун = восторг.

А у Джамала Мюррэя в пиковый момент – слезы без остановки.

Никола – наоборот, совсем кремень. Не зря чемпион еще и праздничных речей.

На контрасте с плачущим Джамалом из этого же видео – весь спектр эмоций.

За искреннюю радость отвечают другие.

Например, жена Йокича – Наталия.

И ролевые игроки.

А что, быть счастливыми после чемпионского титула – тоже роль!

В этом финале и вообще победном плей-офф как раз Николе помогали в разные моменты разные люди.

Даже новички – как Кристиан Браун. Чемпион в первый же год, с заметным влиянием в команде!

Хотя и Джамала видели таким – сразу после сирены.

Главное, что делал Никола – целовал.

И его целовали тоже. Братья, например.

По-настоящему веселила MVP только эта награда – почти уже двухлетняя дочь.

И для нее есть чмок.

И для супруги 😘

Аарон Гордон тем временем знакомился со своей прелестью.

Кубок обнимали по очереди – какая нежность! Почти для всех это главная победа в жизни.

И показывали, как правильно улыбаться во весь рот.

Приятно побеждать дома.

Вся арена празднует!

Заслужили!

Кубок – впервые в Денвере.

Чемпионская банда!

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Justin Edmonds