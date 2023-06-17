15 комментариев

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Стадион на горе, где проведет сезон «Барселона». Идея понравилась не всем

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В апреле стало известно, что в сезоне-2023/24 «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе. На нем давно уже не проводились футбольные матчи и крупные турниры, но теперь это случится. 

«Барселона» переезжает из-за реконструкции «Камп Ноу»

«Барса» рассчитывает вернуться на «Камп Ноу» в сезоне-2024/25 с 50% вместимостью, а завершены работы будут еще через сезон. Касаемо Олимпийского стадиона, в мае El Pais сообщил, что «Барса» снизит цены на абонементы на 50% – они будут стоить от 175 до 870 евро.

К концу месяца абонементы оформили примерно 7 тысяч болельщиков. Бывший директор «Барселоны» Жауме Льопис назвал переезд возмутительным и добавил: «Они инвестируют 20 миллионов, которые не отбить. Стадион устарел и вместит лишь 40 тысяч человек».

Считается, что сейчас вместимость составляет 55 926 зрителей. Затраты на небольшую реконструкцию, связанную с адаптацией стадиона под требования Ла Лиги, действительно оцениваются в 20 миллионов.

Стадион был реконструирован к летней Олимпиаде

Краткая история: стадион в этом десятилетии отметит гигантский юбилей – ему исполнится 100 лет. Открыт он был в 1929 году на международной выставке Expo, и в честь открытия сборная Каталонии неожиданно переиграла английский «Болтон» 4:0. Стадион принял бы и Олимпиаду-1936, но ее отдали Германии. А альтернативная Олимпиада, которую как раз планировалось провести здесь в знак протеста против Игр в Германии, не состоялась из-за начала Гражданской войны в Испании. Тогда арену использовали как центр для беженцев.

На тот момент Олимпийский стадион был многоцелевым сооружением: оказался пригоден для легкой атлетики, футбола, регби, автоспорта, бокса, фехтования, хоккея и бейсбола. В середине прошлого века принимал Средиземноморские игры, а потом был практически заброшен. Например, в 1970-х использовался как паддок для команд «Формулы-1» (гран-при Испании проходил четыре раза). В 1975-м гонки едва не бойкотировали из-за аварийного состояния комплекса.

Все изменила летняя Олимпиада-1992 в Барселоне: стадион пережил реконструкцию и увеличение вместимости до 70 тысяч человек, принял Кубок мира по легкой атлетике, а затем и олимпийские соревнования плюс церемонии открытия и закрытия. А за 10 лет до этого на арене репетировали церемонию открытия ЧМ-1982, который проходил в Испании. К Олимпиаде же было перестроено все, кроме фасада: его специально оставили, чтобы подчеркнуть историческую связь.

Сейчас с любой стороны, заметно, что постройки не очень современные, но до сих они смотрятся аккуратно и уютно. А место сейчас, в отличие от 1992 года, очень тихое и спокойное.

Вот такой обзор справа от стадиона.

Здесь вход на трибуну, которая закрывается крышей.

Еще один вход.

А вот Олимпийский факел.

И сам стадион. Да, не очень современный и с беговыми дорожками, но вживую все равно смотрится здорово.

Еще один заметный атрибут – часы.

Олимпийский стадион был домом «Эспаньола»

На протяжении 12 лет – с 1997-го по 2009-й – на этом стадионе играл «Эспаньол», пока не переехал на новенький «Эль-Прат».

Сейчас «Эспаньол» кочует из Сегунды в Примеру и обратно, а тогда выглядел прилично. Экс-президент «Эспаньола» Дани Санчес Либре вспоминал: «Эспаньол» был очень хорош там. Мы выиграли два Кубка Испании и добрались до финала Кубка УЕФА. Никаких жалоб насчет стадиона. Не было так, чтобы я каждый день думал о том, как хочу его покинуть, это отличная арена. Там были радостные моменты, которых не было на других стадионах».

При этом мэр Барселоны Жоан Клос предлагал «Эспаньолу» и дальше играть на Олимпийском стадионе. Либре рассказывал: «Он предложил мне контракт на 99 лет с оплатой в один евро каждый год, но с реконструкцией стадиона. Я бы согласился, но не посмел – фанаты очень ждали переезда на «Эль-Прат».

Название – в честь бывшего президента, титул для Тотти и много концертов

Олимпийский стадион расположен на горе Монтжуик. Он назван в честь Луиса Компаниса – президента Каталонии в годы Гражданской войны в Испании, который был расстрелян в 1940 году в замке Монтужик сторонниками Франко.

Помимо чемпионата Испании здесь проводились матчи за Суперкубок, финал Кубка Испании, а также встречи сборной – всего их было восемь, а последняя состоялась в 2004-м, когда Эчеберрия и Бараха принесли испанцам победу 2:1 над перуанцами. Арена была домашней и для сборной Андорры. Также проходили соревнования по регби.

Еще на этом стадионе прошли решающие матчи молодежного Евро U-21 в 1996-м. В финале встретились Испания и Италия, по голу забили 18-летний Рауль и 19-летний Тотти, а послематчевые пенальти лучше выполнили итальянцы (промахнулись Пануччи, де ла Пенья и Рауль).

За последние 25 лет на стадионе проводилось множество концертов популярнейших исполнителей: Rolling Stones, Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Coldplay, Prodigy, Muse, Red Hot Chili Peppers и других.

Что сейчас нужно стадиону для матчей «Барселоны»

Планируется, что реконструкция пройдет в три этапа. Первые работы начались еще в декабре – замена системы дренажа, установка нового резервуара для воды, установка систем телевещания. Следующий этап – адаптация необходимого уровня освещения, установка турникетов и телекоммуникационных сетей, а также монтаж комментаторской трибуны.

Третий этап начнется в конце июля и завершится в начале сезона-2023/24. Он включит в себя установку кресел в вип-зонах и камер для ВАР, а еще – билетных касс и фаншопа. Кроме того, будут проведены финальные манипуляции с газоном.

Новый сезон в Испании стартует 12 августа. «Барселона», по-видимому, на старте будет играть гостевые матчи.

Фото: AFP/PAU BARRENA, DOMINIQUE LERAULT, XAVIER BONILLA; globallookpress.com/David Zorrakino, carlos sanchez, Uwe Kraft, Jacek Sopotnicki; AP/David Zorrakino; Gettyimages.ru/Blom

15 комментариев

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g-flex
выглядит стадион шикарно. Аутентично и утончённо.
+34
0
+34
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Малейй
У меня пахан(царствие небесное)был на этом стадионе в 90хх!!Играл Єспаньол матч примеры!!Рассказывал что футболистов на этом стадионе вообще не видно!
+8
-2
+6
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Serge Vendino
Ответ g-flex
выглядит стадион шикарно. Аутентично и утончённо.
Ага, можно было бы и два года на нем провести вместо возвращения на Камп Ноу с половиной вместимости
+3
0
+3
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Данил
Ответ g-flex
выглядит стадион шикарно. Аутентично и утончённо.
Стадион выглядит очень круто, но беговые дорожки конечно портят впечатление, для зрителей все-таки минус. Полного погружения в футбол не чувствуется на таких стадиках, но это уже кому как
+3
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+3
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fidgety_heart
Шикарный стадион для легкой атлетики. Для футбола беговые дорожки все портят, за воротами вообще километр до трибун
+2
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Бронислав Каминский
тв-картинка,по всей видимости,будет отстойной из-за беговых дорожек..
+2
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moldfan
Выглядит прикольно. Проблема только, что смотреть сам футбол на таких стадионах, удовольствия мало. Ничего не видно.
+2
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achrustalev
Стадион очень крутой. Был там! Самое классное, что приходит в голову: лучшее зажжение олимпийского огня (по крайней мере, по тем временам) — посмотрите видео; Фредди Меркюри и Монсеррат Кабалье.
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Criptonit
Нормальный стадик кстати
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ni22
На фото не матч по американскому футболу; это регби юнион
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Alexlagodny
Выбор не большой, поэтому придется потерпеть. А по поводу не видно футболистов, ерунда. Нормально всё видно.
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Семён Жуйло
Я там был. Стадион, конечно совсем не футбольный, но и жаловаться особо не на что. Все видно и слышно. Если поле будет с нормальным газоном - футбол не пострадает.
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bevooch
Ответ fidgety_heart
Шикарный стадион для легкой атлетики. Для футбола беговые дорожки все портят, за воротами вообще километр до трибун
Ну раз уважаемый эксперт со спортса считает так, то Барса может поиграть домашние матчи этого сезона в Мадриде, Гибралтаре или в Майами.
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Balt
Ответ fidgety_heart
Шикарный стадион для легкой атлетики. Для футбола беговые дорожки все портят, за воротами вообще километр до трибун
40 метров. Много.
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