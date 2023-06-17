15 комментариев

В апреле стало известно, что в сезоне-2023/24 «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе. На нем давно уже не проводились футбольные матчи и крупные турниры, но теперь это случится.

«Барселона» переезжает из-за реконструкции «Камп Ноу»

«Барса» рассчитывает вернуться на «Камп Ноу» в сезоне-2024/25 с 50% вместимостью, а завершены работы будут еще через сезон. Касаемо Олимпийского стадиона, в мае El Pais сообщил, что «Барса» снизит цены на абонементы на 50% – они будут стоить от 175 до 870 евро.

К концу месяца абонементы оформили примерно 7 тысяч болельщиков. Бывший директор «Барселоны» Жауме Льопис назвал переезд возмутительным и добавил: «Они инвестируют 20 миллионов, которые не отбить. Стадион устарел и вместит лишь 40 тысяч человек».

Считается, что сейчас вместимость составляет 55 926 зрителей. Затраты на небольшую реконструкцию, связанную с адаптацией стадиона под требования Ла Лиги, действительно оцениваются в 20 миллионов.

Стадион был реконструирован к летней Олимпиаде

Краткая история: стадион в этом десятилетии отметит гигантский юбилей – ему исполнится 100 лет. Открыт он был в 1929 году на международной выставке Expo, и в честь открытия сборная Каталонии неожиданно переиграла английский «Болтон» 4:0. Стадион принял бы и Олимпиаду-1936, но ее отдали Германии. А альтернативная Олимпиада, которую как раз планировалось провести здесь в знак протеста против Игр в Германии, не состоялась из-за начала Гражданской войны в Испании. Тогда арену использовали как центр для беженцев.

На тот момент Олимпийский стадион был многоцелевым сооружением: оказался пригоден для легкой атлетики, футбола, регби, автоспорта, бокса, фехтования, хоккея и бейсбола. В середине прошлого века принимал Средиземноморские игры, а потом был практически заброшен. Например, в 1970-х использовался как паддок для команд «Формулы-1» (гран-при Испании проходил четыре раза). В 1975-м гонки едва не бойкотировали из-за аварийного состояния комплекса.

Все изменила летняя Олимпиада-1992 в Барселоне: стадион пережил реконструкцию и увеличение вместимости до 70 тысяч человек, принял Кубок мира по легкой атлетике, а затем и олимпийские соревнования плюс церемонии открытия и закрытия. А за 10 лет до этого на арене репетировали церемонию открытия ЧМ-1982, который проходил в Испании. К Олимпиаде же было перестроено все, кроме фасада: его специально оставили, чтобы подчеркнуть историческую связь.

Сейчас с любой стороны, заметно, что постройки не очень современные, но до сих они смотрятся аккуратно и уютно. А место сейчас, в отличие от 1992 года, очень тихое и спокойное.

Вот такой обзор справа от стадиона.

Здесь вход на трибуну, которая закрывается крышей.

Еще один вход.

А вот Олимпийский факел.

И сам стадион. Да, не очень современный и с беговыми дорожками, но вживую все равно смотрится здорово.

Еще один заметный атрибут – часы.

Олимпийский стадион был домом «Эспаньола»

На протяжении 12 лет – с 1997-го по 2009-й – на этом стадионе играл «Эспаньол», пока не переехал на новенький «Эль-Прат».

Сейчас «Эспаньол» кочует из Сегунды в Примеру и обратно, а тогда выглядел прилично. Экс-президент «Эспаньола» Дани Санчес Либре вспоминал: «Эспаньол» был очень хорош там. Мы выиграли два Кубка Испании и добрались до финала Кубка УЕФА. Никаких жалоб насчет стадиона. Не было так, чтобы я каждый день думал о том, как хочу его покинуть, это отличная арена. Там были радостные моменты, которых не было на других стадионах».

При этом мэр Барселоны Жоан Клос предлагал «Эспаньолу» и дальше играть на Олимпийском стадионе. Либре рассказывал: «Он предложил мне контракт на 99 лет с оплатой в один евро каждый год, но с реконструкцией стадиона. Я бы согласился, но не посмел – фанаты очень ждали переезда на «Эль-Прат».

Название – в честь бывшего президента, титул для Тотти и много концертов

Олимпийский стадион расположен на горе Монтжуик. Он назван в честь Луиса Компаниса – президента Каталонии в годы Гражданской войны в Испании, который был расстрелян в 1940 году в замке Монтужик сторонниками Франко.

Помимо чемпионата Испании здесь проводились матчи за Суперкубок, финал Кубка Испании, а также встречи сборной – всего их было восемь, а последняя состоялась в 2004-м, когда Эчеберрия и Бараха принесли испанцам победу 2:1 над перуанцами. Арена была домашней и для сборной Андорры. Также проходили соревнования по регби.

Еще на этом стадионе прошли решающие матчи молодежного Евро U-21 в 1996-м. В финале встретились Испания и Италия, по голу забили 18-летний Рауль и 19-летний Тотти, а послематчевые пенальти лучше выполнили итальянцы (промахнулись Пануччи, де ла Пенья и Рауль).

За последние 25 лет на стадионе проводилось множество концертов популярнейших исполнителей: Rolling Stones, Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Coldplay, Prodigy, Muse, Red Hot Chili Peppers и других.

Что сейчас нужно стадиону для матчей «Барселоны»

Планируется, что реконструкция пройдет в три этапа. Первые работы начались еще в декабре – замена системы дренажа, установка нового резервуара для воды, установка систем телевещания. Следующий этап – адаптация необходимого уровня освещения, установка турникетов и телекоммуникационных сетей, а также монтаж комментаторской трибуны.

Третий этап начнется в конце июля и завершится в начале сезона-2023/24. Он включит в себя установку кресел в вип-зонах и камер для ВАР, а еще – билетных касс и фаншопа. Кроме того, будут проведены финальные манипуляции с газоном.

Новый сезон в Испании стартует 12 августа. «Барселона», по-видимому, на старте будет играть гостевые матчи.

Фото: AFP/PAU BARRENA, DOMINIQUE LERAULT, XAVIER BONILLA; globallookpress.com/David Zorrakino, carlos sanchez, Uwe Kraft, Jacek Sopotnicki; AP/David Zorrakino; Gettyimages.ru/Blom