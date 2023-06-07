8 комментариев

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Вся красота мая: закаты над Петербургом, Монтевидео и Новой Зеландией, Анчелотти смотрит на счастье Холанда, 🐶 на скейте

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Выбор фоторедактора Артема Шмелева.

2 мая. Лучший вратарь плей-офф НХЛ за работой. Здесь Сергей Бобровский останавливает наскоки вечно перспективного «Торонто».

East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Карьера Бобровского – американские горки: дважды брал «Везину», впервые вышел в финал, но между этим была пропасть

4 мая. Королевская резиденция итальянского футбола теперь в Неаполе. Через 33 года ожидания «Наполи» выиграл скудетто.

East News/Alberto PIZZOLI / AFP

Неаполь после чемпионства – город-вечеринка! Везде салюты, слезы счастья и дух Марадоны

5 мая. Спустя неделю после этого фото Дюрэнт и Букер вылетят из плей-офф, а тренер Уильямс – из клуба. Но пока летящий на нас мяч делает празднование суперзвезд «Финикса» еще драйвовее и яростнее.

East News/AP Photo/Matt York

5 мая. Вид на мост «Золотые Ворота» в бухте Сан-Франциско, где проходят соревнования по парусному спорту.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

6 мая. Канело Альварес избивает Джона Райдера, а судья подсматривает, пора ли останавливать бой. Не пора. Мексиканец победил по очкам.

Gettyimages.ru/Hector Vivas

6 мая. Арина Соболенко наслаждается триумфом в Мадриде, в финале турнира белоруска обыграла лидера женского тенниса Игу Швентек.

East News/AP Photo/Manu Fernandez

6 мая. Крайстчерч, Новая Зеландия. Сюжет в регбийном матче только подчеркивает красивейший закат.

Gettyimages.ru/Joe Allison

7 мая. Удивительно, как заморозилось движение лошади и наездницы. Все еще не до конца верю, что они настоящие, а не фигура. Но фотоагентство уверенно пишет: Джемма Стивенс и ее Халапеньо на соревнованиях в английской деревне Бадминтон.

Gettyimages.ru/Michael Steele

7 мая. Такого в наших подборках еще не было. Его зовут Хантер, и он участвует в соревнованиях по скейтбордингу на крупной выставке в Таиланде.

Gettyimages.ru/Lauren DeCicca

8 мая. И снова новинка! Бокатор (древнее боевое искусство из Камбоджи) на Играх Юго-Восточной Азии. В руках спортсменки пхак – традиционный кхмерский топор.

East News/TANG CHHIN Sothy / AFP

10 мая. Очень красное на очень черном – это Лала Крамаренко на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике.

РИА Новости/Григорий Сысоев

12 мая. Тень помогает Алене Остапенко отбить мяч на турнире в Риме.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

13 мая. Пэчворк из шарфов, флагов и баннеров в поддержку «Баварии».

East News/Christof STACHE / AFP

13 мая. Вид на природу и мост в Умбрии, по которому проезжает пелотон на Джиро д’Италия.

East News/Luca Bettini / AFP

13 мая. Недооцененный жест месяца: Ромелу Лукаку после гола «Сассуоло» отдает дань уважения одновременно Андрею Аршавину и Артему Дзюбе. Да, эта фотография здесь только для этой фейк-подписи.

East News/GABRIEL BOUYS / AFP

13 мая. Санкт-Петербург радует чемпионский автобус «Зенита» потрясающим цветом вечернего неба.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

15 мая. Еще один чемпионский парад. «Барселона» проезжает мимо толпы радостных фанатов впервые с сезона-2018/19.

East News/AP Photo/Joan Monfort

«Барса» отметила чемпионство ярким парадом – Хави даже раздавал фанатам напитки

16 мая. Третий месяц подряд продолжаем пополнять коллекцию драматичных портретов Андрея Рублева. Это фото из Рима.

Filippo MONTEFORTE / AFP

16 мая. Деревня Бадминтон уже была в подборке, а сейчас и вид спорта бадминтон. Фотограф придумал сюжет с выныривающими из красного градиента индонезийскими спортсменками.

Gettyimages.ru/Lintao Zhang

16 мая. Этот болельщик очень пытался, но Майк Траут из «Лос-Анджелес Энджелс» был первым.

А ведь отличная картинка для потенциальных мемов. Мои варианты

17 мая. Выразительный взгляд Карло Анчелотти на счастье Эрлинга Холанда и Пепа Гвардиолы.

East News/Oli SCARFF / AFP

18 мая. Даже Леброн Джеймс проигрывает возрасту и новым суперзвездам НБА. «Лейкерс» всухую вылетают от «Денвера» Николы Йокича.

Gettyimages.ru/Matthew Stockman

Леброн устал и завершит карьеру летом? Есть 100 млн причин не верить в это

19 мая. Вода бассейна в Калифорнии искажает лицо и фигуру пловчихи Алисии Уилсон.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

19 мая. Мы в центре Defi Wind, крупнейшего события в виндсерфинге (1200 участников!) на Средиземном море.

East News/Charly TRIBALLEAU / AFP

22 мая. В Бразилии отключили огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом. Как не воспользоваться поводом, и не добавить великую статую Иисуса Христа в подборку спортивных фото.

East News/CARLOS FABAL / AFP

24 мая Еще один невероятный закат. Это небо над легендарным стадионом «Сентенарио» в Монтевидео перед матчем Кубка Либертадорес.

East News/AP Photo/Matilde Campodonico

26 мая. Мы снова на Джиро д’Италия, но теперь совсем другой вид. Это Доломитовые Альпы, перевал Пассо Джау.

East News/Luca Bettini / AFP

27 мая. Сенсационные «Хит» уже в финале НБА. Джимми Батлер поочередно выносит в плей-офф «Нью-Йорк», «Милуоки», «Бостон» (на фото) и вообще делает все, чтобы его майка в будущем висела под сводами арены в Майами.

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

27 мая. Нетипичный видна Гран-при Монако, который ассоциируется с роскошью, морем и сотнями яхт. В этом году болиды топ-команд (на фото – «Мерседес») эвакуировали в стиле «Цирка дю Солей».

East News/Jeff PACHOUD / AFP

27 мая. Главная боль месяца. «Боруссия» неловко провела чемпионский матч и рухнула на второе место по итогам сезона. Игроки лежат на фоне шокированных трибун «Сигнал Идуна Парк».

East News/AP Photo/Michael Probst

Фаны «Боруссии» не ушли после матча – благодарили команду, несмотря на упущенный титул

27 мая. У этого фото совсем другое настроение. «Бенфика» выиграла чемпионство впервые за четыре года, и Рогер Шмидт взмывает вверх.

East News/AP Photo/Armando Franca

28 мая. Эмоции стильного Сэма Эллардайса в четвертом и прощальном матче во главе «Лидса». Биг Сэм не спас клуб от вылета и отработал в «Лидсе» меньше месяца.

Gettyimages.ru/Gareth Copley

30 мая. Взлет к звездам новейшего чуда мирового спорта. Виктор Вембаньяма ведет «Метрополитан» к чемпионству во Франции и готовится к неминуемому первому выбору на драфте НБА в июне. Подобного ажиотажа перед появлением молодого игрока в НБА не было со времен Леброна.

East News/Christophe ARCHAMBAULT / AFP

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

31 мая. Тоже Франция и тоже темнота. Сумеречный вид на Корт имени Филиппа Шатрие, главную площадку «Ролан Гаррос».

East News/Thomas SAMSON / AFP

31 мая. Приятно, что в этом мире есть неизменные вещи. «Севилья» и ее болельщики снова наслаждаются победой в Лиге Европы.

East News/Joe Klamar / AFP

Вся красота апреля: распущенные волосы Холанда, череп в Сахаре, боль поражений Яна и Янниса

Вся красота марта: Аргентина встречает чемпионов, Дюрэнт сияет, Саудовская Аравия обгоняет будущее

8 комментариев

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TowelieRU
Спасибо за эту рубрику и за фотографии, как всегда превосходно. Особенно понравились в этот раз фотографии Крамаренко и Уилсон, это надо же так поймать кадр
+12
0
+12
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Андрей Амурский
Анчелотти классно поймали))
+5
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wmfrxwf5rq
Анчелотти так афигевает от Холланда с Пепом😂
+3
0
+3
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Милитаризм
У меня только один вопрос - зачем вместо слова "собака" ставить эмодзи?
+3
0
+3
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терминатор киборгов
с коняшкой топчик!
+2
0
+2
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Sergei Babak
27 мая: «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон», в такой последовательности.
+1
0
+1
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