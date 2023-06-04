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😭 Последние мгновения Бензема в футболке «Реала» – с голом и овациями «Бернабеу»

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Ушел!

Карим Бензема провел последний матч в футболке «Реала». Француз вышел в стартовом составе на 38-й тур чемпионата Испании против «Атлетика» и реализовал пенальти на 72-й минуте.

Последний 11-метровый за «Реал»! Разбег...

... и традиционный гол! Мяч полетел по центру, вратарь упал в угол. 

Можно больше не сдерживать эмоции. 

И принимать поздравления партнеров. 

Лучший способ попрощаться и сказать: «Фанаты «Реала», это все для вас»!

Сразу после этого Бензема покинул поле. 

Карло Анчелотти выпустил Луку Модрича, чтобы Карим попрощался с клубом под овации.

Аплодировали все: партнеры по команде, болельщики, тренерский штаб. Легенда покидает «Сантьяго Бернабеу» – это было очень эмоционально. И для Карима, и для всех-всех-всех в «Реале».

После финального свистка Бензема вернулся на поле, чтобы взлететь! 

И еще раз попрощаться. 

А потом ушел...

Будете скучать по Кариму?

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Alain JOCARD / AFP, AP Photo/Michel Euler, AP Photo/Bernat Armangue; Real Madrid; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

29 комментариев

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VuNePonimaete
Как же грустно... 😢14 лет в клубе, столько трофеев и побед он нам принес, не верится что уходит... 😥
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notfromrashka
Кто бы мог подумать, что после ухода Роналду француз так заиграет, еще и ЗМ получит, красавчик одним словом. Помню сколько хейта была в начале его мадридского пути … но итог очень достойный, вписал свое имя в историю одного из самых крутых клубов.
+41
0
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TaR
Карим, конечно, выгрыз себе место в Реале и стал настоящей легендой! Все что не удалось со сборной - с лихвой компенсировалось в Реале. В ВВС казалось что Бензема третье лицо, а по факту чуть ли не первое!
+22
-1
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manchester united
Перебинтованная правая и капитанская повязка на левой - часть легендарного образа)
+12
-1
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Тиджани Бабангида
Для «Реала» Бензема практически стал такой-же легендой,как Месси для «Барселоны».
Пусть его выбор дальнейшей карьеры окажется для него верным шагом.
+6
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Zidan GOAT
Самое обидное расставание со времён прощания с Зиданом..
Очень грустно
+6
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Рахил Тагиев
Ответ Болдербилдер
Почему на Бернабеу сектор за воротами всегда накрыт баннером?
не доделали после реконструкции, на след сезон уже не будет баннера
+6
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Extrim
Замена на Модрича символична! Лука вечный! Бенз Король 👑!!
+5
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JENNINGS
Спасибо за всё, Легенда!
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VuNePonimaete
Ответ Erlan Malikov
Конечно это все грустно, но рано или поздно он бы все равно ушел. Тут хотя бы все заранее могут подготовиться к следующему сезону, целое трансферное окно впереди. Надеюсь Перес не подведет ✊🏻
Просто грустно так часто провожать Легенд, а за последние 5 лет у нас их ого сколько ушло, а потом ещё Модрич уйдет😥
+2
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Dmitriy Racheev
Новый формат на спортс - фотокомиксы. 8+
Очень удобно учить язык, если осилил алфавит
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Болдербилдер
Ответ Рахил Тагиев
не доделали после реконструкции, на след сезон уже не будет баннера
Ааа... а я думал это из-за безопасности, хотя потом подумал, зачем так близко тогда делать трибуну.

Понятно теперь.
+1
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Zidan GOAT
Ответ Erlan Malikov
Ага, самое обидное было за Касильяса, столько лет в клубе, даже не проводили нормально Легенду
Если брать Касильяса, то на тот момент фанаты уже знали какого это играть без него
Сейчас после ухода Бензема остались большие вопросы насчёт будущего…
+1
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Erlan Malikov
Ответ VuNePonimaete
Как же грустно... 😢14 лет в клубе, столько трофеев и побед он нам принес, не верится что уходит... 😥
Конечно это все грустно, но рано или поздно он бы все равно ушел. Тут хотя бы все заранее могут подготовиться к следующему сезону, целое трансферное окно впереди. Надеюсь Перес не подведет ✊🏻
+3
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витёк07
будем скучать!!!
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Erlan Malikov
Ответ Zidan GOAT
Если брать Касильяса, то на тот момент фанаты уже знали какого это играть без него Сейчас после ухода Бензема остались большие вопросы насчёт будущего…
Тут не поспоришь) Все зависит от трансферного окна, так как на данный момент даже не могу сказать, кто может полноценно закрыть позицию Бензема
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Zidan GOAT
Ответ Erlan Malikov
Тут не поспоришь) Все зависит от трансферного окна, так как на данный момент даже не могу сказать, кто может полноценно закрыть позицию Бензема
Если получиться забрать Кейна, то будет шикарно
По функционалу, наверно единственный футболист в мире, которого можно с Бензема сравнить
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Erlan Malikov
Ответ Ivan Vladyko
Ну Марсело сам потихоньку сливался. Рамос и Касильяс пусть и по-разному, но учитывая окружающий контекст, то и вправду, что не так обидно расставались. А Роналду, вообще, удачно продали - особой грусти в связи с этим и не было, если рассуждать с точки зрения пользы для клуба
Рамосу слегка денег не доплатили, а Касильяс это не про деньги
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Zidan GOAT
Ответ Erlan Malikov
Хорошо если так, но что то не верится в это. Все блестающие в АПЛ, почему то не заигрывают в Ла Лиге, и это грустно
Не согласен с этим: Бэйл, Модрич, Роналду, Суарес, Куртуа, Маскерано, Хаби Алонсо
Ещё много примеров можно привести
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Ivan Vladyko
Ответ Erlan Malikov
А как же Роналду, Рамос, Касильяс, Марсело?
Ну Марсело сам потихоньку сливался. Рамос и Касильяс пусть и по-разному, но учитывая окружающий контекст, то и вправду, что не так обидно расставались. А Роналду, вообще, удачно продали - особой грусти в связи с этим и не было, если рассуждать с точки зрения пользы для клуба
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Erlan Malikov
Ответ Zidan GOAT
С ними все же прощались как-то несерьёзно что ли? Единственное наверно Марсело было обидно отпускать, но и он все же не был последние 2-3 года на уровне
Ага, самое обидное было за Касильяса, столько лет в клубе, даже не проводили нормально Легенду
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Erlan Malikov
Ответ Zidan GOAT
Самое обидное расставание со времён прощания с Зиданом.. Очень грустно
А как же Роналду, Рамос, Касильяс, Марсело?
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Erlan Malikov
Ответ VuNePonimaete
Просто грустно так часто провожать Легенд, а за последние 5 лет у нас их ого сколько ушло, а потом ещё Модрич уйдет😥
Это да, но на смену старым легендам, придут новые. Таков уж Реал Мадрид! 💪🏻
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versus_
Из-за Карима и Зидана я смотрел все матчи Реала последние несколько лет. Зидан ушел, но удивительно, что Карим после этого взлетел на еще большую высоту.
Он блестяще провел предзолотой (для себя) год, когда еще играли на маленьком стадионе. Тогда был черед Атлетико по чемпионству, но какой же спурт предпринял Реал во-второй половине сезона, и как же был хорош Карим, как он тащил команду. Считаю, что тот год был лучшим для Карима в Реале и безусловно он бы взял ЗМ еще тогда, но тогда не было трофеев.
А вообще считал Карима умнейшим форвардом второго плана еще задолго да всего этого.
Жаль, что Ла Лига в очередной раз потеряла большую звезду. Она всегда справлялась с этим, но сейчас будет очень трудно, т.к. гении уже туда не ездят.
P.S. Какие глаза Карима при замене на Модрича... Он знает, что последний раз сыграл за Реал.
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Real_v_dushe
Будем
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