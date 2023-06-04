29 комментариев

😭 Последние мгновения Бензема в футболке «Реала» – с голом и овациями «Бернабеу»
Ушел!
Карим Бензема провел последний матч в футболке «Реала». Француз вышел в стартовом составе на 38-й тур чемпионата Испании против «Атлетика» и реализовал пенальти на 72-й минуте.
Последний 11-метровый за «Реал»! Разбег...
... и традиционный гол! Мяч полетел по центру, вратарь упал в угол.
Можно больше не сдерживать эмоции.
И принимать поздравления партнеров.
Лучший способ попрощаться и сказать: «Фанаты «Реала», это все для вас»!
Сразу после этого Бензема покинул поле.
Карло Анчелотти выпустил Луку Модрича, чтобы Карим попрощался с клубом под овации.
Аплодировали все: партнеры по команде, болельщики, тренерский штаб. Легенда покидает «Сантьяго Бернабеу» – это было очень эмоционально. И для Карима, и для всех-всех-всех в «Реале».
После финального свистка Бензема вернулся на поле, чтобы взлететь!
И еще раз попрощаться.
А потом ушел...
Будете скучать по Кариму?
Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Alain JOCARD / AFP, AP Photo/Michel Euler, AP Photo/Bernat Armangue; Real Madrid; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
Пусть его выбор дальнейшей карьеры окажется для него верным шагом.
Очень грустно
Очень удобно учить язык, если осилил алфавит
Понятно теперь.
Сейчас после ухода Бензема остались большие вопросы насчёт будущего…
По функционалу, наверно единственный футболист в мире, которого можно с Бензема сравнить
Ещё много примеров можно привести
Он блестяще провел предзолотой (для себя) год, когда еще играли на маленьком стадионе. Тогда был черед Атлетико по чемпионству, но какой же спурт предпринял Реал во-второй половине сезона, и как же был хорош Карим, как он тащил команду. Считаю, что тот год был лучшим для Карима в Реале и безусловно он бы взял ЗМ еще тогда, но тогда не было трофеев.
А вообще считал Карима умнейшим форвардом второго плана еще задолго да всего этого.
Жаль, что Ла Лига в очередной раз потеряла большую звезду. Она всегда справлялась с этим, но сейчас будет очень трудно, т.к. гении уже туда не ездят.
P.S. Какие глаза Карима при замене на Модрича... Он знает, что последний раз сыграл за Реал.