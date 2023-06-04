29 комментариев

Ушел!

Карим Бензема провел последний матч в футболке «Реала». Француз вышел в стартовом составе на 38-й тур чемпионата Испании против «Атлетика» и реализовал пенальти на 72-й минуте.

Последний 11-метровый за «Реал»! Разбег...

... и традиционный гол! Мяч полетел по центру, вратарь упал в угол.

Можно больше не сдерживать эмоции.

И принимать поздравления партнеров.

Лучший способ попрощаться и сказать: «Фанаты «Реала», это все для вас»!

Сразу после этого Бензема покинул поле.

Карло Анчелотти выпустил Луку Модрича, чтобы Карим попрощался с клубом под овации.

Аплодировали все: партнеры по команде, болельщики, тренерский штаб. Легенда покидает «Сантьяго Бернабеу» – это было очень эмоционально. И для Карима, и для всех-всех-всех в «Реале».

После финального свистка Бензема вернулся на поле, чтобы взлететь!

И еще раз попрощаться.

А потом ушел...

Будете скучать по Кариму?

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Alain JOCARD / AFP, AP Photo/Michel Euler, AP Photo/Bernat Armangue; Real Madrid; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun