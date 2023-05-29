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Фернандо Алонсо проводит лучший сезон «Формулы-1» с 2013-го – уже взял 5 подиумов в 6 стартовых Гран-при и оказался в прямой близости к первой за 10 лет победе. Предыдущая случилась в 2013-м на домашнем Гран-при Испании – и на новый домашний этап двукратный чемпион приехал под невиданным прессом ожиданий фанатов. Они всерьез хотят 33-ю победу Алонсо в «Ф-1» – и видят знаки повсюду.

Например, истерия по числу «33» в принципе – Фернандо получил гараж №33:

Это 33-й Гран-при Испании:

И в честь Алонсо как раз назвали астероид 73533 Alonso – именно в честь возможной 33-й победы.

Истерия – не преуменьшение: когда Алонсо встречался с фанатами на традиционной панели в четверг (есть у всех команд), к нему пришли тысячи фанатов и требовали: «33-я, если можно!»

Просто обычная прогулка по пит-лейн за 3 для до гонки: биток перед боксами, гимн в честь Алонсо:

В момент наивысшей посещаемости толпа едва влезла на пит-лейн:

Краткий сюжет на одном из испански каналов о хаосе с требованиями – под резюме «невиданная Алонсомания».

И безумие началось еще в среду – когда Алонсо внезапно заявился в «деревню «Ф-1» в порту Барселоны разносить сотням фанатов пиццу.

И понеслась: старые победные шлемы, банеры «скоро 33-я победа»...

Требование 33-й – даже в волосах:

Бумажные лица повсюду!

Обращение «мечтаем о великом, Ало»:

Постер «Святого Нандо» – у него теперь даже есть свой аккаунт в запретограме:

Там даже вели перепись локаций, из которых прибыли фанаты для поклонения их новому Святому отцу. Россия тоже в списке!

Но победа стала бы настоящей библейской историей: ведь в квалификации Алонсо повредил днище об гравий в момент самой непонятной погоды (то ли дождь, то ли сухо) и не смог собрать решающий круг. Итог – старт с 8-го места и реалистичные ожидания в виде топ-5 на финище.

Если же Фернандо победит – это будет настоящее чудо. Верите?

Фото: AP Photo/Joan Monfort; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, Hoch Zwei; Gettyimages.ru/Peter Fox; Instargam/fernandoalo_oficial, circuitdebcncat, santonano33, astonmartinf1, elopi23