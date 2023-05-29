Детские фотографии Йокича всегда имеют вирусный эффект, так как добавляют его образу особенное очарование. Последние три сезона сербский центровой доминирует в НБА и забирает призы MVP, а снимки на контрасте порождают юмористический эффект и дают надежду толстякам всей планеты.

Трехлетний Йокич с маленьким Марко Попадичем (тоже баскетболистом в будущем). Эта фотография сделана в 1998 году на арене Сомбора, куда будущие баскетболисты попали благодаря родственникам: отец Попадича тренировал старшего брата Йокича.

Совпадение, в которое невозможно поверить: 5-летний Йокич в фуфайке «Наггетс». Центровой рассказывал, что получил ее в подарок. Мерч малоизвестных клубов вообще не встретишь в Европе, а здесь паренек из Сомбора уже с детства определился со своей будущей командой.

Никола Йокич увлекся не только баскетболом, но и колой. Он рассказывал, что не пил ничего до тренировок, а после них запускал безостановочный цикл ожирения – пил колу и от этого еще больше хотел пить колу.

Вскоре Йокич превратился в «маленького жирного разыгрывающего», которому нравилось возиться с мячом.

Никола, груди Николы, его родители и старший брат.

Страхинья, Никола и Неманья Йокичи.

Те же люди, разве что младший брат перерос всех.

2013, Никола Йокич на чемпионате мира U19 в Чехии против сборной США и своего будущего одноклубника Аарона Гордона.

Серба задрафтуют в 2014 в качестве игрока, который весит 135 килограммов и может сделать 0 отжиманий.

Первые годы Йокича в НБА не позволяли почувствовать его уникальность, больше было насмешек над его внешним видом.

До старта пандемии ему не особенно удавалось похудеть.

Зато «Денвер» позволил Йокичу быть самим собой.

В феврале 2020 года Йокич впервые попал на Матч всех звезд.

И запустил процесс внешних изменений.

К 2022-му Йокич уже двукратный MVP НБА.

И один из лучших атакующих игроков за всю историю лиги.

Фото: AP Photo/Jack Dempsey, CTK; eastnews.ru/AP Photo/Nick Wass; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com; Twitter/ohnohedidnt24, celticslife; reddit.com; basketnews.com/Marko Popadic, RTS; bleacherreport.com; Gettyimages.ru/Harry How, Ethan Mito/Clarkson Creative, Matthew Stockman, Jonathan Daniel,