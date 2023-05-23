Гран-при Монако – традиционный чемпион Европы по гламуру среди этапов «Формулы-1». Каждый местный паддок-клаб заполняют десятки селебрити – а самым ярким досаждают камеры международных трансляций и предложения вручить приз или помахать флагом.

В этом году самой представительной оказалась зона гостеприимства «Ред Булл: туда пришли шериф из «Очень странных дел» Дэвид Харбор, исполнитель главной роли в новом гоночном фильме «Гран Туризмо» Арчи Мадекве, Орландо Блум (да, это он с бородкой), Неймар, Мария Шарапова и Кайли Миноуг.

Обязательная фоточка рядом с болидом – теперь есть у Орландо в новом образе.

И у Харбора – его первый раз!

Мария Шарапова провела на Гран-при два дня – в субботу награждала Макса Ферстаппена призовой шиной обладателю поул-позиции. Глядя на эту фотку, помните: чемпион – один из самых высоких гонщиков с ростом 181 см:

Кайли Миноуг в основном веселилась в паддоке «Ред Булл»: записывала ролики с Дэном Риккардо, меняла туфли на гоночные кроссовки у одной из членов инженерного штата команды и плясала с механиками.

Это ее второй раз за год – в первый она ввела в ступор босса чемпионата Стефано Доменикали на Гран-при Австралии. Тоже танцами!

Засветился и Джеймс Марсден – Циклоп из «Людей Х», самый приятный ковбой из «Мира Дикого Запада» и путешественник по «Трассе 60». Уже третий раз только за этот сезон – может, он тоже готовится к роли в гоночном фильме?

А в боксах «Астон Мартин» побывала бразильская супермодель и бывшая «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио. Может, услышала, что Фернандо Алонсо вновь одинок?

Традиционный для Монако двукратный обладатель «Оскара» Майкл Дуглас – вместе с бывшими пилотами Марком Уэббером и Дэвидом Култхардом.

А это Ширли Бэсси – легендарная автор песен к фильмам о Бонде. Только ее звали записываться несколько раз!

А еще в паддок приходил главный Человек-Паук и Нэйтан Дрейк современности Том Холланд – и пообщался с братом-близнецом из «Ф-1» Ландо Норрисом.

Том вышел нарасхват: его звали и в боксы «Ред Булл»...

...И отмечать финиш клетчатым флагом!

А во время гонки вся компания отправилась на специальную вип-трибуну – там и болела (наверное, за Ферстаппена).

Да, Шарапова вновь пришла с мужем – Александром Гилксом. Прямо как в прошлый раз в Майами!

А кто вам запомнился больше всех?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson; Twitter/F1; Instagram/f1, alessandraambrosio