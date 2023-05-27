11 комментариев

«Лутон» выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ. Команда Роба Эдвардса по пенальти одолела «Ковентри» (1:1 в игровое время) в финале плей-офф. Последний раз «Лутон» выступал в высшей английской лиге в сезоне-1991/92.

Это значит, что к представительному списку стадионов АПЛ добавится «Кенилворт Роуд» – компактный старичок 1905 года.

Раньше футболисты жаловались на устаревший «Крейвен Коттедж», но стадион «Лутона» выглядит еще скромнее. Кажется, здесь ничего не менялось уже много десятилетий.

Ну, кроме названия. В 2015-м клуб переименовал арену на один матч в «Рак простаты Великобритании» – для привлечения внимания к проблеме. Отмечалось, что 10 тысяч зрительских мест на стадионе совпадает с числом мужчин, которые ежегодно умирают от этой болезни в стране.

Если быть точнее – арена «Лутона» вмещает 10 356 зрителей.

И да, «Кенилворт Роуд» может принимать матчи АПЛ. Боссы клуба уверяют – для этого стадиону понадобится апгрейд стоимостью в 10 млн фунтов, что точно не станет проблемой после повышения в классе.

«Нравится вам это или нет, «Кенилворт Роуд» – это реальная жизнь, настоящий футбол старой школы», – говорит исполнительный директор «Лутона» Гэри Свит.

Это и правда так: от стадиона веет олдскульностью. Как вам клубный магазин?

Подходим к самому стадиону.

Здесь досечка, которая напоминает о том, когда следующая игра.

Стадион находится в центре густонаселенного района и плотно примыкает к жилым домам.

Очень плотно.

Местные не против, здесь обожают «Лутон». Исследование 2009 года показало – 47% жителей Лутона считают, что качество их жизни ухудшится, если город лишится профессиональной команды.

53,5% респондентов также заявили, что готовы платить больше муниципального налога, чтобы клуб не развалился. А ведь тогда «Лутон» играл в самом подвале английского футбола.

«Кенилворт Роуд», должно быть, сейчас самый обсуждаемый стадион в стране, – говорит в разговоре с BBC 40-летний фанат Ричард Армстронг, который впервые попал на этот стадион еще в трехлетнем возрасте. – Если мы выйдем в Премьер-лигу, это вернет в дивизион олдскул».

Ричард говорит, что на эту арену ходил еще его дедушка, а теперь двое его детей: «Это место, застрявшее во времени, когда игра была совсем другой. Стадион многое значит для местных».

Отдельного внимания заслуживают уютные цветные сиденья «Кенилворт Роуд».

Вполне возможно, что уже очень скоро зрители на них будут смотреть матчи против «Ман Сити» и «Ливерпуля».

Впрочем, если «Кенилворт Роуд» и вернет элиту английского футбола в прошлое, то ненадолго. «Лутон» с 1955 года стремится переехать на новый стадион. Планам постоянно что-то мешает, но теперь клуб как никогда к этому близок.

«Лутон» и застройщик представили план 23-тысячного стадиона «Пауэр Корт» еще в 2016-м, в 2019-м получили разрешение от города и надеялись завершить работы к 2023-му, но помешал коронакризис. Теперь клуб надеется завершить строительство к концу этого года или началу следующего. Выход в Премьер-лигу значительно облегчит задачу, фактически это профинансирует проект.

В отличие от большинства новых арен, «Пауэр Корт» будет располагаться не на окраине города, а еще ближе к центру, чем старый стадион. Но болельщики надеются, что перед этим «Лутон» красиво попрощается с «Кенилворт Роуд».

Лучшая для этого возможность – первый в истории клуба выход в АПЛ.

Фото: eastnews.ru/Mark Cosgrove, Richard Washbrooke; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Tony Marshall, David Rogers, Richard Heathcote, Stephen Pond, Alex Burstow, Catherine Ivill