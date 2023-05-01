Вот что значит «близость к победам».

В «Формуле-1» сейчас по-спортивному напряженные времена почти в каждой команде. «Ред Булл» – под тяжким прессом растущего внутреннего противостояния Ферстаппена и Переса, «Мерседес» и «Феррари» – в самокопаниях из-за неудачных машин и настроек, в «Альпин» руководство прессует менеджмент за низкие результаты, середняки и аутсайдеры вообще почти всегда под угрозой упускания единственного шанса.

И только у Фернандо Алонсо в «Астон Мартин», кажется, все прекрасно. Нет, серьезно, посмотрите, какой он счастливый!

Вот он на пресс-конференции после Гран-при Майами – просто светится!

А это он после финиша Гран-при Майами:

И даже до старта – никакой разницы, сплошные улыбки и счастье!

И на параде пилотов перед Майами – источает любовь:

Дело не в особенной американской атмосфере: он такой буквально весь 2023-й. Предсезонные тесты, первый Гран-при, второй Гран-при, хаотичная Австралия, спокойный Баку... Алонсо теперь везде одинаковый – с улыбкой чуть ли не шире, чем у Риккардо.

Первая квалификация года:

После попадания в топ-3 в практиках на Гран-при Саудовской Аравии:

Даже без подиума на Гран-при Азербайджана:

Полное счастье:

Особенно силен контраст с 2022-м – почти весь год Алонсо ездил с крайне разочарованным и насупленным выражением лица. Опять же, вы вряд ли определите, с какого Гран-при каждая фотка – он был таким всегда.

Но таким он был не только в 2022-м – на самом деле именно таким «Формула-1» давно отвыкла видеть Алонсо иным. Он немного улыбался только в момент возвращения в «Альпин» в начале 2021-го, но в остальном печальное и напряженное лицо – его обычная гримаса с самого последнего сезона за «Феррари». А он был еще в 2014-м!

В чем же дело? Что же изменилось?

Все объяснит вот эта графика – позиции Алонсо во всех пяти гонках сезона.

А еще он плотно третий в чемпионате – и всего на 44 балла отстает от лидера!

Он десятилетие не был так же близко: в 2014-м было 2 подиума за сезон и 51 балл до лидера после 5 первых гонок,

2015-м всего 11 очков за ВЕСЬ год, в 2016-м – 54 балла, в 2017-м – 17 баллов, в 2018-м – 50 очков, в 2021-м – подиум и всего 81 балл. В 2022-м – столько же.

Причем в те годы он в основном страдал: в 2014-м – из-за фундаментального глубокого непонимания командой своей машины и раздолбайства (вплоть до незарядки аккумулятора для решающих попыток в квалификациях), в 2015-2017-х – из-за слабости и отказов мотора «Хонды» (как следствие – бесконечные штрафы и старты с задних рядов), в 2018-м – из-за слабого мотора «Рено» и глупых ошибок команды (вплоть до отвалившихся колес на тестах), в 2021-2022-м – вновь из-за фундаментальной ненадежности двигателя, трансмиссии и механики (да еще и напарник крайне агрессивно с ним гонялся).

«Я всегда был мотивирован и всегда усердно работал – возможно, просто не находилось команды, которая бы верила в мою скорость, в мои умения подбирать настройки болида и двигаться вперед.

Также у меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. Думаю, в этом причина. Я ничего не менял, это «Астон Мартин» изменила для меня все», – подтвердил №14 после квалификации в Майами.

И к победе он сейчас тоже ближе, чем когда-либо – «Астон Мартин» уже всерьез обсуждает такую возможность!

«Отправляясь в Имолу, Барселону и Монте-Карло мы надеемся продолжать в том же духе. В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего», – заявил Фернандо после Гран-при Майами.

«Мне кажется, в календаре есть несколько трасс, где сочетание мастерства гонщика (Алонсо) с возможностями этой машины могут сотворить магию. Ну, мы попробуем победить в Монако», – подтверждал и шеф «Астон Мартин» Майк Крак.

«Я рад за него. На протяжении стольких лет у него не было хорошей машины, а сейчас он переживает вторую весну или медовый месяц», – порадовался за сменщика предшественник Фернандо в «Астон Мартин» Себастьян Феттель.

А вы рады за главного страдальца «Формулы-1» 2010-х?

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei, Xavi Bonilla, Antonin Vincent, Florent Gooden, Hasan Bratic; instagram.com/fernandoalo_oficial; instagram.com/astonmartinf1