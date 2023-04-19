22 комментария

Вау.

«Наполи» все-таки выиграл чемпионат Италии.

Ну наконец-то!

Неаполитанцы давно в отрыве, лидировали еще с седьмого тура – поэтому на выезде с «Удинезе» их устраивала даже ничья. Все складывалось не так гладко: пропустили уже на 13-й минуте, но в начале второго тайма отыгрались благодаря Виктору Осимхену.

Эти 1:1 остались до финального свистка. А после него началось безумие.

Фанаты полетели на поле, не щадя даже детей.

Черно-белый стадион «Фриули» вдруг перекрасился в голубой.

Конечно, первым делом фанаты «Наполи» побежали к главному герою.

Сетки срывались, ворота использовались не по назначению.

Газон тоже не спасли.

Эмоции!

Кто-то разделил такой важный момент с близкими.

Фанаты ждали этого дня 33 года. За это время кто-то успел подрасти и воспитать новых болельщиков «Наполи».

Кто-то прихватил шорты Зелиньского.

Станислав Лоботка никому не отказывал в фото.

Джакомо Распадори первый год в «Наполи» – и уже чемпион.

Осимхен не только помог взять чемпионство, но и побил рекорд Это’О среди африканцев по голам за сезон в Серии А (22).