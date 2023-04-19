22 комментария

Фанаты «Наполи» захватили стадион «Удинезе». Так выглядит счастье!
Вау.
«Наполи» все-таки выиграл чемпионат Италии.
Ну наконец-то!
Неаполитанцы давно в отрыве, лидировали еще с седьмого тура – поэтому на выезде с «Удинезе» их устраивала даже ничья. Все складывалось не так гладко: пропустили уже на 13-й минуте, но в начале второго тайма отыгрались благодаря Виктору Осимхену.
Эти 1:1 остались до финального свистка. А после него началось безумие.
Фанаты полетели на поле, не щадя даже детей.
Черно-белый стадион «Фриули» вдруг перекрасился в голубой.
Конечно, первым делом фанаты «Наполи» побежали к главному герою.
Сетки срывались, ворота использовались не по назначению.
Газон тоже не спасли.
Эмоции!
Кто-то разделил такой важный момент с близкими.
Фанаты ждали этого дня 33 года. За это время кто-то успел подрасти и воспитать новых болельщиков «Наполи».
Кто-то прихватил шорты Зелиньского.
Станислав Лоботка никому не отказывал в фото.
Джакомо Распадори первый год в «Наполи» – и уже чемпион.
Осимхен не только помог взять чемпионство, но и побил рекорд Это’О среди африканцев по голам за сезон в Серии А (22).
Маэстро Лучано Спаллетти!
«Наполи», ты прекрасен.
Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; AFP/TIZIANA FABI
-20.
Последний тур.
Вираж по торс и синьор Спалетти тоже.
Невозможно было его не любить.
Очень за него рад!
Forza Napoli!