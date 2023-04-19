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Фанаты «Наполи» захватили стадион «Удинезе». Так выглядит счастье!

Наполи Наполи
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
болельщики болельщики
Удинезе Удинезе
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Станислав Лоботка Станислав Лоботка
Футбол Футбол

Вау.

«Наполи» все-таки выиграл чемпионат Италии.

Ну наконец-то!

Неаполитанцы давно в отрыве, лидировали еще с седьмого тура – поэтому на выезде с «Удинезе» их устраивала даже ничья. Все складывалось не так гладко: пропустили уже на 13-й минуте, но в начале второго тайма отыгрались благодаря Виктору Осимхену.

Эти 1:1 остались до финального свистка. А после него началось безумие.

Фанаты полетели на поле, не щадя даже детей.

Черно-белый стадион «Фриули» вдруг перекрасился в голубой.

Конечно, первым делом фанаты «Наполи» побежали к главному герою.

Сетки срывались, ворота использовались не по назначению.

Газон тоже не спасли.

Эмоции!

Кто-то разделил такой важный момент с близкими.

Фанаты ждали этого дня 33 года. За это время кто-то успел подрасти и воспитать новых болельщиков «Наполи».

Кто-то прихватил шорты Зелиньского.

Станислав Лоботка никому не отказывал в фото.

Джакомо Распадори первый год в «Наполи» – и уже чемпион.

Осимхен не только помог взять чемпионство, но и побил рекорд Это’О среди африканцев по голам за сезон в Серии А (22).

Конструктору чемпионской команды не давали прохода. Как не потрогать гения?

Маэстро Лучано Спаллетти!

«Наполи», ты прекрасен.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; AFP/TIZIANA FABI

22 комментария

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Alex_V69
Ура! Особенно рад за немного нашего лысого шарлатана)
+86
-1
+85
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Илья Савчук
Поздравляю всех фанатов Наполи, вы этого долго ждали. p.s. Смотря это, сразу вспоминается как праздновал Зенит во время тренерства Мистера.
+36
-3
+33
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arspurs9
Ну судя по тому, что я видел на видео, игроков Наполи во время этого празднования точно счастливыми не назовешь, они просто пытались спастись от неадекватной толпы
+23
-2
+21
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Vićtor Diaź
Ответ Илья Савчук
Поздравляю всех фанатов Наполи, вы этого долго ждали. p.s. Смотря это, сразу вспоминается как праздновал Зенит во время тренерства Мистера.
Эх, было как вчера…
-20.
Последний тур.
Вираж по торс и синьор Спалетти тоже.
Невозможно было его не любить.
Очень за него рад!
+17
0
+17
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Дмитрий Лютенков
Grazzie Mister!)
Forza Napoli!
+13
0
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Антон Фалафель
Футболисты спасались как могли😳
+7
0
+7
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Evgeny Trifonov
Только чуть попозже началась дичь. Фанатам Удинезе видимо надоело смотреть на чужой праздник жизни, они тоже выбежали на поле и начали мутузить неаполетанцев по итальянской традиции пряжками от ремня. Видимо за безопасность отвечал итальянский коммисар Жибер
+6
0
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смело бегущий ёжик
Ответ Alex_V69
Ура! Особенно рад за немного нашего лысого шарлатана)
Причём наличие волос обратно пропорционально уровню шарлатанства
+5
0
+5
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Alex Alex
Спалетти, кстати, стал первый раз чемпионом на стадионе клуба, в котором впервые засветился
+4
0
+4
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Julia Balinova
Ответ arspurs9
Ну судя по тому, что я видел на видео, игроков Наполи во время этого празднования точно счастливыми не назовешь, они просто пытались спастись от неадекватной толпы
Да и по фоткам видно что какая-то жесть творилась, эти фанаты Наполи совсем психи обалдевшие. Надеюсь, хоть не пострадал никто.
+3
0
+3
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Игорь Попов
Победа юга над севером сама по себе эпична. Ура!
+1
0
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prus_3
Устроил ли Удинезе им чемпионский коридор? Это важно!
+1
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Ноно Гомес
Поздравляем!!!
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DpeMa111
Кто с Зеленски шорты стянул, признавайтесь
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Пользователь заблокирован
Церемония награждения игроков медалями была такой же крутой как у Милана?, кто смотрел подскажите? 🤔
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asik91
В трансляции заметил этого мужика с мальчиком на 2 и 3 фотографиях. И очень переживал за мальчика, надеюсь он в порядке, взрослый явно в первую очередь думал как бы быстрее попасть на поле, а не о безопасности своего чадо. Придурок!
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Azman
Хвичу сразу подхватили и увезли в ресторан?
0
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Анастасия Тенихина
Как в последнее чемпионство Спартака!!!
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El Fenomeno 9️⃣
Зверьё. Ни кого не порезали хоть?
+5
-5
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Da prozecutor
Ответ Azman
Хвичу сразу подхватили и увезли в ресторан?
в Тбилиси
0
0
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