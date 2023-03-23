Фото года
Блог

Атмосфера в Жигулевске – мурашки! Люди смотрели матч из окон квартир и даже на крыше

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
болельщики болельщики
Акрон Акрон
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Данил Пруцев Данил Пруцев
Футбол Футбол

Настоящий праздник.

Атмосфера на матче «Акрона» со «Спартаком» – отдельный восторг. Давайте прочувствуем ее вместе.

Жигулевск принял много болельщиков «Спартака». Были даже персональные поклонники Данила Пруцева.

Улыбки, танцы и радость – их главные эмоции перед стартом.

Спартаковский ромбик в Жигулевске – что-то новенькое.

Гильермо Абаскаль еще даже не представляет, насколько сложный матч ему предстоит.

Последние приготовления перед свистком.

А вот и фанаты «Акрона» – эти счастливчики все-таки попали на трехтысячный стадион.

Для тех, кто не успел взять билет, организовали фан-зону на жигулевской площади Мира.

Эйфория!

Так футбол в Жугилевске смотрят те, кому не хватило места на трибунах.

Довольные лица и «Добрая Кола».

Некоторые выбирали и более экстремальные способы – дом стал отличной площадкой не только для его жильцов, но и смелых подростков.

Легенды «Спартака», Егор Титов и Дмитрий Аленичев, выбрали более привычное место – в ВИП-ложе.

Бальде не забивает пенальти. Момент от лица главного героя, вратаря «Акрона» Сергея Волкова. 

Фанаты хозяев – в восторге!

Разбавим фотографии парочкой роликов. Так трибуны празднуют первый гол «Акрона». Ура!

А вот и красивое музыкальное сопровождение – от этого матч стал еще эффектнее.

Похоже, «Акрон» переживает лучшее время в пятилетней истории.

Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

Фото: vk.com/fcsm_official/Александр Ступников; Футбольный Биги – видео/фото; vk.comо; РИА Новости/Александр Ступников

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Акрон устроил очередной праздник для болельщиков, просто красавчики!
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Седой Петрович
Сказки случаются и в наше далеко не сказочное время!
Молодцы ребята,подарили праздник Жигулевску…
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Хорошо что Fun ID пока не добрался до кубка. Так бы за забором и в окнах домов могло быть больше зрителей, чем на трибуне
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Таким и должен быть Футбол - мурашки, люди из окон квартир, на крышах, на заборах, деревьях и потом обнимашки! Сам КБ, но очень рад за Жигулёвск, молорики, заслужили!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Спартак подарил праздник не только Жугулевску
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ Aleksey Yashin
Хорошо что Fun ID пока не добрался до кубка. Так бы за забором и в окнах домов могло быть больше зрителей, чем на трибуне
Были бы полные трибуны все равно - это ж праздник для болельщиков Акрона)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GraDea
Спартак играет и проигрывает в Жиге. Сюр какой-то)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
С детства за Акрон!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Доброгорский
В Новороссийске похлеще было, когда Валенсия приезжала , за Жигулевск рад молодцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Акрон мои поздравления! Молодцы!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Акрон молодцы! Команда достойна Кубка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swinostyd
Вся страна сегодня один большой Жигулёвск. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Can
ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПРАЗДНИК футбола!!! с которым я всех и поздравляю! (независимо от результат)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ganea
обычный матч кубка Англии когда нонлига играет с топами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кабанов_Поддубный
Второй снимок - это танец из "Бората"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иля
Очень забавно как на одном и том же сайте мне регулярно подсовывают посты про мурашки на футболе, которых мне, москвичу, никогда не видать:
- Фото года. Переполненный стадион МЮ/Баварии/Реала (где поют, чисто и никто не хулиганит) - пробирает до мурашек!!!;
- Фото года. Белградское дерби - потрясающее фаер-шоу. Пробирает до мурашек!!!;
- Фото года. Люди в "деревне" смотрят с крыши дома футбол - олдскул, мурашки!!!

Как говорится - Хорошо там, где нас нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Тучин
И даже на стриме! Привет Сегаллу и Мэлу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий