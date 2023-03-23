18 комментариев

Атмосфера в Жигулевске – мурашки! Люди смотрели матч из окон квартир и даже на крыше
Настоящий праздник.
Атмосфера на матче «Акрона» со «Спартаком» – отдельный восторг. Давайте прочувствуем ее вместе.
Жигулевск принял много болельщиков «Спартака». Были даже персональные поклонники Данила Пруцева.
Улыбки, танцы и радость – их главные эмоции перед стартом.
Спартаковский ромбик в Жигулевске – что-то новенькое.
Гильермо Абаскаль еще даже не представляет, насколько сложный матч ему предстоит.
Последние приготовления перед свистком.
А вот и фанаты «Акрона» – эти счастливчики все-таки попали на трехтысячный стадион.
Для тех, кто не успел взять билет, организовали фан-зону на жигулевской площади Мира.
Эйфория!
Так футбол в Жугилевске смотрят те, кому не хватило места на трибунах.
Довольные лица и «Добрая Кола».
Некоторые выбирали и более экстремальные способы – дом стал отличной площадкой не только для его жильцов, но и смелых подростков.
Легенды «Спартака», Егор Титов и Дмитрий Аленичев, выбрали более привычное место – в ВИП-ложе.
Бальде не забивает пенальти. Момент от лица главного героя, вратаря «Акрона» Сергея Волкова.
Фанаты хозяев – в восторге!
Разбавим фотографии парочкой роликов. Так трибуны празднуют первый гол «Акрона». Ура!
А вот и красивое музыкальное сопровождение – от этого матч стал еще эффектнее.
Похоже, «Акрон» переживает лучшее время в пятилетней истории.
Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким
Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея
Фото: vk.com/fcsm_official/Александр Ступников; Футбольный Биги – видео/фото; vk.comо; РИА Новости/Александр Ступников
Молодцы ребята,подарили праздник Жигулевску…
- Фото года. Переполненный стадион МЮ/Баварии/Реала (где поют, чисто и никто не хулиганит) - пробирает до мурашек!!!;
- Фото года. Белградское дерби - потрясающее фаер-шоу. Пробирает до мурашек!!!;
- Фото года. Люди в "деревне" смотрят с крыши дома футбол - олдскул, мурашки!!!
Как говорится - Хорошо там, где нас нет.