18 комментариев

Настоящий праздник.

Атмосфера на матче «Акрона» со «Спартаком» – отдельный восторг. Давайте прочувствуем ее вместе.

Жигулевск принял много болельщиков «Спартака». Были даже персональные поклонники Данила Пруцева.

Улыбки, танцы и радость – их главные эмоции перед стартом.

Спартаковский ромбик в Жигулевске – что-то новенькое.

Гильермо Абаскаль еще даже не представляет, насколько сложный матч ему предстоит.

Последние приготовления перед свистком.

А вот и фанаты «Акрона» – эти счастливчики все-таки попали на трехтысячный стадион.

Для тех, кто не успел взять билет, организовали фан-зону на жигулевской площади Мира.

Эйфория!

Так футбол в Жугилевске смотрят те, кому не хватило места на трибунах.

Довольные лица и «Добрая Кола».

Некоторые выбирали и более экстремальные способы – дом стал отличной площадкой не только для его жильцов, но и смелых подростков.

Легенды «Спартака», Егор Титов и Дмитрий Аленичев, выбрали более привычное место – в ВИП-ложе.

Бальде не забивает пенальти. Момент от лица главного героя, вратаря «Акрона» Сергея Волкова.

Фанаты хозяев – в восторге!

Разбавим фотографии парочкой роликов. Так трибуны празднуют первый гол «Акрона». Ура!

А вот и красивое музыкальное сопровождение – от этого матч стал еще эффектнее.

Похоже, «Акрон» переживает лучшее время в пятилетней истории.

Фото: vk.com/fcsm_official/Александр Ступников; Футбольный Биги – видео/фото; vk.comо; РИА Новости/Александр Ступников