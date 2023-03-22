70 комментариев

Кубок России открывает нам страну.

«Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) и вылетел из Фонбет Кубка России. И хоть официально «Акрон» представляет гораздо более известный город Тольятти (кстати, хоккейная «Лада» с нового сезона опять в КХЛ!), домашние матчи команда проводит в маленьком Жигулевске, на другом берегу.

На стадиончике, вмещающем чуть больше 3000 человек, «Акрон» уже выбил две московские команды РПЛ: сначала «Торпедо», затем «Локомотив». Потом удачно съездили в Москву, чтобы пройти «Динамо» – в том числе привезли болельщиков на чартерном поезде (и классно рассказали об этом в своем блоге на Трибуне), заслужили гиперажиотажный приезд «Спартака».

Жигулевск сформировался как город в начале 1950-х, когда там начали строить гидроэлектростанцию.

Берег Волги – место удобное. ГЭС начали проектировать еще во времена Российской Империи, в советский период тоже приступали несколько раз (процесс прерывался на время Великой Отечественной), но в 1957-м станцию все же запустили, три года она была даже самой мощной в мире, сейчас – вторая в Европе.

Место само по себе – живопись.

Городок небольшой, на 50 тысяч жителей – компактный.

С высоты полета очень зелено.

Многоэтажки в наличии.

А это Жигулевские горы, открыточная природная достопримечательность.

Горы особенно красивы, потому что покрыты лесами. Высшая точка – 381 метр.

Отдельно известна гора Могутовая, одна из вершин. Это место упоминает Александр Солженицын, вот отрывок из «Архипелага ГУЛАГ»:

«Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулевские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая ее с востока, шел высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне – нам не было видно снизу. На нем редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. <...> Рассказывают, что на жигулевской горе Могутова, над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин».

Рассказывали, судя по всему, правду: вот так это выглядело. Потрет появился в 1938-м, а в 1954-м эту скалу взорвали.

Волга – сказка.

И днем, и ночью.

Когда тепло, бывает даже так.

Стадион «Кристалл» начали строить параллельно с ГЭС, поле с трибункой на полторы тысячи зрителей было в обязательном комплекте нового советского города.

Уже в XXI веке арену реконструировали, теперь она вмещает три тысячи зрителей – на такой «Акрону» можно играть в Первой лиге.

На молодой клуб, основанный в 2018-м, пока ходит не так много народу. Полную арену собрали только дважды: на дерби в ФНЛ с «Крыльями» в мае 2021-го и против «Локо» сейчас в Кубке.

А совсем рядом – как раз Жигулевские горы, они в любом кадре из-за ворот.

Когда там зелено – особенный шик.

На «Спартак» тут точно соберется полный стадион. Вероятно, получится насчитать даже больше 100% заполняемости.

Для красно-белых выезд сюда – появление в самом маленьком городе за 26 лет !

И втором самом малонаселенном за российскую историю: «Спартак» в 1997-м заезжал в 47-тысячный (на тот момент) Красный Сулин, это Ростовская область. Тогда в 1/16 финала при 10 000 зрителей обыграли местный «Металлург» – 2:0 с голами Дмитрия Аленичева и Сергея Лутовинова.

С тех пор самым маленьким городов гостевого матча для спартаковцев был 75-тысячный Новотроицк (за рейтинг спасибо телеграм-каналу «Кошелек»), с «Ностой» играли в 2000-м, выиграли 4:1 благодаря Робсону, Александру Ширко и дублю Николая Писарева.

И вот теперь – Жигулевск.

Настоящая кубковая история!

Фото: ФК «Акрон» Тольятти; Андрей Востров и Валерий Безрученко ; РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Serguei Fomine