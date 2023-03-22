70 комментариев

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Здесь «Акрон» вынес «Спартак»! Погнали на фотоэкскурсию по Жигулевску?

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Кубок России открывает нам страну.

«Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) и вылетел из Фонбет Кубка России. И хоть официально «Акрон» представляет гораздо более известный город Тольятти (кстати, хоккейная «Лада» с нового сезона опять в КХЛ!), домашние матчи команда проводит в маленьком Жигулевске, на другом берегу.

На стадиончике, вмещающем чуть больше 3000 человек, «Акрон» уже выбил две московские команды РПЛ: сначала «Торпедо», затем «Локомотив». Потом удачно съездили в Москву, чтобы пройти «Динамо» – в том числе привезли болельщиков на чартерном поезде (и классно рассказали об этом в своем блоге на Трибуне), заслужили гиперажиотажный приезд «Спартака».

Жигулевск сформировался как город в начале 1950-х, когда там начали строить гидроэлектростанцию. 

Берег Волги – место удобное. ГЭС начали проектировать еще во времена Российской Империи, в советский период тоже приступали несколько раз (процесс прерывался на время Великой Отечественной), но в 1957-м станцию все же запустили, три года она была даже самой мощной в мире, сейчас – вторая в Европе.

Место само по себе – живопись.

Городок небольшой, на 50 тысяч жителей – компактный.

С высоты полета очень зелено.

Многоэтажки в наличии.

А это Жигулевские горы, открыточная природная достопримечательность.

Горы особенно красивы, потому что покрыты лесами. Высшая точка – 381 метр.

Отдельно известна гора Могутовая, одна из вершин. Это место упоминает Александр Солженицын, вот отрывок из «Архипелага ГУЛАГ»:

«Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулевские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая ее с востока, шел высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне – нам не было видно снизу. На нем редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. <...> Рассказывают, что на жигулевской горе Могутова, над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин».

Рассказывали, судя по всему, правду: вот так это выглядело. Потрет появился в 1938-м, а в 1954-м эту скалу взорвали.

Волга – сказка.

И днем, и ночью.

Когда тепло, бывает даже так.

Стадион «Кристалл» начали строить параллельно с ГЭС, поле с трибункой на полторы тысячи зрителей было в обязательном комплекте нового советского города.

Уже в XXI веке арену реконструировали, теперь она вмещает три тысячи зрителей – на такой «Акрону» можно играть в Первой лиге.

На молодой клуб, основанный в 2018-м, пока ходит не так много народу. Полную арену собрали только дважды: на дерби в ФНЛ с «Крыльями» в мае 2021-го и против «Локо» сейчас в Кубке.

А совсем рядом – как раз Жигулевские горы, они в любом кадре из-за ворот.

Когда там зелено – особенный шик.

На «Спартак» тут точно соберется полный стадион. Вероятно, получится насчитать даже больше 100% заполняемости.

 

Для красно-белых выезд сюда – появление в самом маленьком городе за 26 лет!

И втором самом малонаселенном за российскую историю: «Спартак» в 1997-м заезжал в 47-тысячный (на тот момент) Красный Сулин, это Ростовская область. Тогда в 1/16 финала при 10 000 зрителей обыграли местный «Металлург» – 2:0 с голами Дмитрия Аленичева и Сергея Лутовинова.

С тех пор самым маленьким городов гостевого матча для спартаковцев был 75-тысячный Новотроицк (за рейтинг спасибо телеграм-каналу «Кошелек»), с «Ностой» играли в 2000-м, выиграли 4:1 благодаря Робсону, Александру Ширко и дублю Николая Писарева.

И вот теперь – Жигулевск.

Настоящая кубковая история!

Фото: ФК «Акрон» Тольятти; Андрей Востров и Валерий Безрученко ; РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Serguei Fomine

70 комментариев

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ЕгориЙ
Этим и хорош Кубок, чтобы клубы РПЛ по регионам поездили и с местными командами порубились.
+66
-3
+63
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Давид Золотов
Жигулевск классный город для отдыха, если этим летом аэропорт Анапы не откроют поеду туда снова
+68
-7
+61
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Dmitry Rozanov
Самарская область на Спортс.ру. Прекрасно)
+43
-2
+41
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пернатый
К сожалению, Акрон - исключение, ведь нынешняя формула Кубка направлена на скорейший вылет представителей низших лиг. Никому финал Тосно - Авангард оказался не нужен.
+32
-6
+26
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denimo21
У моего очень близкого товарища дача 10 км от Жигулевска, в 300 метрах от Волги. Это неописуемая красота. Лучшие мои воспоминания связаны с этой дачей. А сколько мы там рыбы ловили…ммм. Что то на тараночку, что то закоптить, что то отдаёшь друзьям. Блин , это такой кайф был
+26
0
+26
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And-Rover
Ответ ЕгориЙ
Этим и хорош Кубок, чтобы клубы РПЛ по регионам поездили и с местными командами порубились.
С этим регламентом по регионам клубы РПЛ стали ездить меньше.
+28
-5
+23
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psokol88
Ответ Александр Теплых
Подскажи, чем там можно заняться? Какие развлечения для отдыха есть?
Возьмите на прокат велосипед. И в Жигулевский заповедник катать на пару дней. Вроде появились в последнее время кемпинги, так что можно выбрать маршрут с возможностью удобного ночлега, не в палатках, грубо говоря.
Или возьмите байдарки с палатками - тоже интересно. В тех местах крутая природа.
То есть основные развлечения - это туризм.

Вообще электричка до Самары идёт часа 3. То есть можно совместить и отдых на природе, и отдых в городе.
Ну а Самара всё же миллионник, тут уже можно рестораны, бары, танцы и так далее.
Буквально вчера отец катал на катере вдоль города москвичей, которые на матч этот прилетели.
Людям понравилось. Так что велкам в гости в Самарскую область 😊👍
+18
0
+18
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Владимир Тольятти
Будем сегодня на стадионе с сыном топить за Акрон. Но честно говоря мало; шансов на победу. Акрон-Чемпион!!!
+18
-1
+17
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dimonivanov
Когда-то был там в командировке. Запомнилось, что прилетели в Самару, работали в Жигулевске, а жили в гостинице в ... Тольятти!
+15
-1
+14
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FCSM Dagirov
Гора леса река блин красиво как
+15
-3
+12
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Любитель побеждать
Ответ megayuman
Только это не Волга, а Кама. Волга вползает в Каму и до Каспия течет Кама.
Либо твой учитель географии гений, либо ты сам
+8
0
+8
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Паша Конор
Ответ Александр Теплых
Подскажи, чем там можно заняться? Какие развлечения для отдыха есть?
Там не только Жигулевск, а агломерация городов Тольятти-Самара. Между ними Жигулевский заповедник, Самарская лука и все это нанизано на Волгу. Не зря Самару летом называют город-курорт: там и отличные пляжи, набережная суперская, жигулевское пиво вкусное с рыбой, а самое прикольное, что на другой стороне Волги находится заповедник - там живет очень мало людей и довольно красивая природа, можно взять велик и кататься, либо найти лодку и отплыть на песчаный остров и купаться в Волге, жарить шашлыки, плавать на сап-бордах.
Короче, Самара это кайф летом
+8
0
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Russ Ivan
Был проездом, очень зелено и уютно, горы обалденные и что важно - не загажены, в отличии от Крыма и Кавказа...
+8
-2
+6
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igo sarSM
Ответ megayuman
Только это не Волга, а Кама. Волга вползает в Каму и до Каспия течет Кама.
Это что за гидрографический бунт?
+6
0
+6
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Kappa Pride
Ответ And-Rover
Вернуть старый регламент. Матчи с 1/16 финала вплоть до 1/2 финала играть по 2 матча. Финал один матч. Всё. Выдумывать больше ничего не надо.
2 матча это огромное преимущество для команд рпл
+7
-1
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Владимир Самсонов
Очень красиво!
+6
0
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Mohnatiy
Красиво 👍🏻
+9
-3
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Сергей Фетисов
Красивые места!!!Футбол будет тоже ярким.
+5
0
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zer
очень красивый городок и место
+6
-1
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knazen
Ответ Александр Теплых
Подскажи, чем там можно заняться? Какие развлечения для отдыха есть?
в самом городе развлечений нет, но в состав городского округа входит несколько населенных пунктов на побережье, самый известный из них - село Ширяево. Из развлечений - рыбалка, пеший туризм, пляжный отдых, разные фестивали (очень известен "Вишневый пирог", на него приезжают около 10 тысяч гостей)
+5
0
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psokol88
Ответ Russ Ivan
Был проездом, очень зелено и уютно, горы обалденные и что важно - не загажены, в отличии от Крыма и Кавказа...
Так это заповедник. Национальный парк Самарская Лука, или как он теперь правильно называется. Поэтому относительно чисто.
Но хватает дураков, которые за собой мусор не увозят ни из гор, ни с островов ((
+4
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Михаил Майсурадзе
Ответ пернатый
К сожалению, Акрон - исключение, ведь нынешняя формула Кубка направлена на скорейший вылет представителей низших лиг. Никому финал Тосно - Авангард оказался не нужен.
Я считаю, что участие этих команд в финале кубка - уже след в истории нашего футбола, и уже оправдало существование этих команд
+5
-1
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mnogokotin-
Ответ Ленид Вилькин
Блин,если Спартак сегодня в этом милом городке прос-т,то слабейших игроков и наляповших можно сразу там и оставить для усиления Акрона ! 😀
получается сегодня будем играть против игроков торпедо локо и динамо? )
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Игорь Кехер
Ответ endrioo
Пиво где?
В Самаре
+4
0
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Познавательно.
+3
0
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