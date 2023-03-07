Вся красота февраля: ультрамарафон по Мертвому морю, бейсджампинг над Куала-Лумпуром, Бэйл-гольфист
Пам-пам. Давайте посмотрим на яркие спортивные фотографии со всего света.
1 февраля. Себастьян Ахо из «Каролины» изящно уходит от столкновения с вратарем «Лос-Анджелеса» Феликсом Копли.
1 февраля. Разговор судьи с болельщиком из матча «Мэриленд» – «Индиана» в NCAA выглядит как сцена из какого-нибудь ситкома.
2 февраля. Человек, заснувший на скамейке «Реала», где он сейчас? В Калифорнии на турнире по гольфу.
3 февраля. Пара фотографий безумного бейсджампинга в столице Малайзии. Вид снизу.
И вид сверху на Куала-Лумпур.
3 февраля. Красивейшие виды ультрамарафона на Мертвом море. Участники реально бегут через море по насыпям.
3 февраля. Частенько два человека делают одинаковые вещи, одинаково стараются, но удача благоволит только одному из них. Снова NCAA и снова университет Мэриленд. Только на этот раз его женская команда играет против Университета Айовы.
4 февраля. Бейсболист Эдвин Диас решил, что не всем понятно, что место проведения игры – Venezuela. Начал с буквы V.
5 февраля. Футболисты «Наполи» проверяют, доволен ли их игрой Диего.
5 февраля. А вот и классическая фотография с гольфа. Без Гарета Бэйла, но с умиротворяющим пейзажем.
7 февраля. Одно из главных событий месяца – Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам, обогнав Карима Абдул-Джаббара. Рукопожатие двух легенд.
10 февраля. Коннор Ингрэм из «Аризоны» морщится, но делает сейв.
10 февраля. Куршевель, вид на Альпы. Горнолыжник Доминик Швайгер за мгновение до спуска.
11 февраля. Ноттингем. После такой фотографии игры в нетбол, хочется загуглить, что это вообще такое.
11 февраля. На матче «Вест Хэма» и «Челси» неожиданно появилась третья команда.
12 февраля. Сложная конструкция из регбистов сборных Италии и Англии на Кубке шести наций.
12 февраля. Рубка Алекса Волкановски и Ислама Махачева в крупнейшем бое UFC начала 2023-го.
12 февраля. Старт горнолыжников в Куршевеле мы уже видели, а это уже финиш, через свет и тень которого мчит украинец Иван Ковбаснюк.
12 февраля. Захватывающий кадр с японской фигуристкой Рику Миурой на чемпионате четырех континентов. Ее партнер Рюичи Кихара где-то за кадром.
12 декабря. Вид на главное шоу года в спорте. Рианна на подвешенной платформе выступает в перерыве Супербоула.
12 февраля. Спорт, драма и бороды на Супербоуле тоже были. Трэвис Келси утешает Джейсона Келси. Редчайший случай в спорте, когда в финале брат играл против брата.
12 февраля. А вот у Джейлена Хертса братьев рядом не было, поэтому он выглядит еще грустнее. Где-то за спиной праздник, а тут какие-то нелепые вентиляторы.
15 февраля. Драйв на игре КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Мне нравится Александр Елесин, спускающийся с бортика. Без него фотография была бы обычной.
15 февраля. Красавица Белсхилл (она действительно хороша) сбрасывает с себя Уильяма Кеннеди на соревнованиях в английском Херефорде.
15 февраля. Красота параллельного слалома. Соревнуются Корали Фрасс Сомбе из Франции и Венди Хольденер из Швейцарии.
16 февраля. А вот Йоханнес Бо на ЧМ по биатлону соперников почти не заметил: 7 медалей в 7 гонках, 5 из которых – золотые. Взгляд чемпиона.
18 февраля. Город Чайковский в Пермском крае. На Кубке России по биатлону топ-спортсменов было явно меньше, но солнца и природы хватало на всех.
18 февраля. Участницы ЧМ по кроссу в австралийском Батерсте бегут через заросли деревьев вдоль трассы.
18 февраля. Мужской забег там же, но с абсолютно другого ракурса.
18 декабря. Еще одно уникальное мероприятие этого месяца – нелегкое прохождение тропы на юге Таиланда, в нетуристической его части. На фото участники добрались до «Моря тумана Джарохканги».
19 декабря. А это море туманов на Сигнал Идуна Парк. Вратарю «Герты» Оливеру Кристенсену ничего не видно, но зато он второй раз подряд попал к нам в подборку.
21 февраля. Перепады высот на Открытом чемпионате Индии по гольфу. Даан Хейзинг из Нидерландов наносит удар.
23 февраля. Красочный момент с двумя суперзвездами НБА: Джоэль Эмбиид из «Филадельфии» в концовке игры ставит мощный блокшот Джа Морэнту из «Мемфиса».
23 февраля. Солнце над пустыней, где стартовал сезон в «Формуле-1». Макс Ферстаппен готовится к победной гонке в Бахрейне.
25 февраля. Близость зрителей и спортсмена (Дилан ван Барле из Нидерландов) на классической однодневке Омлоп Хет Ниувсблад в Бельгии. Знаменитая гонка проходит с 1945 года.
26 февраля. Горы наблюдают, как люди внизу гоняются на соревнованиях NASCAR в Калифорнии.
26 февраля. А так люди трогательно объединились после большой трагедии. Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» закидали поле мягкими игрушками, которые передадут детям, пострадавшим от землетрясения в Турции.
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