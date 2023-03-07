Фото года
Блог

Вся красота февраля: ультрамарафон по Мертвому морю, бейсджампинг над Куала-Лумпуром, Бэйл-гольфист

болельщики болельщики
бейсджампинг бейсджампинг
Джейсон Келси
Александр Елесин Александр Елесин
NASCAR NASCAR
Наполи Наполи
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Трэвис Келси Трэвис Келси
Джейлен Хертс Джейлен Хертс
Ислам Махачев Ислам Махачев
Себастьян Ахо Себастьян Ахо
Рику Миура
университет Мэриленд
Джа Морэнт Джа Морэнт
Оливер Кристенсен Оливер Кристенсен
Бешикташ Бешикташ
Супербоул Супербоул
Коннор Ингрэм
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карим Абдул-Джаббар Карим Абдул-Джаббар
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Антальяспор Антальяспор
Прочие Прочие

Пам-пам. Давайте посмотрим на яркие спортивные фотографии со всего света.

1 февраля. Себастьян Ахо из «Каролины» изящно уходит от столкновения с вратарем «Лос-Анджелеса» Феликсом Копли.

East News/AP Photo/Karl B DeBlaker

1 февраля. Разговор судьи с болельщиком из матча «Мэриленд» – «Индиана» в NCAA выглядит как сцена из какого-нибудь ситкома.

East News/AP Photo/Julio Cortez

2 февраля. Человек, заснувший на скамейке «Реала», где он сейчас? В Калифорнии на турнире по гольфу.

REUTERS/Ray Acevedo-USA TODAY Sports

3 февраля. Пара фотографий безумного бейсджампинга в столице Малайзии. Вид снизу.

East News/MOHD RASFAN / AFP

И вид сверху на Куала-Лумпур.

East News/Zahim Mohd / NurPhoto

3 февраля. Красивейшие виды ультрамарафона на Мертвом море. Участники реально бегут через море по насыпям.

East News/GIL COHEN-MAGEN / AFP

3 февраля. Частенько два человека делают одинаковые вещи, одинаково стараются, но удача благоволит только одному из них. Снова NCAA и снова университет Мэриленд. Только на этот раз его женская команда играет против Университета Айовы.

East News/AP Photo/Charlie Neibergall

4 февраля. Бейсболист Эдвин Диас решил, что не всем понятно, что место проведения игры – Venezuela. Начал с буквы V.

East News/AP Photo/Ariana Cubillos

5 февраля. Футболисты «Наполи» проверяют, доволен ли их игрой Диего.

REUTERS/Daniele Mascolo

5 февраля. А вот и классическая фотография с гольфа. Без Гарета Бэйла, но с умиротворяющим пейзажем.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

7 февраля. Одно из главных событий месяца – Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам, обогнав Карима Абдул-Джаббара. Рукопожатие двух легенд.

East News/AP Photo/Ashley Landis

10 февраля. Коннор Ингрэм из «Аризоны» морщится, но делает сейв.

REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports

10 февраля. Куршевель, вид на Альпы. Горнолыжник Доминик Швайгер за мгновение до спуска.

REUTERS/Denis Balibouse

11 февраля. Ноттингем. После такой фотографии игры в нетбол, хочется загуглить, что это вообще такое.

Gettyimages.ru/Naomi Baker

11 февраля. На матче «Вест Хэма» и «Челси» неожиданно появилась третья команда.

REUTERS/John Sibley

12 февраля. Сложная конструкция из регбистов сборных Италии и Англии на Кубке шести наций.

East News/Ben Stansall / AFP

12 февраля. Рубка Алекса Волкановски и Ислама Махачева в крупнейшем бое UFC начала 2023-го.

REUTERS/Richard Wainwright/AAP Image

12 февраля. Старт горнолыжников в Куршевеле мы уже видели, а это уже финиш, через свет и тень которого мчит украинец Иван Ковбаснюк.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel 

12 февраля. Захватывающий кадр с японской фигуристкой Рику Миурой на чемпионате четырех континентов. Ее партнер Рюичи Кихара где-то за кадром.

East News/Geoff Robins / AFP

12 декабря. Вид на главное шоу года в спорте. Рианна на подвешенной платформе выступает в перерыве Супербоула.

Gettyimages.ru/Carmen Mandato

12 февраля. Спорт, драма и бороды на Супербоуле тоже были. Трэвис Келси утешает Джейсона Келси. Редчайший случай в спорте, когда в финале брат играл против брата.

REUTERS/Brian Snyder

12 февраля. А вот у Джейлена Хертса братьев рядом не было, поэтому он выглядит еще грустнее. Где-то за спиной праздник, а тут какие-то нелепые вентиляторы.

East News/AP Photo/Ross D. Franklin

15 февраля. Драйв на игре КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Мне нравится Александр Елесин, спускающийся с бортика. Без него фотография была бы обычной.

РИА Новости/Владимир Астапкович

 15 февраля. Красавица Белсхилл (она действительно хороша) сбрасывает с себя Уильяма Кеннеди на соревнованиях в английском Херефорде.

Gettyimages.ru/Dan Istitene

15 февраля. Красота параллельного слалома. Соревнуются Корали Фрасс Сомбе из Франции и Венди Хольденер из Швейцарии.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

16 февраля. А вот Йоханнес Бо на ЧМ по биатлону соперников почти не заметил: 7 медалей в 7 гонках, 5 из которых – золотые. Взгляд чемпиона.

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

18 февраля. Город Чайковский в Пермском крае. На Кубке России по биатлону топ-спортсменов было явно меньше, но солнца и природы хватало на всех.

РИА Новости/Алексей Филиппов

18 февраля. Участницы ЧМ по кроссу в австралийском Батерсте бегут через заросли деревьев вдоль трассы.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

18 февраля. Мужской забег там же, но с абсолютно другого ракурса.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

18 декабря. Еще одно уникальное мероприятие этого месяца – нелегкое прохождение тропы на юге Таиланда, в нетуристической его части. На фото участники добрались до «Моря тумана Джарохканги».

East News/Amaury PAUL / AFP

19 декабря. А это море туманов на Сигнал Идуна Парк. Вратарю «Герты» Оливеру Кристенсену ничего не видно, но зато он второй раз подряд попал к нам в подборку.

East News/INA FASSBENDER / AFP

21 февраля. Перепады высот на Открытом чемпионате Индии по гольфу. Даан Хейзинг из Нидерландов наносит удар.

Gettyimages.ru/Stuart Franklin

23 февраля. Красочный момент с двумя суперзвездами НБА: Джоэль Эмбиид из «Филадельфии» в концовке игры ставит мощный блокшот Джа Морэнту из «Мемфиса».

Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

23 февраля. Солнце над пустыней, где стартовал сезон в «Формуле-1». Макс Ферстаппен готовится к победной гонке в Бахрейне.

East News/AP Photo/Frank Augstein

25 февраля. Близость зрителей и спортсмена (Дилан ван Барле из Нидерландов) на классической однодневке Омлоп Хет Ниувсблад в Бельгии. Знаменитая гонка проходит с 1945 года.

East News/JASPER JACOBS / Belga / AFP

26 февраля. Горы наблюдают, как люди внизу гоняются на соревнованиях NASCAR в Калифорнии.

East News/AP Photo/Jae C. Hong

26 февраля. А так люди трогательно объединились после большой трагедии. Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» закидали поле мягкими игрушками, которые передадут детям, пострадавшим от землетрясения в Турции. 

East News/Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Еще больше красоты здесь:

10 текстов Дмитрия Долгих, которые надо прочитать

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
Ответ Gagarin Party
а где концерт в Лужниках?😃
в рубрике "веселые факапы"))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Александрович
Классная подборка !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
а где концерт в Лужниках?😃
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*Император*
Мне нравится эта статья с фото. Многие фото фантастичны. Продолжайте
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Skomorovsky
красивое...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий