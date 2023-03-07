Вся красота февраля: ультрамарафон по Мертвому морю, бейсджампинг над Куала-Лумпуром, Бэйл-гольфист

Пам-пам. Давайте посмотрим на яркие спортивные фотографии со всего света.

1 февраля. Себастьян Ахо из «Каролины» изящно уходит от столкновения с вратарем «Лос-Анджелеса» Феликсом Копли.

East News/AP Photo/Karl B DeBlaker

1 февраля. Разговор судьи с болельщиком из матча «Мэриленд» – «Индиана» в NCAA выглядит как сцена из какого-нибудь ситкома.

East News/AP Photo/Julio Cortez

2 февраля. Человек, заснувший на скамейке «Реала», где он сейчас? В Калифорнии на турнире по гольфу.

REUTERS/Ray Acevedo-USA TODAY Sports

3 февраля. Пара фотографий безумного бейсджампинга в столице Малайзии. Вид снизу.

East News/MOHD RASFAN / AFP

И вид сверху на Куала-Лумпур.

East News/Zahim Mohd / NurPhoto

3 февраля. Красивейшие виды ультрамарафона на Мертвом море. Участники реально бегут через море по насыпям.

East News/GIL COHEN-MAGEN / AFP

3 февраля. Частенько два человека делают одинаковые вещи, одинаково стараются, но удача благоволит только одному из них. Снова NCAA и снова университет Мэриленд. Только на этот раз его женская команда играет против Университета Айовы.

East News/AP Photo/Charlie Neibergall

4 февраля. Бейсболист Эдвин Диас решил, что не всем понятно, что место проведения игры – Venezuela. Начал с буквы V.

East News/AP Photo/Ariana Cubillos

5 февраля. Футболисты «Наполи» проверяют, доволен ли их игрой Диего.

REUTERS/Daniele Mascolo

5 февраля. А вот и классическая фотография с гольфа. Без Гарета Бэйла, но с умиротворяющим пейзажем.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

7 февраля. Одно из главных событий месяца – Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам, обогнав Карима Абдул-Джаббара. Рукопожатие двух легенд.

East News/AP Photo/Ashley Landis

10 февраля. Коннор Ингрэм из «Аризоны» морщится, но делает сейв.

REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports

10 февраля. Куршевель, вид на Альпы. Горнолыжник Доминик Швайгер за мгновение до спуска.

REUTERS/Denis Balibouse

11 февраля. Ноттингем. После такой фотографии игры в нетбол, хочется загуглить, что это вообще такое.

Gettyimages.ru/Naomi Baker

11 февраля. На матче «Вест Хэма» и «Челси» неожиданно появилась третья команда.

REUTERS/John Sibley

12 февраля. Сложная конструкция из регбистов сборных Италии и Англии на Кубке шести наций.

East News/Ben Stansall / AFP

12 февраля. Рубка Алекса Волкановски и Ислама Махачева в крупнейшем бое UFC начала 2023-го.

REUTERS/Richard Wainwright/AAP Image

12 февраля. Старт горнолыжников в Куршевеле мы уже видели, а это уже финиш, через свет и тень которого мчит украинец Иван Ковбаснюк.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

12 февраля. Захватывающий кадр с японской фигуристкой Рику Миурой на чемпионате четырех континентов. Ее партнер Рюичи Кихара где-то за кадром.

East News/Geoff Robins / AFP

12 декабря. Вид на главное шоу года в спорте. Рианна на подвешенной платформе выступает в перерыве Супербоула.

Gettyimages.ru/Carmen Mandato

12 февраля. Спорт, драма и бороды на Супербоуле тоже были. Трэвис Келси утешает Джейсона Келси. Редчайший случай в спорте, когда в финале брат играл против брата.

REUTERS/Brian Snyder

12 февраля. А вот у Джейлена Хертса братьев рядом не было, поэтому он выглядит еще грустнее. Где-то за спиной праздник, а тут какие-то нелепые вентиляторы.

East News/AP Photo/Ross D. Franklin

15 февраля. Драйв на игре КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Мне нравится Александр Елесин, спускающийся с бортика. Без него фотография была бы обычной.

РИА Новости/Владимир Астапкович

15 февраля. Красавица Белсхилл (она действительно хороша) сбрасывает с себя Уильяма Кеннеди на соревнованиях в английском Херефорде.

Gettyimages.ru/Dan Istitene

15 февраля. Красота параллельного слалома. Соревнуются Корали Фрасс Сомбе из Франции и Венди Хольденер из Швейцарии.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

16 февраля. А вот Йоханнес Бо на ЧМ по биатлону соперников почти не заметил: 7 медалей в 7 гонках, 5 из которых – золотые. Взгляд чемпиона.

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

18 февраля. Город Чайковский в Пермском крае. На Кубке России по биатлону топ-спортсменов было явно меньше, но солнца и природы хватало на всех.

РИА Новости/Алексей Филиппов

18 февраля. Участницы ЧМ по кроссу в австралийском Батерсте бегут через заросли деревьев вдоль трассы.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

18 февраля. Мужской забег там же, но с абсолютно другого ракурса.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

18 декабря. Еще одно уникальное мероприятие этого месяца – нелегкое прохождение тропы на юге Таиланда, в нетуристической его части. На фото участники добрались до «Моря тумана Джарохканги».

East News/Amaury PAUL / AFP

19 декабря. А это море туманов на Сигнал Идуна Парк. Вратарю «Герты» Оливеру Кристенсену ничего не видно, но зато он второй раз подряд попал к нам в подборку.

East News/INA FASSBENDER / AFP

21 февраля. Перепады высот на Открытом чемпионате Индии по гольфу. Даан Хейзинг из Нидерландов наносит удар.

Gettyimages.ru/Stuart Franklin

23 февраля. Красочный момент с двумя суперзвездами НБА: Джоэль Эмбиид из «Филадельфии» в концовке игры ставит мощный блокшот Джа Морэнту из «Мемфиса».

Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

23 февраля. Солнце над пустыней, где стартовал сезон в «Формуле-1». Макс Ферстаппен готовится к победной гонке в Бахрейне.

East News/AP Photo/Frank Augstein

25 февраля. Близость зрителей и спортсмена (Дилан ван Барле из Нидерландов) на классической однодневке Омлоп Хет Ниувсблад в Бельгии. Знаменитая гонка проходит с 1945 года.

East News/JASPER JACOBS / Belga / AFP

26 февраля. Горы наблюдают, как люди внизу гоняются на соревнованиях NASCAR в Калифорнии.

East News/AP Photo/Jae C. Hong

26 февраля. А так люди трогательно объединились после большой трагедии. Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» закидали поле мягкими игрушками, которые передадут детям, пострадавшим от землетрясения в Турции.

East News/Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

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