24 комментария

Трогательная акция в Турции: болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» закидали поле мягкими игрушками. Все медвежата, собачки и другие игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Так игрушки заполнили стадион еще до игры.

Так летели с трибун в начале матча.

«Пусть дети всегда улыбаются», – это скандировали фанаты во время акции.

Грандиозно.

Табло стадиона во время акции показывало количество детей, погибших от землетрясения в каждом регионе страны.

Общее количество жертв по всей Турции превысило 44,3 тысяч человек. Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сообщал, что в Турции и Сирии из-за катастрофы пострадало не менее 7,1 миллиона детей.

Это не все – футболистка «Бешикташа» запустила другую полезную акцию

Мексиканка Софья Альварес из женской команды «Бешикташа» запустила кампанию по помощи пострадавшим от землетрясений: «Futbol2Sismo0» стала продолжением «Futbol1Sismo0» – в 2017-м девушка уже помогла жертвам серии землетрясений по всей Мексике.

Суть инициативы – сбор необходимых средств благодаря аукциону маек, подписанных игроками со всей планеты. В прошлый раз расписались Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Фернандо Торрес, а также Давид Вилья, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес. Сейчас Софья просит всех мексиканских игроков помочь людям другой страны в не менее ужасной ситуации.

«В 2017-м я проводила инициативу «Futbol1Sismo0» с целью помочь после землетрясения в Мексике, – рассказывала сама Альварес. – Наша идея заключалась в том, чтобы получить футболки от игроков по всему миру и продать их на аукционе. Я получила более 200 тысяч песо и подарила дома через государственные фонды пяти семьям, которые потеряли все. Мы хотим повторить в Турции ровно то же самое. Я уже пожертвовала футболкой одного из игроков «Бешикташа» и связалась с организацией, которая может предоставить пострадавшим временное убежище».

Фото: globallookpress.com/Seskimphoto