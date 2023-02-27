24 комментария

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Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле мягкими игрушками. Их отправят детям, которые пострадали от землетрясений

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Трогательная акция в Турции: болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» закидали поле мягкими игрушками. Все медвежата, собачки и другие игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Так игрушки заполнили стадион еще до игры.

Так летели с трибун в начале матча.

«Пусть дети всегда улыбаются», – это скандировали фанаты во время акции.

Грандиозно.

 

Табло стадиона во время акции показывало количество детей, погибших от землетрясения в каждом регионе страны. 

Общее количество жертв по всей Турции превысило 44,3 тысяч человек. Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сообщал, что в Турции и Сирии из-за катастрофы пострадало не менее 7,1 миллиона детей.

Это не все – футболистка «Бешикташа» запустила другую полезную акцию

Мексиканка Софья Альварес из женской команды «Бешикташа» запустила кампанию по помощи пострадавшим от землетрясений: «Futbol2Sismo0» стала продолжением «Futbol1Sismo0» – в 2017-м девушка уже помогла жертвам серии землетрясений по всей Мексике.

Суть инициативы – сбор необходимых средств благодаря аукциону маек, подписанных игроками со всей планеты. В прошлый раз расписались Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Фернандо Торрес, а также Давид Вилья, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес. Сейчас Софья просит всех мексиканских игроков помочь людям другой страны в не менее ужасной ситуации.

«В 2017-м я проводила инициативу «Futbol1Sismo0» с целью помочь после землетрясения в Мексике, – рассказывала сама Альварес. – Наша идея заключалась в том, чтобы получить футболки от игроков по всему миру и продать их на аукционе. Я получила более 200 тысяч песо и подарила дома через государственные фонды пяти семьям, которые потеряли все. Мы хотим повторить в Турции ровно то же самое. Я уже пожертвовала футболкой одного из игроков «Бешикташа» и связалась с организацией, которая может предоставить пострадавшим временное убежище».

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Почему в Турции так много землетрясений? И правда, что следующее будет в Стамбуле?

Фото: globallookpress.com/Seskimphoto

24 комментария

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Genych
Ответ Bleffinho
я написал, что вижу плохого. Если показуха важнее, чем суть, то тогда да, проблем вообще никаких нет
Жаль тебя забыли спросить, как выражать свою солидарность и детям помогать.
+1
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Сим Сим
Доброе дело.
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Роман Лавриненко
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Только сегодня из Стамбула( 3 дня был) ,никакого траура не увидел ,все торгуют и гуляют, кабаки пляшут и бухают . Может ближе к районам бедствия может и есть траур, но в Стамбуле всё по прежнему.
Нудык чай в Москве и Питере тоже не грустят, когда на дальнем востоке стихийные бедствия. А тут город в 1.5 раза больше....
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Bleffinho
Ответ Genych
Во-первых это было красиво. Ну, а так полежали на газоне, их собрали в пакеты и унесли, не вижу ничего плохого.
я написал, что вижу плохого. Если показуха важнее, чем суть, то тогда да, проблем вообще никаких нет
0
0
0
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Michael_the_creator
Обоссаный Бешик
Такой пресс сгорел
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-2
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Ярый член
кому эти игрушки сейчас помогут
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2ran
Браво!
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Genych
Ответ Bleffinho
мне кажется, можно было бы просто передать игрушки без бросания на поле, слегонца негегиенично и лишние силы на собирание игрушек отнимает.
Во-первых это было красиво. Ну, а так полежали на газоне, их собрали в пакеты и унесли, не вижу ничего плохого.
+1
0
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шампион
Да, трогательно до слез. Молодцы, конечно
+2
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Genych
Был сегодня на этом матче. Пожалуй самый запоминающийся момент из всей игры со скучными нулями) Из-за этого минут семь добавили к первому тайму, потому что игроки эти игрушки с поля потом убирали вместе с работниками стадиона.
+3
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Ильнур Хасанов
Ответ a2wai
Ну вроде как бросок ботинком с трибуны бы расценивался как оскорбление. А одежду и обувь итак передают.
Зачем кидать организаторы могли предусмотреть контейнеры
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fbd
Ответ ВладимирНеПутин
Чет цивилизованный западный мир не сильно поддержали ни Турцию, ни тем более Сирию. Ну да, это же не Россия устроила землетрясение
Только Штаты выделили 185 млн долларов на помощь Турции и Сирии + отправили спасателей + отправили кучу гуманитарки + привлекают кучу благотворительных фондов.
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mArty-.-
Ответ Bleffinho
мне кажется, можно было бы просто передать игрушки без бросания на поле, слегонца негегиенично и лишние силы на собирание игрушек отнимает.
Согласен, банально грязные будут
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Ильнур Хасанов
Ответ fbd
Предметами первой необходимости занимается государство помогающие страны куча гуманитарных фондов. С этим проблем точно нет. Тем более в такой стране, как Турция. А вот с положительных эмоций дефицит. На это и направлена акция.
Не стиранные вещи из цивилизованной Европы
0
-2
-2
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a2wai
Ответ Ильнур Хасанов
Лучше бы одежду принесли, обувь она сейчас куда нужнее чем игрушки
Ну вроде как бросок ботинком с трибуны бы расценивался как оскорбление.

А одежду и обувь итак передают.
0
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fbd
Ответ Ильнур Хасанов
Лучше бы одежду принесли, обувь она сейчас куда нужнее чем игрушки
Предметами первой необходимости занимается государство помогающие страны куча гуманитарных фондов. С этим проблем точно нет. Тем более в такой стране, как Турция. А вот с положительных эмоций дефицит. На это и направлена акция.
+3
-1
+2
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Anatoly Krasnov
Реву
+1
-1
0
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Bleffinho
мне кажется, можно было бы просто передать игрушки без бросания на поле, слегонца негегиенично и лишние силы на собирание игрушек отнимает.
+7
0
+7
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Хей-Хо, а ну пошли!
Только сегодня из Стамбула( 3 дня был) ,никакого траура не увидел ,все торгуют и гуляют, кабаки пляшут и бухают . Может ближе к районам бедствия может и есть траур, но в Стамбуле всё по прежнему.
+6
0
+6
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Jan Paskel
Ответ Ильнур Хасанов
Лучше бы одежду принесли, обувь она сейчас куда нужнее чем игрушки
Плюшевая игрушка, которую ребёнок может обнять, дать ей имя, рассказывать свои переживания иной раз согревает лучше башмаков или куртки.
+12
-1
+11
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Idman
Фото не передают все эмоции происходящего, посмотрите видео. Уверен, расплачеться даже самый стойкий человек
+1
-1
0
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Ильнур Хасанов
Лучше бы одежду принесли, обувь она сейчас куда нужнее чем игрушки
+4
-3
+1
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ВладимирНеПутин
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
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Arty K.
Глаза мокрыми стали, что ж вы делаете, я ж в Интернет не плакать прихожу
+10
-3
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