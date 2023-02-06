Главные кадры января: безумное столкновение в рестлинге, Леброн падает на трибуну, Бразилия прощается с Пеле

Первая подборка года.

2 января. Спортивный год начался пугающе: у игрока «Баффало» Дамара Хэмлина остановилось сердце во время игры, и врачи реанимировали футболиста прямо на поле. Сейчас Хэмлин выписан из больницы, но в тот момент было страшно. В центре – лидер «Баффало» Джош Аллен.

Gettyimages.ru/Kirk Irwin

3 января. Сантос провожает Пеле в последний путь. Бразильский флаг трепещет на траурной процессии.

Gettyimages.ru/Mario Tama

6 января. Тени на игре «Мельбурн Виктори» и «Перт Глори». Фотограф, кажется, подыграл знаменитому мему, где в Австралии все вверх ногами.

Gettyimages.ru/Daniel Pockett

7 января. Слова и жесты на рождественском шахматном турнире в Москве.

РИА Новости/Владимир Вяткин

7 января. Совсем другая атмосфера царила в тот день в бою Рашиди Эллиса (слева) и Роймана Вильи в Вашингтоне.

Gettyimages.ru/Patrick Smith

7 января. Развлечения с быками на Мэдисон-сквер-гарден.

Gettyimages.ru/Jamie Squire

9 января. Футболисты «Арсенала» и «Оксфорд Юнайтед» замерли перед голом «канониров» в Кубке Англии.

Reuters/John Sibley

9 января. Тонтон, Англия. Наша жизнь с точки зрения деревьев.

Gettyimages.ru/Michael Steele

10 января. У 60-летнего чемпиона Карлоса Сайнса-старшего не задался «Дакар». Испанец героически вернулся в гонку после крупной аварии, но повреждения машины оказались фатальными. Сам Сайнс сломал два позвонка, но наверняка планирует встретить январь-2024 в знакомых песках.

Reuters/Hamad I Mohammed

11 января. Стремянка и бинокль – главные атрибуты тренеров горнолыжников на Кубке мира в Швейцарии.

East News/Fabrice COFFRINI / AFP

12 января. Кайри Ирвинг и Грант Уильямс отражаются в блестящем паркете «Барклайс-Центра» в Бруклине.

Gettyimages.ru/Al Bello

12 января. «Челси» Грэма Поттера штормит. Эмоции тренера в матче с «Фулхэмом».

Reuters/Peter Cziborra

13 января. Пеликаны на чемпионате мира по серфингу в Калифорнии. На мой взгляд, главный претендент на фото месяца.

Reuters/Mike Blake

15 января. У Аарона Рэмсдейла превосходное настроение в матче с «Тоттенхэмом»: голкипер «Арсенала» успевает даже позировать фотографам.

Reuters/Dylan Martinez

15 января. Мама утешает расстроенного болельщика «Миннесоты», его «Викинги» только что выбыли из плей-офф.

East News/Jerry Holt/Star Tribune via AP

16 января. Череп зря ухмыляется: Дак Прескотт и его «Даллас» пройдут «Тампу» Тома Брэди.

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

16 января. Ноль эмоций и много грязи на лице Аниек ван Альфен во время дождливого велокросса в бельгийском Отегеме.

East News/DAVID PINTENS / BELGA / AFP

18 января. Погода на турнире по гольфу в Абу-Даби гораздо приятнее.

Gettyimages.ru/Andrew Redington

19 января. Встреча Мбаппе и Роналду в Саудовской Аравии. Француз изучает синяк, который получил кумир.

East News/FRANCK FIFE / AFP

21 января. Вечерний вид на главную арену Australian Open. Внизу Джокович играет с Димитровым.

Gettyimages.ru/Quinn Rooney

21 января. А здесь внизу чего только нет! Горнолыжник Нико Гауэр летит над австрийским Кицбюэлем.

Reuters/Lisa Leutner

21 января. Фото, символизирующее силу «Наполи» в этом сезоне. Виктор Осимхен тянется к мячу, а соперники (в этом случае игроки «Салернитаны») в растерянности.

East News/Filippo MONTEFORTE / AFP

21 января. Солнце Австралии подсвечивает подачу француза Бенжамена Бонзи.

Gettyimages.ru/Mackenzie Sweetnam

22 января. Российские и белорусские биатлонисты соревнуются друг с другом на Кубке Содружества. Спортсменов из других стран можно только представить в убегающих тенях.

РИА Новости/Алексей Филиппов

22 января. Кроваво. Ветеран UFC Гловер Тейшейра пропускает очередной удар в титульном бою с Джамалом Хиллом.

Reuters/Ricardo Moraes

24 января. Опытное приземление Леброна Джеймса аккурат между двух болельщиц. Никто не пострадал.

Reuters/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

25 января. Здесь тоже все обошлось. Итальянец Ханнес Зингерле необычно пересекает финишную черту. Эту попытку даже засчитали, лыжи были на спортсмене.

Reuters/Leonhard Foeger

25 января. Потрясающий ракурс с чемпионата мира по гандболу. Хоан Канельяс из Испании против сборной Норвегии.

Reuters/Aleksandra Szmigiel

25 января. Чемпион мира по фридайсингу Артур Герен-Боэри готовится поплавать с касатками в норвежских фьордах.

East News/Olivier MORIN / AFP

26 января. Вид на классическое противостояние современной НХЛ: «Питтсбург» в гостях у «Вашингтона». С шайбой – Евгений Малкин.

Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports

28 января. Парный триумф Тони Эггерта и Саши Бенеккена из Германии на ЧМ по санному спорту.

Gettyimages.ru/Martin Rose

28 ноября. А у этих немцев и их датского вратаря Оливера Кристенсена дела плохи. «Герта» проиграла «Униону» в дерби и окопалась в зоне вылета.

Reuters/Annegret Hilse

28 января. Блогер Логан Пол и рестлер Рикошет устраивают безумное акробатическое столкновение в воздухе на крупнейшем рестлинг-шоу Royal Rumble в Сан-Антонио.

Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan

28 января. 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева только что выиграла юниорский Australian Open. Совсем скоро этот мини-кубок на заднем плане окажется у нее в руках.

Gettyimages.ru/Darrian Traynor

29 января. А Новак Джокович очень хорошо знаком с большим трофеем Australian Open. Серб уже в 10-й раз победил на турнире, но смотрит на кубок с прежней страстью.

Reuters/Hannah Mckay

29 января. Еще одна эффектная печаль этой подборки. Последний номер драфта Брок Парди, казалось, вел «Сан-Франциско» к Супербоулу, но порвал связку локтевого сустава в решающей игре. Так грустно закончилась Сказка Господина Ненужного.

East News/AP Photo/Chris Szagola

29 января. Французский фигурист Кевин Аймо спасается от ливня в показательном выступлении на чемпионате Европы.

Reuters/Antti Hamalainen/Lehtikuva

29 января. Синее на синем. Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки летит на австрийском этапе Кубка мира.