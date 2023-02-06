Фото года
Блог

Главные кадры января: безумное столкновение в рестлинге, Леброн падает на трибуну, Бразилия прощается с Пеле

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Australian Open Australian Open
НФЛ НФЛ
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Оливер Кристенсен Оливер Кристенсен
Логан Пол Логан Пол
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Дамар Хэмлин
Наполи Наполи
Гловер Тейшейра Гловер Тейшейра
фото
Пеле Пеле
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Дак Прескотт Дак Прескотт
Саша Бенеккен
Миннесота Миннесота
Грэм Поттер Грэм Поттер
Кевин Аймо Кевин Аймо
Бенжамен Бонзи
Сан-Франциско Сан-Франциско
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Арсенал Арсенал
фото
Евгений Малкин Евгений Малкин
Тони Эггерт
Алина Корнеева
Карлос Сайнс-старший Карлос Сайнс-старший
Давид Кубацки
Новак Джокович Новак Джокович
Герта Герта
Кубок Содружества Кубок Содружества
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Футбол Футбол

Первая подборка года.

2 января. Спортивный год начался пугающе: у игрока «Баффало» Дамара Хэмлина остановилось сердце во время игры, и врачи реанимировали футболиста прямо на поле. Сейчас Хэмлин выписан из больницы, но в тот момент было страшно. В центре – лидер «Баффало» Джош Аллен.

Gettyimages.ru/Kirk Irwin

3 января. Сантос провожает Пеле в последний путь. Бразильский флаг трепещет на траурной процессии.

Gettyimages.ru/Mario Tama

6 января. Тени на игре «Мельбурн Виктори» и «Перт Глори». Фотограф, кажется, подыграл знаменитому мему, где в Австралии все вверх ногами.

Gettyimages.ru/Daniel Pockett

7 января. Слова и жесты на рождественском шахматном турнире в Москве.

РИА Новости/Владимир Вяткин

7 января. Совсем другая атмосфера царила в тот день в бою Рашиди Эллиса (слева) и Роймана Вильи в Вашингтоне.

Gettyimages.ru/Patrick Smith

7 января. Развлечения с быками на Мэдисон-сквер-гарден.

Gettyimages.ru/Jamie Squire

9 января. Футболисты «Арсенала» и «Оксфорд Юнайтед» замерли перед голом «канониров» в Кубке Англии.

Reuters/John Sibley

9 января. Тонтон, Англия. Наша жизнь с точки зрения деревьев.

Gettyimages.ru/Michael Steele

10 января. У 60-летнего чемпиона Карлоса Сайнса-старшего не задался «Дакар». Испанец героически вернулся в гонку после крупной аварии, но повреждения машины оказались фатальными. Сам Сайнс сломал два позвонка, но наверняка планирует встретить январь-2024 в знакомых песках.

Reuters/Hamad I Mohammed

11 января. Стремянка и бинокль – главные атрибуты тренеров горнолыжников на Кубке мира в Швейцарии.

East News/Fabrice COFFRINI / AFP

12 января. Кайри Ирвинг и Грант Уильямс отражаются в блестящем паркете «Барклайс-Центра» в Бруклине.

Gettyimages.ru/Al Bello

12 января. «Челси» Грэма Поттера штормит. Эмоции тренера в матче с «Фулхэмом».

Reuters/Peter Cziborra

13 января. Пеликаны на чемпионате мира по серфингу в Калифорнии. На мой взгляд, главный претендент на фото месяца.

Reuters/Mike Blake

15 января. У Аарона Рэмсдейла превосходное настроение в матче с «Тоттенхэмом»: голкипер «Арсенала» успевает даже позировать фотографам.

Reuters/Dylan Martinez

15 января. Мама утешает расстроенного болельщика «Миннесоты», его «Викинги» только что выбыли из плей-офф.

East News/Jerry Holt/Star Tribune via AP

16 января. Череп зря ухмыляется: Дак Прескотт и его «Даллас» пройдут «Тампу» Тома Брэди.

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

16 января. Ноль эмоций и много грязи на лице Аниек ван Альфен во время дождливого велокросса в бельгийском Отегеме.

East News/DAVID PINTENS / BELGA / AFP

18 января. Погода на турнире по гольфу в Абу-Даби гораздо приятнее.

Gettyimages.ru/Andrew Redington

19 января. Встреча Мбаппе и Роналду в Саудовской Аравии. Француз изучает синяк, который получил кумир.

East News/FRANCK FIFE / AFP

21 января. Вечерний вид на главную арену Australian Open. Внизу Джокович играет с Димитровым.

Gettyimages.ru/Quinn Rooney

21 января. А здесь внизу чего только нет! Горнолыжник Нико Гауэр летит над австрийским Кицбюэлем.

Reuters/Lisa Leutner

21 января. Фото, символизирующее силу «Наполи» в этом сезоне. Виктор Осимхен тянется к мячу, а соперники (в этом случае игроки «Салернитаны») в растерянности.

East News/Filippo MONTEFORTE / AFP

21 января. Солнце Австралии подсвечивает подачу француза Бенжамена Бонзи.

Gettyimages.ru/Mackenzie Sweetnam

22 января. Российские и белорусские биатлонисты соревнуются друг с другом на Кубке Содружества. Спортсменов из других стран можно только представить в убегающих тенях.

РИА Новости/Алексей Филиппов

 22 января. Кроваво. Ветеран UFC Гловер Тейшейра пропускает очередной удар в титульном бою с Джамалом Хиллом.

Reuters/Ricardo Moraes

24 января. Опытное приземление Леброна Джеймса аккурат между двух болельщиц. Никто не пострадал.

Reuters/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

25 января. Здесь тоже все обошлось. Итальянец Ханнес Зингерле необычно пересекает финишную черту. Эту попытку даже засчитали, лыжи были на спортсмене.

Reuters/Leonhard Foeger

25 января. Потрясающий ракурс с чемпионата мира по гандболу. Хоан Канельяс из Испании против сборной Норвегии.

Reuters/Aleksandra Szmigiel

25 января. Чемпион мира по фридайсингу Артур Герен-Боэри готовится поплавать с касатками в норвежских фьордах.

East News/Olivier MORIN / AFP

26 января. Вид на классическое противостояние современной НХЛ: «Питтсбург» в гостях у «Вашингтона». С шайбой – Евгений Малкин.

Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports

28 января. Парный триумф Тони Эггерта и Саши Бенеккена из Германии на ЧМ по санному спорту.

Gettyimages.ru/Martin Rose

28 ноября. А у этих немцев и их датского вратаря Оливера Кристенсена дела плохи. «Герта» проиграла «Униону» в дерби и окопалась в зоне вылета.

Reuters/Annegret Hilse

28 января. Блогер Логан Пол и рестлер Рикошет устраивают безумное акробатическое столкновение в воздухе на крупнейшем рестлинг-шоу Royal Rumble в Сан-Антонио.

Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan

28 января. 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева только что выиграла юниорский Australian Open. Совсем скоро этот мини-кубок на заднем плане окажется у нее в руках.

Gettyimages.ru/Darrian Traynor

29 января. А Новак Джокович очень хорошо знаком с большим трофеем Australian Open. Серб уже в 10-й раз победил на турнире, но смотрит на кубок с прежней страстью.

Reuters/Hannah Mckay

29 января. Еще одна эффектная печаль этой подборки. Последний номер драфта Брок Парди, казалось, вел «Сан-Франциско» к Супербоулу, но порвал связку локтевого сустава в решающей игре. Так грустно закончилась Сказка Господина Ненужного.

East News/AP Photo/Chris Szagola

29 января. Французский фигурист Кевин Аймо спасается от ливня в показательном выступлении на чемпионате Европы.

Reuters/Antti Hamalainen/Lehtikuva

29 января. Синее на синем. Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки летит на австрийском этапе Кубка мира.

East News/AP Photo/Florian Schroetter

Вся красота года: 100 прекрасных спортивных фотографий со всего света 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
"Ноль эмоций и много грязи на лице Аниек ван Альфен"
--
Как по мне, на ее лице буря эмоций.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
Выбрал бы гандбол...хотя пеликаны хороши.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий