Главные кадры января: безумное столкновение в рестлинге, Леброн падает на трибуну, Бразилия прощается с Пеле
Первая подборка года.
2 января. Спортивный год начался пугающе: у игрока «Баффало» Дамара Хэмлина остановилось сердце во время игры, и врачи реанимировали футболиста прямо на поле. Сейчас Хэмлин выписан из больницы, но в тот момент было страшно. В центре – лидер «Баффало» Джош Аллен.
3 января. Сантос провожает Пеле в последний путь. Бразильский флаг трепещет на траурной процессии.
6 января. Тени на игре «Мельбурн Виктори» и «Перт Глори». Фотограф, кажется, подыграл знаменитому мему, где в Австралии все вверх ногами.
7 января. Слова и жесты на рождественском шахматном турнире в Москве.
7 января. Совсем другая атмосфера царила в тот день в бою Рашиди Эллиса (слева) и Роймана Вильи в Вашингтоне.
7 января. Развлечения с быками на Мэдисон-сквер-гарден.
9 января. Футболисты «Арсенала» и «Оксфорд Юнайтед» замерли перед голом «канониров» в Кубке Англии.
9 января. Тонтон, Англия. Наша жизнь с точки зрения деревьев.
10 января. У 60-летнего чемпиона Карлоса Сайнса-старшего не задался «Дакар». Испанец героически вернулся в гонку после крупной аварии, но повреждения машины оказались фатальными. Сам Сайнс сломал два позвонка, но наверняка планирует встретить январь-2024 в знакомых песках.
11 января. Стремянка и бинокль – главные атрибуты тренеров горнолыжников на Кубке мира в Швейцарии.
12 января. Кайри Ирвинг и Грант Уильямс отражаются в блестящем паркете «Барклайс-Центра» в Бруклине.
12 января. «Челси» Грэма Поттера штормит. Эмоции тренера в матче с «Фулхэмом».
13 января. Пеликаны на чемпионате мира по серфингу в Калифорнии. На мой взгляд, главный претендент на фото месяца.
15 января. У Аарона Рэмсдейла превосходное настроение в матче с «Тоттенхэмом»: голкипер «Арсенала» успевает даже позировать фотографам.
15 января. Мама утешает расстроенного болельщика «Миннесоты», его «Викинги» только что выбыли из плей-офф.
16 января. Череп зря ухмыляется: Дак Прескотт и его «Даллас» пройдут «Тампу» Тома Брэди.
16 января. Ноль эмоций и много грязи на лице Аниек ван Альфен во время дождливого велокросса в бельгийском Отегеме.
18 января. Погода на турнире по гольфу в Абу-Даби гораздо приятнее.
19 января. Встреча Мбаппе и Роналду в Саудовской Аравии. Француз изучает синяк, который получил кумир.
21 января. Вечерний вид на главную арену Australian Open. Внизу Джокович играет с Димитровым.
21 января. А здесь внизу чего только нет! Горнолыжник Нико Гауэр летит над австрийским Кицбюэлем.
21 января. Фото, символизирующее силу «Наполи» в этом сезоне. Виктор Осимхен тянется к мячу, а соперники (в этом случае игроки «Салернитаны») в растерянности.
21 января. Солнце Австралии подсвечивает подачу француза Бенжамена Бонзи.
22 января. Российские и белорусские биатлонисты соревнуются друг с другом на Кубке Содружества. Спортсменов из других стран можно только представить в убегающих тенях.
22 января. Кроваво. Ветеран UFC Гловер Тейшейра пропускает очередной удар в титульном бою с Джамалом Хиллом.
24 января. Опытное приземление Леброна Джеймса аккурат между двух болельщиц. Никто не пострадал.
25 января. Здесь тоже все обошлось. Итальянец Ханнес Зингерле необычно пересекает финишную черту. Эту попытку даже засчитали, лыжи были на спортсмене.
25 января. Потрясающий ракурс с чемпионата мира по гандболу. Хоан Канельяс из Испании против сборной Норвегии.
25 января. Чемпион мира по фридайсингу Артур Герен-Боэри готовится поплавать с касатками в норвежских фьордах.
26 января. Вид на классическое противостояние современной НХЛ: «Питтсбург» в гостях у «Вашингтона». С шайбой – Евгений Малкин.
28 января. Парный триумф Тони Эггерта и Саши Бенеккена из Германии на ЧМ по санному спорту.
28 ноября. А у этих немцев и их датского вратаря Оливера Кристенсена дела плохи. «Герта» проиграла «Униону» в дерби и окопалась в зоне вылета.
28 января. Блогер Логан Пол и рестлер Рикошет устраивают безумное акробатическое столкновение в воздухе на крупнейшем рестлинг-шоу Royal Rumble в Сан-Антонио.
28 января. 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева только что выиграла юниорский Australian Open. Совсем скоро этот мини-кубок на заднем плане окажется у нее в руках.
29 января. А Новак Джокович очень хорошо знаком с большим трофеем Australian Open. Серб уже в 10-й раз победил на турнире, но смотрит на кубок с прежней страстью.
29 января. Еще одна эффектная печаль этой подборки. Последний номер драфта Брок Парди, казалось, вел «Сан-Франциско» к Супербоулу, но порвал связку локтевого сустава в решающей игре. Так грустно закончилась Сказка Господина Ненужного.
29 января. Французский фигурист Кевин Аймо спасается от ливня в показательном выступлении на чемпионате Европы.
29 января. Синее на синем. Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки летит на австрийском этапе Кубка мира.
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Как по мне, на ее лице буря эмоций.